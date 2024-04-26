Как защититься от клещей, комаров и других насекомых в лесу, на даче, в квартире | 360°

Здоровье 26 апреля 2024, 22:04 Сезон активности кровососов. Как защититься от проснувшихся клещей и голодных комаров Биолог Марьинский назвал лучшим способом защиты от клещей и комаров репелленты РИА «Новости»

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Пик активности клещей в Московской области в самом разгаре. По данным регионального управления Роспотребнадзора, на пятницу, 26 апреля, за медицинской помощью после укуса обратились 664 человека, в том числе 188 детей. Вслед за клещами после наступления тепла придет пора комаров и других кровососущих насекомых. Как защититься от них — в материале 360.ru.

Как защититься от клещей на природе

Когда пик активности клещей

Первые особи клещей начинают просыпаться еще в начале марта. Но чаще всего гибнут во время ночных заморозков. Основной пик их активности приходится на апрель и май и заканчивается в первой половине лета.

РИА «Новости»

Клещи плохо переносят жаркую и сухую погоду, поэтому летом их активность спадает. Они снова возвращаются на охоту осенью, когда на улице сохраняется тепло, а настоящие холода еще не пришли. По данным Московской службы дезинфекции, наиболее активны клещи с 08:00 до 11:00 и 17:00 до 20:00.

Самые опасные места, где легче всего «подцепить» клеща

Самое большое количество клещей чаще всего в лиственных и смешанных лесах с густой травой. На таких участках сохраняется влажность, которую кровососы очень любят. Густая листва закрывает их от солнечного света.

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Также местом основной концентрации клещей являются обочины лесных дорожек и троп. Туда их манит запах животных и людей, которые используют эти пути для передвижения. Существует вид луговых клещей, которые прячутся в густой траве, поджидая потенциальную жертву.

Средства от клещей

Лучшим средством от клещей остаются репелленты. Но важно помнить, что это не насекомые, а паукообразные, поэтому необходимо использовать только специальные вещества. Об этом 360.ru рассказал научный сотрудник биологического факультета, кафедры общей экологии и гидробиологии МГУ Вадим Марьинский.

Он подчеркнул, что самыми эффективными репеллентами от клещей являются те, которые наносят на одежду. Срок их действия составляет до двух недель.

Поэтому лучше иметь отдельный комплект для выхода в лес, который уже обработали репеллентом. Но лучше побрызгать на него перед выходом. Вадим Марьинский биолог

Специалист добавил, что особое внимание нужно уделить предметам одежды для нижней части тела, потому что клещи чаще всего заползают на человека с почвы или травинки.

Как одеться и обуться в лес

При походе в лес во время активности клещей необходимо надевать максимально закрытую одежду однотонного или светлого цвета из плотной ткани. Кровосос не сможет ее прокусить, и его проще заметить.

РИА «Новости»

Манжеты на рукавах должны плотно прилегать к запястьям. Верхнюю часть лучше всего заправить в брюки, а штанины убрать под сапоги или носки с плотной резинкой. Также не стоит забывать про открытую часть головы. Ее лучше укрыть капюшоном, шапкой или косынкой.

Какие болезни переносят клещи

Укус иксодовых клещей для человека очень опасен, так как эти паукообразные являются переносчиками сразу нескольких видов возбудителей заболеваний и могут заразить человека.

Прежде всего, это клещевой энцефалит. Вирус содержится в слюне клещей и при попадании в организм человека поражает нервную систему. Болезнь протекает тяжело, с высокой температурой и интоксикацией.

Второй по опасности — клещевой боррелиоз, или болезнь Лайма. Заболевание проявляет себя как грипп: с лихорадкой, ознобом и головной болью. Если вовремя не обратиться к врачу и не начать лечение, то может развиться паралич.

РИА «Новости»

Еще одно заболевание, которое переносят клещи, — моноцитарный эрлихиоз. По своим симптомам он схож с болезнью Лайма, но сопровождается высыпаниями на коже

При несвоевременном лечении в крови пациента упадет уровень тромбоцитов, что вызовет сильные кровотечения. Кроме того, под ударом окажутся печень, нервная система и сердце.

Прививка существует только от клещевого энцефалита. Остальные заболевания лечат курсом антибиотиков.

Как спастись от комаров

В лесу

Все кровососущие беспозвоночные обладают острым обонянием. Поэтому против комаров и других вампиров лучше всего использовать репелленты с неприятным для них запахом, рассказал Владимир Марьинский. Все имеющиеся сейчас в продаже вещества работают очень хорошо.

Важно прочитать инструкцию, потому что некоторые из них нужно наносить только на одежду, а не на кожу. И на упаковке написано, сколько он действует. Вадим Марьинский

Специалист подчеркнул, что, в отличие от клещей, для защиты от комаров полностью обрабатывать одежду не нужно. Достаточно опрыскать участки рядом с открытой частью кожи. Этого хватит, чтобы отпугнуть насекомых-кровососов.

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Марьинский добавил, что концентрация репеллента при правильном использовании для человека безопасна. Но руки перед едой все же помыть стоит, если до этого на них нанесли противокомариное средство.

Также можно использовать оба репеллента сразу — и против комаров, и против клещей. Хотя сейчас пик активности паукообразных, по прогнозам специалиста, установившаяся в средней полосе России теплая погода приведет к появлению комаров через пару недель.

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На даче

Марьинский опроверг расхожий миф об эффективности эфирных масел для отпугивания кровососущих насекомых. Он подчеркнул, что яркие запахи могут их отпугнуть, то только на непродолжительное время.

Даже вылитый на тело флакон эфирных масел комаров существенно не отпугнет, а если они и улетят, то только на непродолжительное время. Вадим Марьинский

Эксперт добавил, что многие используют на дачах спиральки, которые тлеют и выпускают небольшой пахнущий дымок, отпугивающий комаров.

«Они действуют, но только до определенной численности. Если насекомых очень много, то всех не удержат. Более того, если вы сидите где-то на веранде, то все зависит от силы ветра, который может сдуть дымок», — заявил Марьинский.

Также он отметил, что использовать подобные изделия можно только в проветриваемых комнатах.

В квартире

Для защиты от комаров в квартирах лучше всего помогают включенные в розетку фумигаторы со специальными пластинками. Они источают запах, который отпугнет кровососущих насекомых. Но использовать их лучше по инструкции.

Также не стоит забывать об установке противомоскитных сеток. Вместе эти два способа защиты полностью защитят квартиру от летающих кровососов.