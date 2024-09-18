Сегодня 17:26 Секс после 40 лет: можно ли забеременеть и как сохранить потенцию? Психолог Валуева рассказала, есть ли интимная жизнь после 40 лет 0 0 0 Фото: Unsplash Здоровье

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Секс после 40 лет имеет свои особенности — как для мужчин, так и для женщин. В чем заключаются эти особенности и как сохранить гармонию в интимной жизни, когда, казалось бы, огонь потух, выяснил 360.ru.

Каким бывает секс после 40 лет С возрастом в организме человека происходят изменения, которые могут повлиять на сексуальную жизнь. Однако это не значит, что интимные контакты после 40 становятся менее качественными или желанными. Либидо — половое влечение, которое может меняться в процессе старения. У мужчин и женщин после 40 оно может снижаться из-за гормональных изменений, стресса, усталости или проблем со здоровьем. Но не всегда: некоторые люди сохраняют высокое либидо, даже разменяв пятый десяток, а некоторые даже отмечают усиление сексуального желания. Снижение либидо может быть связано с физиологическими изменениями: падением уровня тестостерона у мужчин или эстрогена у женщин. Кроме того, на либидо могут влиять психологические факторы, такие как стресс, депрессия, проблемы в отношениях.

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«С психологической точки зрения у некоторых женщин с возрастом, наоборот, может повышаться уверенность в себе. Такие люди лучше понимают свои желания и потребности. Это, в свою очередь, улучшают качество секса», — рассказала 360.ru дипломированный психолог Анастасия Валуева.

После 40 лет и у мужчин, и у женщин наступает новый этап взросления, когда утихает гормональный фон. Это влияет на более взвешенный выбор партнера.

У мужчин после 40 лет снижается тестостерон, что может привести к снижению либидо и потенции. Если в анамнезе уже были проблемы с эрекцией, они могут участиться. Особенно ярко это наблюдается у людей с ожирением, проблемами с кровяным давлением, диабетом, алкоголизмом, а также курящих. Анастасия Валуева

С психологической точки зрения на качество интимной жизни влияют уверенность мужчины в своей сексуальности и его способность удовлетворить партнершу. Некоторые после 40 начинает испытывать тревогу, что может повлиять на потенцию. «Но все индивидуально, мужчины бывают разные. Некоторые из них после 40, как и женщины, приобретают уверенность в себе. После многочисленных смен партнеров приходят к пониманию своих желаний», — заверила Валуева.

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Беременность после 40 — миф или реальность? С медицинской точки зрения беременность после 40 не считается чем-то необычным. Современные технологии и методы лечения позволяют женщинам успешно зачать и родить здорового ребенка даже в этом возрасте. «Хотя фертильность женщин после 40 лет снижается, риск наступления беременности все же существует. Он возрастает в период перед менопаузой, когда менструальный цикл становится нерегулярным, но овуляции тем не менее продолжаются. Если женщина не планирует беременность, ей следует использовать средства контрацепции», — посоветовала Валуева. Как и при любой беременности, есть определенные риски, которые необходимо учитывать: повышенный риск хромосомных аномалий у плода, таких как синдром Дауна;

вероятность развития гестационного диабета (сахарный диабет беременных);

более высокий риск осложнений во время беременности и родов, таких как преэклампсия, отслойка плаценты и кесарево сечение.

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Однако эти риски можно снизить, если женщина тщательно подготовится к беременности. Перед зачатием необходимо пройти обследование у врача, чтобы убедиться в своем здоровье и готовности к вынашиванию малыша. Также важно вести здоровый образ жизни, правильно питаться и заниматься физическими упражнениями.

Снижение потенции у мужчин после 40 — норма? Ослабление потенции у мужчины после 40 лет — нормальное явление. Оно вызвано естественными процессами старения и уменьшением уровня тестостерона. Проблемы могут выражаться в увеличении времени достижения эрекции, снижении ее интенсивности или необходимости более длительной стимуляции. Психологические факторы — стресс, тревога, депрессия, конфликты в отношениях — могут сильно сказываться на сексуальной функции мужчины. Стресс способен вызвать гормональные изменения, которые негативно влияют на потенцию. Тревога и беспокойство могут привести к снижению либидо и эректильной дисфункции.

Может возникнуть порочный круг, когда мужчина начинает беспокоиться о своей сниженной потенции, что еще больше усугубляет проблему. Анастасия Валуева

В человеческом организме все процессы связаны с психосоматикой: проблемы возникают на уровне психики, а уже потом начинает реагировать тело.

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Еще один фактор, который влияет на потенцию, — образ жизни. Недостаток физической активности, неправильное питание, курение, алкоголь могут ухудшать состояние сосудов, что напрямую влияет на кровообращение и эрекцию. Как помочь себе сохранить сексуальное здоровье? В первую очередь нужно найти баланс в своих мыслях: если человек после 40 поставил на себе крест, то это вопрос к психологу, а не к решению проблем с интимной жизнью.

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После наведения порядка в голове необходимо уделить внимание телу: давать себе физические нагрузки, правильно питаться, контролировать вес и регулярно проходить чек-апы (что это такое — читайте здесь ). После консультации с врачом можно подключать гормональную терапию, особенно это полезно для женщин. «Мужчинам иногда прописывают уколы тестостерона, но я бы относилась к этому с осторожностью: когда гормон вводят в организм искусственно, то свой тестостерон может перестать вырабатываться. В этом вопросе лучше посоветоваться с врачом, сексологом», — заключила психолог.