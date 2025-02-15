15 февраля 2025 12:46 Сеченовский центр материнства и детства открыли после модернизации 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Здоровье

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Созданный в 2022 году после объединения клиник акушерства и гинекологии имени Снегирева и детских болезней Сеченовский центр материнства и детства открыли после модернизации. За два с половиной год в зданиях провели капитальный ремонт, превратив отделения в современные и комфортные, а также установили новое оборудование.

В церемонии открытия нового федерального перинатального центра приняли участие министр здравоохранения Михаил Мурашко и ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко. Они посетили все помещения, в том числе новое отделение патологии

новорожденных и недоношенных детей. Теперь младенцев, появившихся на свет раньше срока или с выявленными нарушениями, не нужно перевозить в специализированные клиники. Врачи окажут им помощь прямо в центре.

Мурашко заявил, что в Сеченовском центре материнства и детства создали все необходимые подразделения, чтобы роды прошли не только комфортно, но и безопасно, а мамы и их дети получили всю необходимую помощь.

Кроме того, родильные палаты оборудовали таким образом, чтобы отцы и другие члены семьи могли присутствовать при процессе рождения детей. «Это укрепляет семью, позволяет участвовать близким родственникам в появлении новой жизни на свет», — подчеркнул министр. Специалисты Сеченовского центра помогут не только беременным женщинам, но и тем, кто только планирует стать матерью. В перинатальном центре действует гинекологическое отделение и отделение вспомогательных репродуктивных технологий, оснащенные современным оборудованием.

Для работы с пациентками и детьми привлекли специалистов Клинического центра наук о здоровье Сеченовского университета.

Это самый высокий уровень оказания медицинской помощи — женщина окружена специалистами, необходимыми для безопасного материнства. Михаил Мурашко министр здравоохранения России

Ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко подчеркнул, что, кроме специалистов с высокой квалификацией, центр получил самую современную медицинскую технику для оказания всех видов помощи.

Среди них аппарат для чрескожного определения уровня билирубина, который устанавливает диагноз и назначать оптимальное лечение без забора крови у новорожденного. В проведении родов помогут ультразвуковые аппараты, оценивающие продвижение головы младенца через родовые пути.

В рамках Научно-технологического парка биомедицины Сеченовского университета создаем новые продукты, которые внедряются в клиническую практику для лечения наших пациентов. В Сеченовском центре материнства и детства созданы все условия, чтобы оказывать высокотехнологичную помощь, обучать специалистов, внедрять научные разработки. Петр Глыбочко ректор Сеченовского университета

Ректор добавил, что до капитального ремонта клиника акушерства и гинекологии имени Снегирева принимала до 2,5 тысячи родов в год. Теперь этот показатель вырастет до четырех тысяч, а появившихся на свет детей врачи продолжат наблюдать до совершеннолетия. В ходе осмотра нового перинатального федерального центра гости ознакомились с операционными и залами индивидуальных родов, где установили оборудование для альтернативных способов рождения детей — например, в воде или вертикально. После окончания процедуры маму и ребенка поместят в удобной палате. Есть отдельные комнаты для размещения семьи.

Гинекологическое отделение оснастили интегрированными операционными, где также будут использовать собственные разработки кафедры акушерства и гинекологии № 1 Сеченовского университета.

Модернизация изменила клинико-диагностическое отделение. Для удобства пациенток организовали новое пространство регистратуры и электронную очередь. После посещения отделений министр и ректор пообщались с коллективом центра. Петр Глыбочко поблагодарил персонал за работу. Он отметил, что даже во время модернизации врачи продолжали активно трудиться. По словам Михаила Мурашко, коллектив клиники будет работать, а дети рождаться в великолепных условиях.