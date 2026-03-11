Сегодня 13:47 Россию и мир накрывает эпидемия миопии: сохранить зрение до старости невозможно? Офтальмолог Шилова объяснила, почему черника и морковь не вылечат близорукость 0 0 0 Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com Эксклюзив

К 2050 году половина населения планеты может столкнуться с близорукостью — такой прогноз пугает и заставляет задуматься о том, как мы обращаемся со своим зрением уже сегодня. Гаджеты, генетика, образ жизни и даже питание — факторов риска становится все больше. Почему мир массово теряет зрение и можно ли этого избежать, выяснил 360.ru.

Эпидемия близорукости — миф или реальность? На самом деле врачи-офтальмологи не пытаются запугать пациентов — специалисты опираются на масштабные прогнозы и исследования, рассказала 360.ru профессор, доктор медицинских наук, офтальмолог-хирург Татьяна Шилова. По данным Всемирной организации здравоохранения, к 2050 году около 50% населения Земли — а это почти пять миллиардов человек — будут страдать той или иной степенью близорукости. Для сравнения: в 2000 году этот показатель составлял всего 22%. Россия уже занимает третье место среди стран по распространенности миопии у молодежи. Достаточно большое количество детей даже младшего школьного возраста имеют проблемы со зрением. «Детская, школьная, подростковая близорукость — это настоящий бич нашего времени. Сегодня к моменту завершения школы практически половина выпускников страдает этим заболеванием», — подчеркивает Шилова.

Фото: Медиасток.рф

Такой колоссальный скачок заболеваемости связан с радикальным изменением образа жизни за последние 20-30 лет: люди перешли от взгляда вдаль, то есть на природу или горизонт, к постоянному фокусу на предметах в 30-50 сантиметрах от лица — на смартфонах, мониторах, различных игровых приставках и гаджетах.

Рост заболеваемости напрямую зависит от технического прогресса. В числе прочих негативных факторов на зрение влияют малоподвижный образ жизни, высокоуглеводная диета и длительная работа на близком расстоянии от экранов. Татьяна Шилова

Также огромную роль играет недостаток естественного света. Под воздействием яркого солнца в сетчатке вырабатывается нейромедиатор дофамин, который тормозит чрезмерный рост глазного яблока в длину. А современные дети и взрослые проводят львиную долю времени в помещениях. Важно понимать, что механизмы развития миопии у детей и взрослых несколько различаются.

Фото: Elena Mayorova / www.globallookpress.com

«Если оба родителя близоруки и носят очки или контактные линзы, риск развития миопии у ребенка возрастает в шесть раз. Однако нынешняя эпидемия вызвана не тем, что наши гены внезапно мутировали — эволюция не меняется так быстро», — объяснила Шилова.

Проблема в другом: наша биология столкнулась с совершенно новой средой. Длительная зрительная нагрузка вблизи и катастрофический недостаток дневного солнечного света становятся тем триггером, который массово запускает механизмы развития близорукости. Дети сейчас мало гуляют, а менее двух часов прогулок на улице критически повышает риск запуска миопии. Татьяна Шилова

Обучение чтению с планшетов с двух-трех лет, длительное непрерывное смотрение мультиков на телефоне тоже оказывают огромное влияние на зрение. Истинная осевая близорукость, когда глаз растет, обычно останавливается к 20-25 годам. Если зрение начинает падать позже, на это влияют синдром зрительной усталости и спазм аккомодации. Из-за многочасовой работы за компьютером мышца, настраивающая хрусталик, спазмируется и не может расслабиться при взгляде вдаль. После 40 лет может начаться уплотнение хрусталика (начальная катаракта), что часто дает сдвиг рефракции в сторону близорукости — так называемая «миопизирующая катаракта».

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

Как сохранить зрение — советы врача Своевременный визит к офтальмологу поможет не только выписать очки, но и вовремя назначить лечение, например специальные терапевтические линзы или капли, чтобы остановить прогрессирование заболевания. «Дети без жалоб и отягощенной наследственности должны проходить профилактический осмотр у врача-офтальмолога в один месяц, в один год и в три года, за год до школы (пять-шесть лет) и далее — один раз в год на протяжении всего школьного обучения», — отметила Шилова. Дети с диагностированной близорукостью должны приходить на прием к врачу не реже одного раза в полгода — для контроля длины глаза и оценки темпов падения зрения. Взрослым с хорошим зрением тоже желательно периодически показываться офтальмологу — один раз в два года.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

Взрослые с близорукостью должны наблюдаться у специалиста и бывать у него на приеме как минимум один раз в год в обязательном порядке. Людям старше 40 лет даже с хорошим зрением тоже стоит бывать у офтальмолога ежегодно. Связано это с тем, что на приеме врач не только проверяет остроту зрения, но и обязательно измеряет внутриглазное давление для ранней диагностики глаукомы. Помимо осмотров у офтальмолога, нужно не забывать простые правила, которые помогут не перегружать глаза. Однако, как подчеркнула Шилова, важно понимать и то, что вылечить близорукость народными средствами или гимнастикой нельзя, так как глаз уже вырос. Но снизить зрительное напряжение, чтобы зрение не падало далее — вполне реально. «Золотое правило „20-20-20“: при работе за компьютером или гаджетом каждые 20 минут нужно переводить взгляд на объект в 20 футах от человека (около шести метров) и смотреть на него не менее 20 секунд. Это расслабляет цилиарную мышцу», — объяснила специалист.

Фото: Медиасток.рф

Что еще можно ввести в ежедневную рутину, чтобы заботиться о своем зрении: прогулки на свежем воздухе. Для детей — минимум два часа в день при дневном освещении;

правило рабочего места: расстояние от глаз до книги или монитора должно быть не менее 40-45 сантиметров (примерно равно длине от локтя до костяшек пальцев);

адекватное освещение. Читать и смотреть в экран телефона или компьютера в полной темноте нельзя. В комнате всегда должен быть фоновый свет, а на рабочем месте — настольная лампа;

гимнастика для глаз. Можно выполнять самую элементарную — «метка на стекле». Нужно нарисовать на окне точку маркером. Во время пауз в работе следует смотреть 10 секунд на точку, затем 10 секунд вдаль на дерево или дом на горизонте. Следует повторять это упражнение по три-пять минут ежедневно.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

Многие врачи советуют придерживаться специальной диеты или прописывают витамины, чтобы улучшить зрение. «На самом деле диета для глаз — это главный миф: близорукость нельзя вылечить черникой или морковью. Даже если вы съедите ведро моркови, вытянутый глаз не станет круглым. Однако сбалансированное питание критически важно для здоровья сетчатки и профилактики других опасных заболеваний глаз», — пояснила Шилова. В рационе должны быть: жирная морская рыба (лосось, сардины, скумбрия). Следует добавлять ее в меню не менее двух-трех раз в неделю. Содержащиеся в рыбе полезные вещества защищают сетчатку и борются с синдромом сухого глаза;

лютеин и зеаксантин, которые содержатся в темно-зеленых листовых овощах, например шпинате или брокколи, а также в яичных желтках и кукурузе;

витамины А, С, Е — это антиоксиданты, защищающие клетки глаза от повреждений. Ими богаты морковь, цитрусовые, болгарский перец, орехи и семена;

цинк, который помогает усваивать витамин А. Содержится в мясе птицы, бобовых и тыквенных семечках.