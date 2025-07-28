Россию атакует риккетсиоз. Почему эта клещевая болезнь опаснее боррелиоза
Врач Фишкин рассказал, какими симптомами сопровождается клещевой риккетсиоз
В России растет число клещей, инфицированных риккетсиозом. Доля зараженных кровососущих в 2025 году выросла до 25%, впервые превысив количество особей с боррелиозом, которых насчитали 21%. Что это за болезнь, как она проявляется, чем опасна и какие меры профилактики предпринять, чтобы не заразиться, выяснил 360.ru.
Что такое риккетсиоз
В конце XIX века в предгорьях Скалистых гор американского штата Монтана обнаружили вспышку неизвестной болезни. Она распространялась среди переселенцев и сопровождалась высокой температурой и геморрагической сыпью, а смертность составляла от 20 до 30%.
Позднее инфекционист Говард Риккетс установил, что заражение стало возможным из-за укусов иксодовых клещей. Заболевание назвали пятнистой лихорадкой Скалистых гор. Еще она встречалась на севере и юге Штатов.
В 1910 году Риккетс изучал неизвестную тогда болезнь, которая оказалась сыпным тифом, и отмечал похожесть симптоматики с клещевой лихорадкой.
Интересно
Риккетсии — одни из самых мелких бактерий: их трудно распознать в тканях даже с помощью микроскопа. Они живут исключительно внутри переносчиков, считаясь внутриклеточными паразитами. Клещи служат им и резервуарами для размножения.
По строению похожи на митохондрии — внутриклеточные органеллы, которые производят молекулы АТФ, или аденозинтрифосфат. Это универсальный источник энергии клеток.
В настоящее время науке известно порядка 40 видов риккетсий, которые вызывают различные виды тифов и лихорадок.
«В России чаще всего встречается сибирский клещевой тиф, или североазиатский клещевой риккетсиоз. Он передается через укусы инфицированных насекомых», — добавил в разговоре с 360.ru эксперт в сфере здравоохранения, врач общей практики, предприниматель Роман Фишкин.
Кроме того, в стране официально зарегистрировали случаи астраханской пятнистой лихорадки и дальневосточного клещевого риккетсиоза.
Впервые в России клещевой риккетсиоз зафиксировали в 1934–1936 годах в Красноярском крае и на Дальнем Востоке. Это происходило примерно в одно время со вспышками энцефалита.
Симптомы риккетсиоза
Симптомы появляются через три-семь дней после укуса. У больного повышается температура до 39-40 градусов, она держится пять-десять дней.
«Это достаточно долго и изнурительно. Состояние сопровождается головной болью, слабостью, ознобом. Сыпь может выступить на третий-пятый день — сначала на конечностях, потом по всему телу», — объяснил Фишкин.
Возможно увеличение лимфоузлов. В месте укуса образуется небольшая язва с темной коркой.
Пациенту с подозрением на клещевой риккетсиоз делают ПЦР-анализ, ИФА-анализ крови на антитела (иммуноферментный) и выявляют ДНК риккетсий. Кроме того, врачи смотрят на клиническую картину: на болезнь указывают лихорадка и прямая связь с укусом клеща.
Как лечат риккетсиоз
В основном с помощью антибактериальной терапии, уточнил Фишкин.
«Назначают доксициклин. Он наиболее эффективен в течение первых 70 дней», — указал врач.
Есть альтернативные варианты, такие как тетрациклин или левомицетин. Дополнительно больному дают жаропонижающее, лечат другие симптомы, особенно при тяжелом течении болезни. При осложнениях пациента госпитализируют. Это могут быть:
- нарушение зрения;
- глухота;
- тромбофлебит — воспаление венозной стенки с образованием тромбов;
- воспаление легких;
- нефрит — воспаление почек;
- гемиплегия — нарушение подвижности конечностей с одной стороны тела;
- воспаление периферических нервов;
- облитерирующий эндартериит — хроническое поражение сосудов ног.
Какие меры профилактики против риккетсиоза существуют
Самая главная — защита от укусов клещей. Для этого следует в лесу:
- использовать репелленты — отпугивающие аэрозоли или мази;
- носить светлую и закрытую одежду;
- закрывать все легкодоступные места: надевать головные уборы или капюшоны, заправлять брюки в носки;
- осматривать себя и животных после прогулок.
Если насекомое все же укусило, важно правильно его удалить. Лучше поехать в ближайший медпункт или больницу, но если рядом ее нет, то нужно:
- вымыть руки, рекомендуется надеть перчатки;
- с помощью пинцета захватить клеща как можно ближе к месту укуса, держа инструмент строго перпендикулярно коже;
- аккуратно покрутить тело кровососущего — он должен сам выйти из кожи.
Также можно поддеть насекомое с помощью нити. Для этого следует:
- завязать ее в узел как можно ближе к хоботу клеща;
- медленно раскачивая, извлечь насекомое из кожи, аккуратно подтягивая вверх.
Главное — не тянуть сильно и не спешить. Вытаскивать клеща можно 10-20 минут, если понадобится — дольше. В противном случае есть риск оторвать хобот или раздавить насекомое — и инфекция проникнет в кровь.
После проведенных манипуляций клеща следует отвезти на экспертизу в ближайшую лабораторию.
Существует экстренная профилактика. В первые 72 часа после укуса в неблагополучном эпидемиологическом районе врач может назначить доксициклин.
Роман Фишкин
Вакцины нет. Зато пациент, перенесший один из видов заболевания, приобретает стойкий иммунитет ко всем клещевым риккетсиозам.
Врач повторил: это действительно опасно для человека, но при своевременном лечении антибиотиками прогноз на выздоровление весьма благоприятный.