Сегодня 15:13 Россию атакует риккетсиоз. Почему эта клещевая болезнь опаснее боррелиоза Врач Фишкин рассказал, какими симптомами сопровождается клещевой риккетсиоз 0 0 0 Фото: Andrey Titov/Business Online Эксклюзив

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В России растет число клещей, инфицированных риккетсиозом. Доля зараженных кровососущих в 2025 году выросла до 25%, впервые превысив количество особей с боррелиозом, которых насчитали 21%. Что это за болезнь, как она проявляется, чем опасна и какие меры профилактики предпринять, чтобы не заразиться, выяснил 360.ru.

Что такое риккетсиоз В конце XIX века в предгорьях Скалистых гор американского штата Монтана обнаружили вспышку неизвестной болезни. Она распространялась среди переселенцев и сопровождалась высокой температурой и геморрагической сыпью, а смертность составляла от 20 до 30%. Позднее инфекционист Говард Риккетс установил, что заражение стало возможным из-за укусов иксодовых клещей. Заболевание назвали пятнистой лихорадкой Скалистых гор. Еще она встречалась на севере и юге Штатов. В 1910 году Риккетс изучал неизвестную тогда болезнь, которая оказалась сыпным тифом, и отмечал похожесть симптоматики с клещевой лихорадкой.

Интересно Со временем риккетсиями стали называть группу микроорганизмов, которые вызывали риккетсиозы — такие заболевания, как сыпной тиф, клещевая, волынская, североазиатская, пароксизмальная лихорадки. Со временем риккетсиями стали называть группу микроорганизмов, которые вызывали риккетсиозы — такие заболевания, как сыпной тиф, клещевая, волынская, североазиатская, пароксизмальная лихорадки.

Риккетсии — одни из самых мелких бактерий: их трудно распознать в тканях даже с помощью микроскопа. Они живут исключительно внутри переносчиков, считаясь внутриклеточными паразитами. Клещи служат им и резервуарами для размножения. По строению похожи на митохондрии — внутриклеточные органеллы, которые производят молекулы АТФ, или аденозинтрифосфат. Это универсальный источник энергии клеток.

Фото: Elena Mayorova / www.globallookpress.com

В настоящее время науке известно порядка 40 видов риккетсий, которые вызывают различные виды тифов и лихорадок.

«В России чаще всего встречается сибирский клещевой тиф, или североазиатский клещевой риккетсиоз. Он передается через укусы инфицированных насекомых», — добавил в разговоре с 360.ru эксперт в сфере здравоохранения, врач общей практики, предприниматель Роман Фишкин. Кроме того, в стране официально зарегистрировали случаи астраханской пятнистой лихорадки и дальневосточного клещевого риккетсиоза. Впервые в России клещевой риккетсиоз зафиксировали в 1934–1936 годах в Красноярском крае и на Дальнем Востоке. Это происходило примерно в одно время со вспышками энцефалита.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Симптомы риккетсиоза Симптомы появляются через три-семь дней после укуса. У больного повышается температура до 39-40 градусов, она держится пять-десять дней. «Это достаточно долго и изнурительно. Состояние сопровождается головной болью, слабостью, ознобом. Сыпь может выступить на третий-пятый день — сначала на конечностях, потом по всему телу», — объяснил Фишкин. Возможно увеличение лимфоузлов. В месте укуса образуется небольшая язва с темной коркой. Пациенту с подозрением на клещевой риккетсиоз делают ПЦР-анализ, ИФА-анализ крови на антитела (иммуноферментный) и выявляют ДНК риккетсий. Кроме того, врачи смотрят на клиническую картину: на болезнь указывают лихорадка и прямая связь с укусом клеща.

Фото: Эпидемия гриппа и ОРВИ / Медиасток.рф

Как лечат риккетсиоз В основном с помощью антибактериальной терапии, уточнил Фишкин. «Назначают доксициклин. Он наиболее эффективен в течение первых 70 дней», — указал врач. Есть альтернативные варианты, такие как тетрациклин или левомицетин. Дополнительно больному дают жаропонижающее, лечат другие симптомы, особенно при тяжелом течении болезни. При осложнениях пациента госпитализируют. Это могут быть: нарушение зрения;

глухота;

тромбофлебит — воспаление венозной стенки с образованием тромбов;

воспаление легких;

нефрит — воспаление почек;

гемиплегия — нарушение подвижности конечностей с одной стороны тела;

воспаление периферических нервов;

облитерирующий эндартериит — хроническое поражение сосудов ног.

Фото: Врач делает укол / Медиасток.рф

Какие меры профилактики против риккетсиоза существуют Самая главная — защита от укусов клещей. Для этого следует в лесу: использовать репелленты — отпугивающие аэрозоли или мази;

носить светлую и закрытую одежду;

закрывать все легкодоступные места: надевать головные уборы или капюшоны, заправлять брюки в носки;

осматривать себя и животных после прогулок.

Фото: Petrov Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

Если насекомое все же укусило, важно правильно его удалить. Лучше поехать в ближайший медпункт или больницу, но если рядом ее нет, то нужно: вымыть руки, рекомендуется надеть перчатки;

с помощью пинцета захватить клеща как можно ближе к месту укуса, держа инструмент строго перпендикулярно коже;

аккуратно покрутить тело кровососущего — он должен сам выйти из кожи. Также можно поддеть насекомое с помощью нити. Для этого следует: завязать ее в узел как можно ближе к хоботу клеща;

медленно раскачивая, извлечь насекомое из кожи, аккуратно подтягивая вверх.

Фото: Горизонталь осторожно клещи 08.png / Медиасток.рф

Главное — не тянуть сильно и не спешить. Вытаскивать клеща можно 10-20 минут, если понадобится — дольше. В противном случае есть риск оторвать хобот или раздавить насекомое — и инфекция проникнет в кровь. После проведенных манипуляций клеща следует отвезти на экспертизу в ближайшую лабораторию.

Существует экстренная профилактика. В первые 72 часа после укуса в неблагополучном эпидемиологическом районе врач может назначить доксициклин. Роман Фишкин

Вакцины нет. Зато пациент, перенесший один из видов заболевания, приобретает стойкий иммунитет ко всем клещевым риккетсиозам. Врач повторил: это действительно опасно для человека, но при своевременном лечении антибиотиками прогноз на выздоровление весьма благоприятный.