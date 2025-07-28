Россию атакует риккетсиоз. Почему эта клещевая болезнь опаснее боррелиоза

Врач Фишкин рассказал, какими симптомами сопровождается клещевой риккетсиоз

Andrey Titov/Business Online
Фото: Andrey Titov/Business Online

В России растет число клещей, инфицированных риккетсиозом. Доля зараженных кровососущих в 2025 году выросла до 25%, впервые превысив количество особей с боррелиозом, которых насчитали 21%. Что это за болезнь, как она проявляется, чем опасна и какие меры профилактики предпринять, чтобы не заразиться, выяснил 360.ru.

Что такое риккетсиоз

В конце XIX века в предгорьях Скалистых гор американского штата Монтана обнаружили вспышку неизвестной болезни. Она распространялась среди переселенцев и сопровождалась высокой температурой и геморрагической сыпью, а смертность составляла от 20 до 30%.

Позднее инфекционист Говард Риккетс установил, что заражение стало возможным из-за укусов иксодовых клещей. Заболевание назвали пятнистой лихорадкой Скалистых гор. Еще она встречалась на севере и юге Штатов.

В 1910 году Риккетс изучал неизвестную тогда болезнь, которая оказалась сыпным тифом, и отмечал похожесть симптоматики с клещевой лихорадкой.

Интересно

Со временем риккетсиями стали называть группу микроорганизмов, которые вызывали риккетсиозы — такие заболевания, как сыпной тиф, клещевая, волынская, североазиатская, пароксизмальная лихорадки.

Риккетсии — одни из самых мелких бактерий: их трудно распознать в тканях даже с помощью микроскопа. Они живут исключительно внутри переносчиков, считаясь внутриклеточными паразитами. Клещи служат им и резервуарами для размножения.

По строению похожи на митохондрии — внутриклеточные органеллы, которые производят молекулы АТФ, или аденозинтрифосфат. Это универсальный источник энергии клеток.

Elena Mayorova
Фото: Elena Mayorova/www.globallookpress.com

В настоящее время науке известно порядка 40 видов риккетсий, которые вызывают различные виды тифов и лихорадок.

«В России чаще всего встречается сибирский клещевой тиф, или североазиатский клещевой риккетсиоз. Он передается через укусы инфицированных насекомых», — добавил в разговоре с 360.ru эксперт в сфере здравоохранения, врач общей практики, предприниматель Роман Фишкин.

Кроме того, в стране официально зарегистрировали случаи астраханской пятнистой лихорадки и дальневосточного клещевого риккетсиоза.

Впервые в России клещевой риккетсиоз зафиксировали в 1934–1936 годах в Красноярском крае и на Дальнем Востоке. Это происходило примерно в одно время со вспышками энцефалита.

Shatokhina Natalia/news.ru
Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/www.globallookpress.com

Симптомы риккетсиоза

Симптомы появляются через три-семь дней после укуса. У больного повышается температура до 39-40 градусов, она держится пять-десять дней.

«Это достаточно долго и изнурительно. Состояние сопровождается головной болью, слабостью, ознобом. Сыпь может выступить на третий-пятый день — сначала на конечностях, потом по всему телу», — объяснил Фишкин.

Возможно увеличение лимфоузлов. В месте укуса образуется небольшая язва с темной коркой.

Пациенту с подозрением на клещевой риккетсиоз делают ПЦР-анализ, ИФА-анализ крови на антитела (иммуноферментный) и выявляют ДНК риккетсий. Кроме того, врачи смотрят на клиническую картину: на болезнь указывают лихорадка и прямая связь с укусом клеща.

Эпидемия гриппа и ОРВИ
Фото: Эпидемия гриппа и ОРВИ/Медиасток.рф

Как лечат риккетсиоз

В основном с помощью антибактериальной терапии, уточнил Фишкин.

«Назначают доксициклин. Он наиболее эффективен в течение первых 70 дней», — указал врач.

Есть альтернативные варианты, такие как тетрациклин или левомицетин. Дополнительно больному дают жаропонижающее, лечат другие симптомы, особенно при тяжелом течении болезни. При осложнениях пациента госпитализируют. Это могут быть:

Врач делает укол
Фото: Врач делает укол/Медиасток.рф

Какие меры профилактики против риккетсиоза существуют

Самая главная — защита от укусов клещей. Для этого следует в лесу:

Petrov Sergey/news.ru
Фото: Petrov Sergey/news.ru/www.globallookpress.com

Если насекомое все же укусило, важно правильно его удалить. Лучше поехать в ближайший медпункт или больницу, но если рядом ее нет, то нужно:

Также можно поддеть насекомое с помощью нити. Для этого следует:

Горизонталь осторожно клещи 08.png
Фото: Горизонталь осторожно клещи 08.png/Медиасток.рф

Главное — не тянуть сильно и не спешить. Вытаскивать клеща можно 10-20 минут, если понадобится — дольше. В противном случае есть риск оторвать хобот или раздавить насекомое — и инфекция проникнет в кровь.

После проведенных манипуляций клеща следует отвезти на экспертизу в ближайшую лабораторию.

Существует экстренная профилактика. В первые 72 часа после укуса в неблагополучном эпидемиологическом районе врач может назначить доксициклин.

Роман Фишкин

Вакцины нет. Зато пациент, перенесший один из видов заболевания, приобретает стойкий иммунитет ко всем клещевым риккетсиозам.

Врач повторил: это действительно опасно для человека, но при своевременном лечении антибиотиками прогноз на выздоровление весьма благоприятный.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте