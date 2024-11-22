Сегодня 17:34 Россиянки начали лечиться оргазмами. Такую «терапию» предлагают даже от боли в шее 0 0 0 Фото: Vladislav Muslakov / Unsplash Здоровье

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В России начали пытаться продвигать сеансы так называемой оргазмотерапии для женщин. Организаторы обещают довести до экстаза каждую, причем бесконтактно. По итогу у участниц, по их словам, должны пробудиться красота и женственность, а разные хвори, наоборот, должны отступить. Сколько стоит это «удовольствие» и все ли из того, что сулят клиенткам, правда, разбирался 360.ru.

Оргазм от боли в шее и плечах Организаторы занятий оргазмотерапией называют себя не иначе как энерготерапевты и уверяют, что могут разогнать внутри своих клиенток волну энергии, которая погрузит их в состояние транса и приведет к бесконтактному оргазму. Еще один приятный бонус от сеанса — пробуждение женственности и сексуальности, уверяют «оргазменные сенсеи». Любопытно, что чаще всего ими работают мужчины без медицинского образования. Однако это не мешает им уверять своих клиенток, что их терапия способна исцелить репродуктивную и мочеполовую системы. Тем, кто мучается от болей и зажимов в плечах, шее и пояснице, тоже сулят исцеление. Цена вопроса — 40 тысяч рублей за один сеанс. Также есть вариант заказать авторскую (!) программу по энергооргазму, за нее просят уже 150 тысяч рублей. Помимо этого, есть вариант еще более индивидуального подхода за 350 тысяч рублей, уточнил Shot.

Что можно лечить с помощью оргазма? По словам семейного психолога и сексолога Ларисы Никитиной, желающим отправиться на такие сеансы нужно очень четко осознать, что никакие заболевания с помощью оргазма вылечить нельзя. Так что коучи или «оргазменные сенсеи» сильно преувеличивают, когда обещают излечение от разных женских болезней. Вместе с тем, продолжила Никитина, оргазм, безусловно, полезен для организма. Например, он хорошо снижает риск застоя крови в малом тазу. «Оргазм заложен природой. Говорить, что это панацея, неправильно, но вместе с ним изменяется кровенаполнение. И при возбуждении, и потом при разрядке кровь перераспределяется. Это очень хорошо. Соответственно, все органы, которые находятся в малом тазу, они начинают более правильно кровоснабжаться», — пояснила специалист в беседе с 360.ru.

Фото: IMAGO/Zoonar.com/Sunan Wongsa-ng / Global Look Press

Добиться такого же эффекта, впрочем, можно не только посредством оргазма. С тем же успехом женщина может просто пойти на танец живота, отметила психолог. Если же возвращаться к вопросу об оргазмотерапии, стоит вспомнить о том, что у женщины оргазм не связан с функцией деторождения, в отличие от мужчины. «И для чего природа дает женщинам оргазм? Для удовольствия. Это награда, это бонус», — подчеркнула Никитина. А его отсутствие (такое бывает в силу разных причин) способно оказывать негативное влияние на общее эмоциональное состояние. И этим умело пользуются новоявленные коучи.

«Сколько же их развелось сейчас… Консультанты, гадалки, шаманы. А все от того, что людям не очень хорошо внутри. Люди чувствуют беспокойство и тревогу. Естественно, появляются те, кто хочет на этом нажиться», — констатировала собеседница 360.ru. Тем, кто готов экспериментировать или ищет каких-то новых ощущений, сексолог рекомендовала все-таки обращаться к сертифицированным специалистам, а не к подозрительным мужчинам без дипломов.

Фото: Simon Katzer/imageBROKER.com / Global Look Press

Что делать, если нет оргазма Если же желание пойти на такие занятия связано с тем, что оргазма в принципе нет, идти нужно не к коучам, а гинекологу, а лучше к гинекологу-эндокринологу, подчеркнула Никитина, пояснив, что проблемы с гормональным фоном, который будет влиять в том числе на либидо, могут возникать в самом разном возрасте. «Они могут начать шалить в любом возрасте. И в 15 лет, и в 60, в любом возрасте абсолютно. Поэтому надо отправиться на прием к хорошему специалисту. Это тоже непросто, но найти можно. И это будет дешевле, чем занятия у таких коучей», — добавила она. Помимо этого, по мнению собеседницы 360.ru, людям стоит стараться относиться к подобным практикам более критично, больше работать над собой в плане саморазвития и образования, чтобы не верить кому попало.

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«Но у нас люди, к сожалению, вообще очень любят чудо. Они хотят, чтобы была волшебная палочка, золотая рыбка, щука волшебная и так далее. Вот потому что так проще. Ты ничего не делаешь. Это, к сожалению, наша такая особенность», — заметила Никитина. Психологические блоки Если с физиологической точки зрения у женщины никаких отклонений нет, но она все равно сталкивается с тем, что что у нее нет ни желания, ни удовлетворения от занятия сексом, эксперт рекомендовала попробовать решать проблему уже с психологом. «Блоков может быть очень много, а связаны они могут быть, начиная с того, что мама в детстве недолюбила. Также мог быть травмирующий первый опыт, но часто причины кроются в более юном возрасте», — уточнила собеседница 360.ru.

Фото: Mauricio Jordan de Souza Coelho/http://imagebroker.com/#/search/ / Global Look Press

В качестве примера она привела ситуации в детских садах, где раньше дети могли вместе сидеть на горшках в одной комнате. И никто не видел в этом ничего страшного. «Не делили на мальчиков и девочек. Мол, маленькие еще, особенно в младших группах. Вот. А у детей есть понятие стыда. И оно очень сильно выражено. У взрослого человека, ну, он с этим умеет справляться, а ребенок еще не умеет. И любое грубое, нетактичное поведение взрослых в этом вопросе просто недопустимо», — подчеркнула эксперт. Другой пример — неприятный осмотр у врача в детстве. Когда родители приводят маленькую девочку к врачу, потому что она держит руки «там, где не надо» и это беспокоит маму. А на приеме они сталкиваются с грубым обращением.

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«Сидит там какая-нибудь тетка, у нее 30 человек на прием, она замученная, в своих проблемах, уже выгоревшая, там речи про эмпатию даже не идет, у нее поток. И очень жестко осматривают этого ребенка. Как это всегда делается? „Мамаша, подержите ребенка“. Говорят, сейчас она переорет, ничего страшного, потом успокоите», — пояснила Никитина. И это действительно наносит ребенку травму, которая остается с ним на всю жизнь, хотя потом человек может не помнить деталей, но где-то на подкорке остается гнетущее ощущение чего-то ужасного.

Фото: Jan Woitas/dpa / Global Look Press

«Помнят поликлинику или больницу помнят, и все. И это может по итогу приводить даже к невозможности совершить половой акт. В такой ситуации надо разбираться вместе с грамотным специалистом. В заключение эксперт рекомендовала при наличии проблем с оргазмом сначала убедиться, что причина не в физиологии — то есть дело не в гормонах, в организме нет воспаления. И если все в порядке, внимательно оценить свое психоэмоциональное состояние. «Помните о замечательной фразе: секс начинается в голове», — заключила психолог.