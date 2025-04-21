21 апреля 2025 17:46 Россиянка извела 6,5 литра капель в нос за 11 лет. Как спастись от этой зависимости 0 0 0 Фото: Alicia Windzio / www.globallookpress.com Здоровье

Соцсети

Врачи

Историями о зависимости от капель в нос, казалось бы, уже никого не удивишь, однако молодой россиянке это удалось. Девушка поразила соцсети фото своей коллекции из почти 600 пустых флаконов от сосудосуживающего средства. Тяга к нему была настолько велика, что за 11 лет она использовала 6,5 литра капель. Как вовремя выявить «каплезависимость» и справиться с ней, разбирался 360.ru.

Что такое медикаментозный ринит Впечатляющее фото коллекции использованных флаконов начало гулять по Telegram-каналам и соцсетям на минувших выходных. По словам девушки, решившей поделиться снимком, с такой проблемой она живет целых 11 лет. И за это время использовала 6385 миллилитров (то есть почти 6,5 литра) сосудосуживающих капель.

В комментариях к посту в одном из пабликов, где появился снимок коллекционерки, открылся, как говорится, портал в ад. Кто-то пытался шутить на тему грязных носков вместо капель, вероятно, не понимая масштаба проблемы и рисков подобной зависимости. Кто-то делился своим опытом борьбы с ней. Некоторые признавались, что после победы боятся даже брать в руки эти средства.

Фото: РИА «Новости»

По словам одной из участниц обсуждения, без использования капель у нее не получалось нормально дышать, начинала болеть голова, появлялась сильная раздражительность. В итоге она срывалась на окружающих, нервничала, если не могла закапать нос. Но стоило сделать пару пшиков — и жизнь налаживалась. «Как вы слезли? Я 20 лет на них…», «Я с 2015-го. Но флаконы не собираю», «Я думала, я одна такая, но прямо нас много…», «Пробовала раз 10. Ни фига [не вышло бросить]», — сетовали в комментариях. В Сети можно найти рассказы о том, как у людей, подсевших на капли в нос, развивалась сильная тревожность — в голове все время были одни и те же вопросы: а хватит ли мне их на ночь, а не остался ли флакон дома, а есть ли запасные, где, если что, можно купить новые. У этого явления есть научное определение — медикаментозный ринит, или воспаление слизистой оболочки носа. Причина его появления — чрезмерное использование местных противоотечных средств для носа.

Фото: РИА «Новости»

Как появляется зависимость от капель в нос: признаки В случае если у человека ровная перегородка носа, а носовой цикл полноценный, никакой необходимости капать в нос что бы то ни было нет, подчеркнул в беседе с 360.ru лор-врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. Это относится и к сосудосуживающим каплям, и к маслянистым, и к витаминизированным.

«В случае искривления перегородки носа носовой цикл меняется. Постепенно начинают увеличиваться в размерах так называемые нижненосовые раковины. По большей части они являются причиной необходимости использования капель», — пояснил специалист.

Чтобы просвет в полости носа стал шире, надо его каким-то образом увеличить нехирургическим путем. Вот нехирургический путь — это и есть использование сосудосуживающих капель. Владимир Зайцев

Механизм привыкания при этом развивается очень быстро. По словам Зайцева, уже через две-четыре недели в обменный процесс организма встраивается лекарственный препарат ксилометазолин и он начинает быть нужен совсем как наркотик.

При этом попытки отказаться от капель вызывают синдром отмены: нос у таких пациентов начинает дышать гораздо хуже, чем до использования сосудосуживающих капель. И получается порочный круг: человек пытается слезть с капель, но не может без них дышать.

Фото: РИА «Новости»

«Помимо этого, как и в случае с наркотиками, необходимость в концентрации, в количестве препарата увеличивается», — добавил Зайцев.

Главные риски зависимости от капель в нос Рисков от использования сосудосуживающих капель в нос предостаточно, и все они очень серьезны.

«Это и отек нижних носовых раковин, который перекрывает соустья — входы в околоносовые, гайморовые пазухи, лобные пазухи. В итоге развиваются синусит, гайморит. Надо помнить о риске воспаления слуховой, или евстахиевой трубы», — перечислил врач.

Еще один риск — воспаление носовых раковин, которые начнут источать слизь. И эта слизь будет постоянно течь в носоглотку. Называется это постназальный затек. Владимир Зайцев

Отдельно лор-врач обратил внимание на неприятные последствия плохой вентиляции головного мозга, возникающей из-за плохо дышащего носа.

Фото: www.imago-images.de / www.globallookpress.com

«Заложенность носа — стопроцентный признак того, что головной мозг вентилируется недостаточно. И серьезно недостаточно, вентиляция идет на одну треть от нормы. Чревато это различного рода неврологическими состояниями, мигренеподобными головными болями», — предупредил эксперт. Помимо этого, у человека с постоянно заложенным носом, подсевшего на капли, могут быть проблемы с бронхолегочной и сердечно-сосудистой системами. «Потому что оксиметазолин и ксилометазолин — это препараты адреналинового ряда, они вмешиваются в тонус сердечной мышцы, из-за чего повышается артериальное давление», — пояснил собеседник 360.ru.

Как избавиться от медикаментозного ринита Несмотря на все риски, резко отменять капли нельзя. Связано это с упомянутым синдромом отмены. «Резко надо бросать курить, употреблять алкоголь. То есть то, без чего человек может жить. В данном случае сосудосуживающие капли отменять резко не нужно. Вместо этого следует каждый день уменьшать по одному нажатию, потом — кратность приема», — рекомендовал лор-врач.

Фото: РИА «Новости»

Иными словами, если человек использовал капли пять раз в день, ему нужно начать использовать их четыре раза, затем три, два и — в итоге — один. Можно помогать себе отвлекающей терапией — промывать полость носа соляными растворами. Это может принести облегчение при заложенности и переключить с назойливой мысли о каплях.

«Ну и, вообще-то, к доктору надо идти. Когда человек начнет понимать, что это серьезнейшая патология, смертельно опасная, которая может поменять качество жизни, он пойдет к доктору», — добавил Зайцев. В ответ на вопрос, как использовать капли, чтобы на них не подсесть, врач сказал: по возможности не использовать вовсе. Перетерпеть. Если без вмешательства совсем никак, то отдавать предпочтение детским каплям, а не средствам для взрослых. «Следующий момент — использовать после сосудосуживающих капель маслянистые растворы. Вот так. И, повторюсь, важно своевременное обращение к доктору. Чего вы все их так не любите?» — развел руками эксперт.