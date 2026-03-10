Россиян пугают нашествием озлобленных клещей: как защитить своих питомцев от кровопийц

Ветеринар Шеляков объяснил, почему клещи любят собак темных окрасов

Из-за аномально теплой зимы и городских теплотрасс клещи проснулись раньше срока — Роспотребнадзор фиксировал первые укусы уже в марте. Как защитить своих питомцев от кровопийц, какие способы на самом деле рабочие, и почему собаки с темной шерстью представляют для членистоногих особый интерес, разбирался 360.ru.

Почему клещи проснулись рано

Насекомые просыпаются в городах быстрее, чем за городом, так как в мегаполисах есть теплотрассы, которые не дают участкам земли под ними промерзать, образовываться большим сугробам и где он тает весной в первую очередь, пояснил ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

«Клещей стало настолько много, что теперь питомцев с их укусами приводят даже зимой. Они обитают рядом с этими теплотрассами. Иногда в Москве в холле на первых этажах делают что-то типа зимнего сада — они и там могут прятаться», — подчеркнул собеседник 360.ru.

Весной же, когда голодные насекомые просыпаются — они цепляются за все, что движется, и опасные инфекции приобретают формат эпидемии.

Чем опасны клещи для питомцев

Укус клеща доставляет животным зуд и аллергические реакции. Кроме того, они могут заразить питомцев опасными кровопаразитарные заболеваниями.

В их числе, например, бабезиоз плотоядных (пироплазмоз). И без своевременной помощи животное может скончаться, однако в Москве и Московской области переносчики этой инфекции не встречались, рассказал Шеляков.

«Многие думают, что кошек не нужно обрабатывать, так как они не болеют „клещевыми“ заболеваниями, но это неправильный вывод. Помимо инфекции, кошке будет просто неприятно из-за зуда или проявившейся аллергической реакции», — добавил ветеринар.

Кроме того, клещи — существа коварные и с кошки спокойно могут переползти на человека, что для людей может быть очень опасно.

Как обезопасить питомца от укуса клеща на прогулке и после

Весной клещи поджидают свою жертву в дровах или нескошенной прошлогодней траве.

«Именно поэтому одним из способов борьбы с клещами — летний своевременный покос, чтобы был ровный газон», — рассказал Шеляков.

По этой причине опасно отпускать гулять своего питомца по сухой траве и на проталинах. Как правило, насекомое забирается на стебель и «высматривает» добычу: клещи ориентируются по обонянию и инфракрасному излучению — они «видят» теплые объекты.

И как раз по этой причине паразит представляет наибольшую опасность для собак темного окраса, так как их кровососам хорошо видно.

«Поэтому людям советуют надевать белую одежду в лесу — клещам будет сложно человека найти. А еще на белом легче найти насекомое», — объяснил эксперт.

Также клеща можно подцепить в городских парках, так как там чистят снег, и трава показывается быстро. Насекомых бывает много рядом с канализациями, водосливами, потому что они греют землю. А вот в лесу в марте клеща трудно встретить, так как там еще лежит снег, и он долго не тает, если деревья растут густо.

Любят членистоногие и питомцев с длинной шерстью, так как волоски позволяют насекомому быстро прицепиться к своей жертве.

Существует четыре вида защиты от клещей:

Были случаи, когда клещи сидели прямо под ошейником и спокойно себя чувствовали.

Михаил Шеляков

«За много лет практики практически ни одного случая атак клещей. Кроме того, они низкотоксичные, поэтому их можно давать даже беременным и ослабленным животным. Минус — не всегда понятно, насколько хорошо усвоился препарат», — уточнил Шеляков.

Например, если собаку по какой-то причине вырвало — не из-за таблетки, а просто так совпало. В таком случае хозяин думает, давать ли еще таблетку — вдруг первая уже усвоилась, а вторая будет передозировкой? В этом случае ветеринары советуют прибегнуть к дополнительному способу защиты от насекомых, более тщательно проверять питомца после прогулки.

Паразит может присосаться к любой части, но самыми лакомыми местами считаются лапы, особенно между пальцами, морда, загривок и уши.

Шеляков напомнил, что обработка животных нужна не только для здоровья питомцев, но и людей. Ведь животное может принести насекомое домой, а там клещу легко перебраться на человека.

«Уже сейчас можно смело обрабатывать животных. У нас была достаточно теплая осень, поэтому выживаемость особей будет большая. В этом году ожидаем их много», — предупредил врач.

Что делать, если клещ укусил собаку или кошку

Когда клещ только сел в шерсть питомца, заметить его очень сложно, однако когда насекомое уже напилось крови — оно увеличивается в несколько раз — до размеров горошины или даже маленькой вишни. На ощупь при этом смахивает на уплотнение на коже.

В первую очередь, клеща следует немедленно удалить: с помощью приспособлений типа гвоздодеров, которые можно купить в зоомагазине, пинцета или нити.

«Его надо выкручивать, просто выдернуть будет уже невозможно. Еще это опасно, потому что можно оторвать голову — она останется в теле питомца и легко загноится, что лишь увеличивает риск инфицирования», — объяснил Шеляков.

Нужно взять основание насекомого и как шуруп выкрутить его. Если приспособления под рукой нет, можно намазать йодом кожу вокруг паразита. Он начнет убирать щупальца и сам выпадет либо его можно будет вытащить руками.

После этого клеща нужно отнести на экспертизу и очень внимательно наблюдать за животным. Если наблюдается апатичность, потеря аппетита, слабость задних конечностей, температура, нужно срочно явиться в ветклинику и сделать антидот.

Можно не бежать каждый раз с клещом на исследования, потому что их может быть несколько десятков за прогулку. Но вот наблюдение за питомцев обязательно — при малейших признаках неблагополучия нужно отреагировать немедленно.

Михаил Шеляков

ветеринарный врач высшей категории

Если вовремя вколоть препарат, животное может уже вечером хорошо себя чувствовать. В противном случае питомец постепенно ослабеет, может даже умереть. А если выживет, последствия укуса будут аукаться ему всю оставшуюся жизнь.

«Один из поздних признаков — моча в крови. Она становится цвета темного пива — это означает, что началось разрушение крови», — уточнил Шеляков.

Если в течение двух недель со дня укуса собака чувствует себя хорошо, значит, клещ был неинфицированным или иммунитет питомца самостоятельно справился с инфекцией.

