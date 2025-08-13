13 августа 2025 19:51 За репродуктивным здоровьем начнут следить с шести лет. Как подготовить ребенка к осмотру? Психолог Валуева посоветовала не врать ребенку о медосмотре 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

В России с 1 сентября детям с шести лет начнут проводить профилактические медосмотры для оценки репродуктивного здоровья, заявила ранее член комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Вероника Власова. Есть ли у такой меры польза, как подготовить ребенка и отразится ли это на его психике — в материале 360.ru.

Зачем внедрили такую инициативу Вероника Власова в беседе с РИА «Новости» отметила, что раннее выявление возможных отклонений — стратегическая задача государства, направленная на демографическую устойчивость страны. «В ряде случаев начальные проявления нарушений — как врожденных, так и приобретенных — могут быть выявлены уже в дошкольном возрасте. Однако при позднем выявлении — в 14 лет и позже зачастую упускается драгоценное время, когда профилактические или лечебные меры могли бы быть наиболее эффективными», — заявила депутат. Это поможет сохранить репродуктивный потенциал будущих поколений. Для чего нужен профилактический медосмотр Вопросы репродуктивного здоровья обычно поднимались с периодом полового созревания.

«Но на самом деле существует огромное множество потенциальных проблем, которые могут быть выявлены в раннем возрасте и, соответственно, предотвращены», — рассказал сексолог, эксперт в области репродуктивного здоровья, кандидат медицинских наук Борис Лордкипанидзе. На таком раннем этапе можно выявить гормональные заболевания. У мальчиков на увеличение грудных желез, что позволит доктору связаться с родителями и порекомендовать обследование у эндокринолога. У девочек только вторичные половые признаки. Начало оволосения в подмышечных впадинах на лобковой области. Избыточное — также повод обратиться к специалисту. Как проходит медосмотр По словам Лордкипанидзе, осмотр ребенка в раннем возрасте более актуален и не несет в себе никаких сложностей. Это делают уролог для мальчиков, гинеколог для девочек. При необходимости проводят ультразвуковое исследование органов малого таза или мошонки опять же без каких-либо инвазивных вмешательств.

«Детей осматривают в присутствии родителей те специалисты, которых мы расцениваем как способных оценить репродуктивные способности. Поэтому в процедуру входят оценка кожных покровов, вторичных половых признаков», — подчеркнула неонатолог, педиатр, акушер Татьяна Злобина. В некоторых случаях осмотр дополняют измерением роста, веса и общего физического развития, чтобы исключить системные нарушения. Процедура занимает не более 10–15 минут. Ее проводят в медицинских кабинетах детских учреждений или поликлиник с соблюдением конфиденциальности. Родителям предоставляют результаты и рекомендации, а при необходимости — направление к узким специалистам. Как подготовить ребенка к медосмотру Самое главное — заблаговременно поставить его в известность, чтобы он успел привыкнуть к этой мысли и она не стала сюрпризом. «Очень важно состояние, которое транслируют родители. Если они сами переживают по поводу медосмотра, то даже повторение фраз в духе «не бойся» и «не переживай» не даст плодов. У ребенка на уровне подсознания сформируется концепция, что это событие значимо и нужно беспокоиться», — отметила клинический психолог Валерия Амелина-Прилепская.

По ее словам, его не обманешь. Если мать повторяет «все хорошо», но в то же время носится вокруг сына с трясущимися руками, то это считается. Также стоит спокойно с ним поговорить, не употребляя в речи слов «страшно», «больно», «лечение». Вместо этого объяснить цель осмотра — чтобы быть сильным и здоровым и заниматься тем, что он любит. Дипломированный психолог Анастасия Валуева запретила врать и недоговаривать. Это негативно скажется на психике. Дать положительное намерение, подчеркнуть, что тело малыша принадлежит ему и дать установку, что, если станет неудобно и неприятно, то он об этом сразу скажет. Амелина-Прилепская предложила сыграть в доктора: купить детский набор, книги, прочитать что-то легкое по теме. Тем самым сформировать позитивный образ врача.

Мы не можем научить ребенка тому, чего сами не умеем. И это лишь иллюзия, когда те, кто сам терпит и боится, пытаются вырастить уверенного в себе человека. Валерия Амелина-Прилепская

Что нужно делать во время осмотра Есть риск смущения из-за раздевания, поэтому не стоит акцентировать на нем внимание. Вместо этого поддержать, взять за руку или дать любимую игрушку, включить мультик на телефоне.

Также можно попросить сосредоточиться не на враче, а на родителе. И в это время рассказывать какую-то историю или что-то с ним обсуждать, отвлекать его внимание Если был неприятный опыт и процесс взаимодействия с врачом вызывает у малыша тревогу, то это говорит о том, что у него не сформировано базовое ощущение доверия к миру, спокойствия, внутренней уверенности, что с ним все хорошо и он в безопасности. «Этот процесс влияет на формирование доверия к миру в целом, а не только к медицине, и определяет контакт со своим телом. Очень важно закрепить понимание, что забота о здоровье нормальна. И, чтобы обошлось без негатива, важно после осмотра хвалить, мол, ты молодец, ты справился и обнять», — подчеркнула Амелина-Прилепская.

При пережитом негативе Валуева посоветовала заверить, что вот у этого доктора не будет больно и страшно, и чтобы врач сам подтвердил, что сейчас все будет хорошо.

Как медосмотр влияет на психику ребенка Отрицательный опыт добавит тревогу, стресс и страх. Он не будет чувствовать себя в безопасности, что его тело полностью принадлежит ему, а вокруг дружелюбно настроенная среда. Даже во взрослом возрасте он станет избегать медпомощи и испытывать чувство стыда за свое тело.

Чтобы такого не допустить, важно не врать, поддерживать и рассказать о своем опыте. Тогда сформируется картина, что мир о нем заботится, поддерживает и ему можно доверять. Валерия Амелина-Прилепская

Позитивный опыт заложит основы для ответственного отношения к здоровью, понимания важности профилактики, доверия к медикам.