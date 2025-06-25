Рекордное давление накроет Москву. Как метеозависимым справиться с магнитной бурей 26 июня

Врач Фишкин объяснил, как приучить организм быть менее метеочувствительным

Nikolay Gyngazov/Russian Look
Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/www.globallookpress.com

Самое низкое с 1993 года атмосферное давление прогнозируют в Москве в четверг, 26 июня. Показатели приблизятся к отметке в 733 миллиметра ртутного столба. Кроме того, с 25 по 28 июня столицу накроет магнитная буря. События могут привести к недомоганию метеозависимых людей. Как пережить конец месяца и справиться с неприятными симптомами, выяснил 360.ru.

Метеокомбо в Москве

О новом возможном рекорде в Москве 26 июня сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Специалисты прогнозируют 733 миллиметра ртутного столба, что на 12-13 ниже нормы.

Последний рекорд по низкому атмосферному давлению в столице фиксировали в 1993 году. Оно составило 731,2 миллиметра ртутного столба.

Ученые Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ предупредили о приближении магнитной бури. Она накроет Москву в период с 25 по 28 июня.

В это время Земля попадет в область возмущенной межпланетной плазмы с повышенной скоростью солнечного ветра. Источником возмущений станет крупная корональная дыра, «которая уже несколько дней наблюдается на видимой с Земли солнечной стороне».

Cover Images/Keystone Press Agency
Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Наиболее вероятным сценарием считают возникновение магнитной бури среднего уровня G2.

«Вероятность выхода шторма на более высокие значения, G3 и выше, составляет по тем же расчетам около 15%. Справедливости ради надо заметить, что существует 20%-ный шанс, что сценарий бурь вообще не реализуется и все обойдется геомагнитными возмущениями (желтый уровень)», — подчеркнули в лаборатории.

Как облегчить проявления метеозависимости

Во время магнитных бурь метеочувствительные люди могут испытывать:

Nikolay Gyngazov
Фото: Nikolay Gyngazov/www.globallookpress.com

«При низком атмосферном давлении чаще возникают ощущение нехватки воздуха, одышка, особенно у астматиков и людей, которые страдают болезнями легких», — рассказал 360.ru эксперт в сфере здравоохранения, врач общей практики, предприниматель Роман Фишкин.

Как облегчить симптомы метеозависимости

Существуют определенные действия, которые призваны смягчить недомогание:

«Но это распространено на всех, кроме гипертоников. Им следует пить воду в умеренных количествах», — пояснил врач.

Komsomolskaya Pravda
Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com

Неврологи и врачи общей практики рекомендуют рассасывать глицин под языком — он успокаивает нервную систему.

При скачках давления гипертоникам следует ограничить соль, пить успокаивающий чай с мятой. Гипотоникам, наоборот, нужны тонизирующие средства — зеленый чай, настойка женьшеня.

Справиться с бессонницей помогут успокоительные препараты, которые желательно принимать по назначению врача. Также будут полезны травяные чаи с ромашкой или валерианой.

Galina Barbieri
Фото: Galina Barbieri/www.globallookpress.com

Что можно сделать заранее, чтобы облегчить симптомы метеозависимости

Избавиться от недуга насовсем достаточно сложно. Однако есть варианты улучшить свое самочувствие во время скачков атмосферного давления или магнитных бурь, подготовившись к непростому периоду заранее.

Метеочувствительным людям нужно следить за оповещениями о магнитных бурях, чтобы вовремя скорректировать рацион питания:

«Это элеутерококк и радиола розовая. Они помогут сгладить симптоматику», — рассказал Фишкин.

Следует высыпаться или хотя бы увеличить продолжительность сна. Если у человека хронические заболевания, лучше обратиться к лечащему врачу за советами, чтобы смягчить недомогание или вовсе его избежать.

Shatokhina Natalia/news.ru
Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/www.globallookpress.com

Можно ли натренировать метеочувствительность

Системные меры помогут легче переносить перепады погоды и улучшить адаптационную способность организма, обнадежил врач.

Он посоветовал делать следующее:

Метеозависимость — не приговор. Комбинация профилактики, здорового образа жизни и своевременной коррекции симптомов позволит минимизировать дискомфорт.

Роман Фишкин

Если же симптомы слишком тяжелые, человеку стоит обратиться к врачу. Они могут сигнализировать о скрытых проблемах со здоровьем.

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