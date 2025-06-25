Сегодня 18:53 Рекордное давление накроет Москву. Как метеозависимым справиться с магнитной бурей 26 июня Врач Фишкин объяснил, как приучить организм быть менее метеочувствительным 0 0 0 Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Самое низкое с 1993 года атмосферное давление прогнозируют в Москве в четверг, 26 июня. Показатели приблизятся к отметке в 733 миллиметра ртутного столба. Кроме того, с 25 по 28 июня столицу накроет магнитная буря. События могут привести к недомоганию метеозависимых людей. Как пережить конец месяца и справиться с неприятными симптомами, выяснил 360.ru.

Метеокомбо в Москве О новом возможном рекорде в Москве 26 июня сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Специалисты прогнозируют 733 миллиметра ртутного столба, что на 12-13 ниже нормы. Последний рекорд по низкому атмосферному давлению в столице фиксировали в 1993 году. Оно составило 731,2 миллиметра ртутного столба. Ученые Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ предупредили о приближении магнитной бури. Она накроет Москву в период с 25 по 28 июня. В это время Земля попадет в область возмущенной межпланетной плазмы с повышенной скоростью солнечного ветра. Источником возмущений станет крупная корональная дыра, «которая уже несколько дней наблюдается на видимой с Земли солнечной стороне».

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Наиболее вероятным сценарием считают возникновение магнитной бури среднего уровня G2. «Вероятность выхода шторма на более высокие значения, G3 и выше, составляет по тем же расчетам около 15%. Справедливости ради надо заметить, что существует 20%-ный шанс, что сценарий бурь вообще не реализуется и все обойдется геомагнитными возмущениями (желтый уровень)», — подчеркнули в лаборатории. Как облегчить проявления метеозависимости Во время магнитных бурь метеочувствительные люди могут испытывать: головные боли и мигрени, чаще всего в висках и затылке;

скачки артериального давления. Особенно гипертоники и гипотоники;

слабость;

упадок сил, апатию, снижение работоспособности;

сонливость;

бессонницу;

головокружение;

шум в ушах;

нарушение координации;

боли в суставах и мышцах, если у человека были травмы;

раздражительность или тревожность, резкие перепады настроения;

обострение хронических заболеваний.

Фото: Nikolay Gyngazov / www.globallookpress.com

«При низком атмосферном давлении чаще возникают ощущение нехватки воздуха, одышка, особенно у астматиков и людей, которые страдают болезнями легких», — рассказал 360.ru эксперт в сфере здравоохранения, врач общей практики, предприниматель Роман Фишкин. Как облегчить симптомы метеозависимости Существуют определенные действия, которые призваны смягчить недомогание: снижение физических и эмоциональных нагрузок;

избегание стресса;

перенос важных дел;

потребление большого количества воды; «Но это распространено на всех, кроме гипертоников. Им следует пить воду в умеренных количествах», — пояснил врач. исключение алкоголя, кофе, жирной и соленой пищи. Эти продукты усиливают скачки давления;

прием контрастного душа;

массаж висков, холодные компрессы при головной боли.

Фото: Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com

Неврологи и врачи общей практики рекомендуют рассасывать глицин под языком — он успокаивает нервную систему. При скачках давления гипертоникам следует ограничить соль, пить успокаивающий чай с мятой. Гипотоникам, наоборот, нужны тонизирующие средства — зеленый чай, настойка женьшеня. Справиться с бессонницей помогут успокоительные препараты, которые желательно принимать по назначению врача. Также будут полезны травяные чаи с ромашкой или валерианой.

Фото: Galina Barbieri / www.globallookpress.com

Что можно сделать заранее, чтобы облегчить симптомы метеозависимости Избавиться от недуга насовсем достаточно сложно. Однако есть варианты улучшить свое самочувствие во время скачков атмосферного давления или магнитных бурь, подготовившись к непростому периоду заранее. Метеочувствительным людям нужно следить за оповещениями о магнитных бурях, чтобы вовремя скорректировать рацион питания: есть больше овощей, продуктов с калием, например, бананы, орехи;

включить в меню больше рыбы и мяса;

за несколько дней до бури начать принимать адаптогены. «Это элеутерококк и радиола розовая. Они помогут сгладить симптоматику», — рассказал Фишкин. Следует высыпаться или хотя бы увеличить продолжительность сна. Если у человека хронические заболевания, лучше обратиться к лечащему врачу за советами, чтобы смягчить недомогание или вовсе его избежать.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Можно ли натренировать метеочувствительность Системные меры помогут легче переносить перепады погоды и улучшить адаптационную способность организма, обнадежил врач. Он посоветовал делать следующее: регулярные физические нагрузки: ходьба, плавание, йога, занятия в спортзале. Они укрепляют иммунную систему и организм в целом;

закаливание, контрастный душ, сауна, если нет противопоказаний. Процедуры натренируют сосуды;

соблюдение режима дня поможет синхронизировать биоритмы организма с природными циклами.

Метеозависимость — не приговор. Комбинация профилактики, здорового образа жизни и своевременной коррекции симптомов позволит минимизировать дискомфорт. Роман Фишкин

Если же симптомы слишком тяжелые, человеку стоит обратиться к врачу. Они могут сигнализировать о скрытых проблемах со здоровьем.