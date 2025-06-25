Рекордное давление накроет Москву. Как метеозависимым справиться с магнитной бурей 26 июня
Врач Фишкин объяснил, как приучить организм быть менее метеочувствительным
Самое низкое с 1993 года атмосферное давление прогнозируют в Москве в четверг, 26 июня. Показатели приблизятся к отметке в 733 миллиметра ртутного столба. Кроме того, с 25 по 28 июня столицу накроет магнитная буря. События могут привести к недомоганию метеозависимых людей. Как пережить конец месяца и справиться с неприятными симптомами, выяснил 360.ru.
Метеокомбо в Москве
О новом возможном рекорде в Москве 26 июня сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Специалисты прогнозируют 733 миллиметра ртутного столба, что на 12-13 ниже нормы.
Последний рекорд по низкому атмосферному давлению в столице фиксировали в 1993 году. Оно составило 731,2 миллиметра ртутного столба.
Ученые Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ предупредили о приближении магнитной бури. Она накроет Москву в период с 25 по 28 июня.
В это время Земля попадет в область возмущенной межпланетной плазмы с повышенной скоростью солнечного ветра. Источником возмущений станет крупная корональная дыра, «которая уже несколько дней наблюдается на видимой с Земли солнечной стороне».
Наиболее вероятным сценарием считают возникновение магнитной бури среднего уровня G2.
«Вероятность выхода шторма на более высокие значения, G3 и выше, составляет по тем же расчетам около 15%. Справедливости ради надо заметить, что существует 20%-ный шанс, что сценарий бурь вообще не реализуется и все обойдется геомагнитными возмущениями (желтый уровень)», — подчеркнули в лаборатории.
Как облегчить проявления метеозависимости
Во время магнитных бурь метеочувствительные люди могут испытывать:
- головные боли и мигрени, чаще всего в висках и затылке;
- скачки артериального давления. Особенно гипертоники и гипотоники;
- слабость;
- упадок сил, апатию, снижение работоспособности;
- сонливость;
- бессонницу;
- головокружение;
- шум в ушах;
- нарушение координации;
- боли в суставах и мышцах, если у человека были травмы;
- раздражительность или тревожность, резкие перепады настроения;
- обострение хронических заболеваний.
«При низком атмосферном давлении чаще возникают ощущение нехватки воздуха, одышка, особенно у астматиков и людей, которые страдают болезнями легких», — рассказал 360.ru эксперт в сфере здравоохранения, врач общей практики, предприниматель Роман Фишкин.
Как облегчить симптомы метеозависимости
Существуют определенные действия, которые призваны смягчить недомогание:
- снижение физических и эмоциональных нагрузок;
- избегание стресса;
- перенос важных дел;
- потребление большого количества воды;
«Но это распространено на всех, кроме гипертоников. Им следует пить воду в умеренных количествах», — пояснил врач.
- исключение алкоголя, кофе, жирной и соленой пищи. Эти продукты усиливают скачки давления;
- прием контрастного душа;
- массаж висков, холодные компрессы при головной боли.
Неврологи и врачи общей практики рекомендуют рассасывать глицин под языком — он успокаивает нервную систему.
При скачках давления гипертоникам следует ограничить соль, пить успокаивающий чай с мятой. Гипотоникам, наоборот, нужны тонизирующие средства — зеленый чай, настойка женьшеня.
Справиться с бессонницей помогут успокоительные препараты, которые желательно принимать по назначению врача. Также будут полезны травяные чаи с ромашкой или валерианой.
Что можно сделать заранее, чтобы облегчить симптомы метеозависимости
Избавиться от недуга насовсем достаточно сложно. Однако есть варианты улучшить свое самочувствие во время скачков атмосферного давления или магнитных бурь, подготовившись к непростому периоду заранее.
Метеочувствительным людям нужно следить за оповещениями о магнитных бурях, чтобы вовремя скорректировать рацион питания:
- есть больше овощей, продуктов с калием, например, бананы, орехи;
- включить в меню больше рыбы и мяса;
- за несколько дней до бури начать принимать адаптогены.
«Это элеутерококк и радиола розовая. Они помогут сгладить симптоматику», — рассказал Фишкин.
Следует высыпаться или хотя бы увеличить продолжительность сна. Если у человека хронические заболевания, лучше обратиться к лечащему врачу за советами, чтобы смягчить недомогание или вовсе его избежать.
Можно ли натренировать метеочувствительность
Системные меры помогут легче переносить перепады погоды и улучшить адаптационную способность организма, обнадежил врач.
Он посоветовал делать следующее:
- регулярные физические нагрузки: ходьба, плавание, йога, занятия в спортзале. Они укрепляют иммунную систему и организм в целом;
- закаливание, контрастный душ, сауна, если нет противопоказаний. Процедуры натренируют сосуды;
- соблюдение режима дня поможет синхронизировать биоритмы организма с природными циклами.
Метеозависимость — не приговор. Комбинация профилактики, здорового образа жизни и своевременной коррекции симптомов позволит минимизировать дискомфорт.
Роман Фишкин
Если же симптомы слишком тяжелые, человеку стоит обратиться к врачу. Они могут сигнализировать о скрытых проблемах со здоровьем.