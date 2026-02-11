Сегодня 09:12 Ребенок лизнул качели и примерз языком — что делать? Простые правила и советы врача Подмосковный Минздрав напомнил, что делать, если примерз язык на морозе 0 0 0 Здоровье

Прилипнуть языком к металлическим качелям на морозе — ситуация, может быть, и очень нелепая, однако на прогулке с детьми вполне реальная. Можно много и подробно объяснять ребенку, почему пытаться лизнуть железо — очень плохая идея, однако случиться все равно может всякое. Как правильно оказать помощь пострадавшему — разбирался 360.ru.

Почему язык примерзает к железу? Прилипнуть к столбу или качелям языком на морозе реально из-за того, что металл очень быстро проводит тепло. На морозе он моментально охлаждает поверхность языка, влага из слюны замерзает. По итогу образуется прочная ледяная сцепка. Именно поэтому касаться языком металла зимой опасно, напомнили в Минздраве Московской области.

Что делать, если прилип языком к железу Если такая ситуация все равно случилась, в первую очередь нужно сохранять спокойствие. Не надо кричать на ребенка и его ругать — это никак не поможет освободить губу или язык, но может еще сильнее напугать.

Интересно Хотя случаи с примерзанием языка к качелям, столбу или железным воротам больше случаются с детьми, взрослые тем не менее тоже попадают в подобные ситуации. Например, несколько лет назад в Смоленске мужчина лизнул столб на стоянке у ТЦ и стал героем новостей. На место вызывали скорую, но в итоге освободили его неравнодушные прохожие еще до приезда медиков.

Также важно не тянуть и не отрывать язык или губу силой. Вместо этого нужно полить место контакта, а теплой (не горячей!) водой. «Если воды нет, аккуратно подышите теплым воздухом на замерзший участок. Если после освобождения язык немного пострадал, прополощите рот теплой водой. Затем в течение суток избегайте горячей, кислой и острой пищи», — советует врач-педиатр КДЦ «Ромашка» Оксана Абрамина. Когда нужно обращаться к врачу При появлении выраженной боли, отека и кровотечения нужно обратиться к врачу. Также консультация специалиста потребуется, если ребенку трудно есть и говорить. «Предотвратить неприятную ситуацию тоже можно: регулярно объясняйте ребенку, почему нельзя пробовать металлические предметы на морозе. Желательно перед каждой прогулкой зимой», — добавили в Минздраве.