Реально нереальная эпидемия аутизма в США. Почему запрет парацетамола — борьба с ветряными мельницами?
Психиатр Крупин раскритиковал заявление Трампа о связи парацетамола и аутизма
На днях президент США Дональд Трамп заявил о намерении остановить «эпидемию аутизма» в стране. По его словам, всему виной парацетамол, который женщины принимают во время беременности. Что это за расстройство, реально ли американский лидер возьмется за проблему и каково мнение ученых, разбирался 360.ru.
Что сказал Трамп о парацетамоле и прививках
Трамп уже распорядился, чтобы будущих матерей в США предупреждали о риске развития аутизма при приеме «Тайленола» — под таким брендом в стране продают парацетамол.
«Они (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США — прим. ред.) настоятельно рекомендуют женщинам ограничить использование „Тайленола“ во время беременности, за исключением случаев медицинской необходимости, например, для лечения лихорадки, „если вы не можете это выдержать“», — сообщил президент.
По его словам, с 2000 года в Америке стало рождаться на 400% больше детей с аутизмом. Трамп сравнил страну с Кубой, в которой «аутизма просто нет, потому что там не закупают парацетамол».
Кроме того, Трамп призвал прекратить вакцинацию детей и перенести прививку от гепатита В на 12 лет. В своих словах он опирался на исследования в рамках программы «Сделаем Америку снова здоровой», которую в апреле объявил министр здравоохранения и социальных служб Роберт Фрэнсис Кеннеди — младший.
«Мы запустили масштабную программу исследований, в которой задействуют сотни ученых со всего мира. К сентябрю узнаем, что вызвало эпидемию аутизма, и сможем устранить эти факторы», — заявлял он тогда.
Среди ученых были Дэвид Гейер и его отец Марк Гейер. Они опубликовали статьи о взаимосвязи, однако научное сообщество опровергло их теорию.
Что такое аутизм
Аутизм, или расстройство аутистического спектра, — это группа психических расстройств, которые характеризуются нарушениями социального взаимодействия и коммуникации. Аутистам присуще ограниченное, стереотипное и повторяющееся поведение.
Впервые расстройство проявляется в младенчестве или раннем детстве. Чаще бывает у мальчиков — соотношение 3:1. В зависимости от степени поражения нервной системы признаками аутизма могут быть:
- различные фобии;
- нарушение сна или питания;
- агрессия, в том числе на самого себя;
- редкие зрительные контакты, жестикуляция, мимика;
- сниженная заинтересованность окружающими;
- многократное повторение одних и тех же слов;
- неумение понимать чувства и эмоции других;
- негибкость мышления и другие.
Врач-невролог Павел Хорошев привел пример поведения аутиста в мультфильме «Мэри и Макс».
«Там очень хорошо показан герой — бруклинский житель Макс с очень легким расстройством аутистического спектра, синдромом Аспергера. Он нормальный член общества, но есть моменты, которые ему не понять», — объяснил эксперт.
Еще один пример из кино — «Человек дождя» с Дастином Хоффманом и Томом Крузом. В нем режиссер показал аутиста с ярко выраженным синдромом.
Люди с РАС могут быть достойными членами общества, но им нужно найти нишу. Многие из них стали превосходными программистами, генеральными директорами огромных корпораций — таких много в Штатах. Однако нельзя забывать, что им нужна особенная забота, отметил Хорошев.
Причины возникновения аутизма до заявления Трампа
До сих пор научное сообщество не пришло к единому мнению, по каким причинам у ребенка проявляется аутизм. Ближе всего рассматривают версию генетической передачи.
Также известно, что риск РАС повышается с возрастом родителей. Есть предположения о связи с недоношенностью плода, приемом матерью во время беременности препаратов с вальпроевой кислотой для лечения эпилепсии, мигрени, биполярного расстройства, психоза и гестационного диабета — того, который развивается исключительно у будущих матерей.
Что говорят о заявлении Трампа ученые
По версии The Washington Post, утверждение первого лица страны об истинных причинах аутизма основано на изучении исследований из Mount Sinai и Гарварда, авторы которых предположили связь расстройства с приемом парацетамола на ранних сроках беременности.
Кроме того, 22 сентября национальные институты здравоохранения объявили о запуске 13 научных групп, которым поручили исследовать связь аутизма с парацетамолом и прививками и подтвердить предыдущие исследования на данную тему. Из бюджета США даже выделили гранты.
Руководство компании Kenvue, которая производит «Тайленол», пытается достучаться до администрации президента.
«Мы считаем, что независимые и надежные научные данные ясно показывают, что прием ацетаминофена (парацетамола — прим. ред.) не вызывает аутизм. Мы категорически не согласны с любыми утверждениями об обратном и глубоко обеспокоены риском для здоровья будущих матерей, который это представляет», — отметили в компании.
Научное сообщество обеспокоилось такой стремительной тактикой американских властей. Например, бывший комиссар FDA Скотт Готтлиб, работавший при первой администрации Трампа, высказал опасения по поводу спешных исследований, которые провели с апреля по сентябрь, чтобы в итоге сделать громкое заявление. По его словам, они должны быть более масштабными и основательными.
Ранее российские ученые в научной работе установили влияние парацетамола на нервную систему, однако не смогли доказать, что он вызывает РАС. Ученые Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова Минздравсоцразвития России изучали применение жаропонижающих и обезболивающих препаратов при беременности, но к единому мнению так и не пришли.
Ученые Барселонского института глобального здравоохранения, Калифорнийского университета и других провели исследование с участием 74 тысяч детей из Италии, Дании, Великобритании и с острова Крит. Они анализировали информацию о приеме медикаментов беременными женщинами. Вероятные отклонения в развитии ребенка и его поведении первые месяцы жизни оценивались по ответам в анкетах.
Согласно полученным данным, парацетамол в положении принимали от 14 до 56% матерей, и аутизм проявился у 19% их детей, причем как у девочек, так и у мальчиков. Как итог, прямой связи между парацетамолом и расстройством не выявили. Те же самые выводы сделали авторы научной статьи в 2008 году в журнале International Journal of epidemiology.
Исследование под руководством эпидемиолога из Каролинского института в Стокгольме Виктора Альквиста собрало данные почти о 2,5 миллиона детей, родившихся в Швеции в период с 1995 по 2019 год. Также задействовали всю медицинскую документацию страны о назначении парацетамола во время беременности и информацию о детях-аутистах.
Исследование показало, что около 1,42% детей, подвергавшихся воздействию ацетаминофена во время беременности, страдали аутизмом по сравнению с 1,33% детей, у которых этого не было.
Такая ничтожная разница показала ученому, что связи между приемом препарата и расстройством нет, либо есть, но она очень мала. Скорее всего, беременные, которым понадобилось принимать парацетамол, были менее здоровы, чем будущие матери, которым обезболивающее не понадобилось. У первых риск развития любых врожденных заболеваний ребенка повышался.
Еще одно провели в Японии с участие более 200 тысяч детей. По итогам связи тоже не нашли.
Однако были и исследования, которые подтверждали связь. Одно из них опубликовали в журнале Environmental Health. Ученые ставят под сомнение его достоверность и качество.
«Нет никаких убедительных доказательств того, что прием парацетамола матерями является причиной аутизма, а если и наблюдается какая-либо связь, то она очень и очень мала», — сообщил исполнительный директор благотворительного фонда Autistica Джеймс Кьюсак.
«Вообще парацетамол — не самое полезное лекарство. Многие врачи откровенно называют его довольно сильным почечным ядом. Хуже того, что под маркой „Тайленол“ он предназначен именно для детей — такие розовые таблеточки, очень вкусно пахнущие. Они достаточно давно продаются в США, и детей им пичкают десятки лет», — рассказал Хорошев.
Психолог и психиатр Владимир Крупин согласился с коллегой. По его мнению, абсолютно безобидных таблеток не существует. Однако парацетамол — очень хорошо исследованный препарат.
«Слышать это довольно смешно, потому что, чтобы делать такие заявления, нужно опираться на очень глубокие исследования. С моей точки зрения, предположение Трампа совершенно не основано на реальности», — рассказал он 360.ru.
Более того, врачи в смятении: наука уверена, что парацетамол безопасен, но теперь люди не верят ей, ведь обратное заявляет сам национальный лидер.
Как Трамп собирается лечить аутизм
Еще одно заявление американского президента — лечение аутизма «Лейковорином», который содержит фолиевую кислоту. После объявления о массовых исследованиях в апреле на форумах начали появляться соответствующие запросы, однако ничего стоящего по теме нет.
В 2012 году изучили связь дефицита фолиевой кислоты в организме и его восполнение у людей с аутизмом. Оно показало, что симптомы несколько смягчаются, но полностью вылечить расстройство все равно невозможно.
К слову, чтобы дефицита фолиевой кислоты не было, врачи рекомендуют беременным принимать ее в виде БАД в профилактических дозах.
Другое исследование началось в 2020-м и уже имеет первые выводы, но завершится лишь летом следующего года.
Существует исследование, согласно которому у аутистов нашли антитела. Они препятствуют попаданию фолиевой кислоты в мозг. В таком случае прием «Лейковорина» привел к улучшению речи и вербальной коммуникации. Однако работа основывается на исследовании всего 93 детей.
Тем не менее Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США уже одобрило препарат.