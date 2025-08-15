15 августа 2025 16:00 Больше не болезнь пожилых? Почему рассеянный склероз молодеет с каждым годом Невролог Власов рассказал, как распознать первые признаки рассеянного склероза 0 0 0 Фото: IMAGO/www.imago-images.de / www.globallookpress.com Эксклюзив

Здоровье

Болезни

Молодежь

Лекарства

Женщины

Европа

Ученые

Инвалиды

Вирусы человека

Рассеянный склероз молодеет с каждым годом — первые симптомы часто появляются в 25-40 лет, разрушая планы и карьеру. Он возникает, когда иммунная система ошибочно атакует оболочку нервных волокон, нарушая связь между мозгом и телом. Почему развивается болезнь, какие ранние признаки нельзя игнорировать и какие прорывные методы лечения появились на данный момент, выяснил 360.ru.

Что такое рассеянный склероз Рассеянный склероз — это тяжелое аутоиммунное заболевание центральной нервной системы. Изменения происходят в спинном мозгу, мозговом стволе и обоих полушариях головного мозга. В них образовываются воспаления — бляшки различной величины, рассеянные в белом веществе. Название недуга связано именно с этой разбросанностью. Бляшки нарушают проводимость сигналов по нервным волокнам, что и приводит к неврологическим нарушениям. Сами воспаления образовываются из-за ошибочной атаки иммунитетом защитной миелиновой оболочки нервов. Ученые не сошлись во мнении по какой причине возникает недуг. Считается, что возбудителем может быть вирус, идентичный вирусу рассеянного энцефаломиелита. Исследователи из Гарварда обнаружили, что риск развития рассеянного склероза увеличивается в 32 раза после заражения вирусом Эпштейна-Барр. Также возможна связь с цитомегаловирусом и герпесом.

Фото: Медиасток.рф

Распространенность рассеянного склероза может напугать: недуг очень часто встречается в Северной Америке и Северо-Западной Европе. В России болезнь также выявляют, однако больше в промышленных районах и городах, чем в сельской местности.

Интересно За последние пять лет количество госпитализаций с этим диагнозом выросло на 38%. За последние пять лет количество госпитализаций с этим диагнозом выросло на 38%.

«Это заболевание молодых. Средний возраст — 25-27 лет. Около 75% всех пациентов — женщины, в основном европейки, то есть светловолосые и светлоглазые. Деятельность 80% из них связана с умственным трудом», — объяснил 360.ru президент Общероссийской общественной организации инвалидов — больных рассеянным склерозом, врач-невролог Ян Власов. По стадиям рассеянный склероз делят на: острую фазу — первые две недели обострения;

подострую — два месяца, когда недуг переходит в хроническую форму;

стадию стабилизации — следующие три месяца болезнь протекает без обострений.

Симптомы рассеянного склероза У патологии их много, и ее затруднительно выявить на ранних стадиях. Что может насторожить: Мышечная слабость, нехарактерная для активного человека. Например, если ранее 20-летний мог дойти до работы пешком, то с диагнозом ему для этого нужно два раза сесть на лавочку и передохнуть;

Потеря зрения и резкое его возвращение. Очень часто это проявляется при посещении бань или принятии горячих ванн;

Нарушение опорно-двигательного аппарата, например, координации движений как у нетрезвого, ощущение как на палубе во время качки, слабость конечностей;

Нистагм — неконтролируемое ритмичное движение глаз;

Дрожание рук, расстройство почерка;

Внезапные и неподавляемые позывы в туалет, задержка мочи и стула, недержание, неполное опорожнение мочевого пузыря. «Первичных симптомов намного больше. Любые неврологические отклонения, которые вдруг возникли и потом исчезли у молодого человека, нельзя упускать. Нужно обратиться к неврологу — он разберется, нормально это или нет», — посоветовал Власов.

Фото: Christian Charisius/dpa / www.globallookpress.com

Как лечат рассеянный склероз Лечение зависит от стадии и тяжести заболевания. В терапии используют: плазмоферез;

иммуносупрессоры — митоксантрон;

иммуномодуляторы. Чтобы улучшить качество жизни пациента, лечат также симптомы. Терапия включает в себя: витамины группы В и Е;

антиоксиданты;

ноотропы;

антихолинэстеразные препараты;

миорелаксанты;

энтеросорбенты.

Фото: Клинический институт им. М. Владимирского (МОНИКИ) / Медиасток.рф

В стадии ремиссии пациенты проходят реабилитационные мероприятия: восстанавливаются в санаториях или на курортах, выполняют ЛФК в щадящем режиме, ходят на массаж, спят ночью дольше обычного.

Интересно Полностью избавиться от заболевания невозможно, поэтому целью лечения считают улучшение качества жизни и увеличение периодов ремиссии. Так, возможно добиться «затишья» на один или два года, что нередко, особенно на ранних стадиях. В научных трудах описывали случай ремиссии длиной восемь лет. Полностью избавиться от заболевания невозможно, поэтому целью лечения считают улучшение качества жизни и увеличение периодов ремиссии. Так, возможно добиться «затишья» на один или два года, что нередко, особенно на ранних стадиях. В научных трудах описывали случай ремиссии длиной восемь лет.

В России существуют препараты для лечения заболевания, и с 2025 года пациенты получают их бесплатно. Однако не все так просто. Медицинские препараты дают по „программе ВЗН“ — высокозатратных нозологий, федеральная программа, в рамках которой господдержку оказывают при редких и высокозатратных заболеваниях. «Но в последнее время с этим были проблемы из-за отсутствия множества лекарств. И это большая беда, так как люди привыкают к определенным препаратам, чей прием вынуждены прервать. А такие медикаменты назначают пожизненно», — рассказала 360.ru вице-президент Общероссийской общественной организации инвалидов — больных рассеянным склерозом Наталья Зрячева.

Фото: РИА «Новости»

Профилактика рассеянного склероза Чего следует избегать, чтобы не провоцировать заболевание: Оберегать себя от инфекций, травм и стресса;

Отказаться от вредных привычек, в частности от курения;

Соблюдать полноценный сон, минимизировать переутомление;

Питаться полноценно и правильно, нормализовать массу тела;

Регулярно гулять на свежем воздухе;

Заниматься физкультурой;

Людям из группы повышенного риска уделять внимание состоянию нервной системы и организма в целом, регулярно проходить скрининговые обследования.