Рак простаты: первые симптомы, прогноз выживаемости и профилактика

У экс-президента США Джо Байдена обнаружили агрессивную форму рака простаты. Это одно из самых распространенных онкологических заболеваний у мужчин, особенно после 50 лет. Какие симптомы должны насторожить, каковы шансы на выздоровление и можно ли предотвратить болезнь? В причинах, стадиях и современных подходах к диагностике и профилактике онкопатологии разбирался 360.ru.

Простата отвечает за выработку секрета, входящего в состав семенной жидкости, и играет важную роль в репродуктивной системе. Онкозаболевание чаще всего развивается медленно, но в некоторых случаях может быть агрессивным, распространяясь на другие органы.

Рак предстательной железы — это злокачественная опухоль, развивающаяся из клеток простаты, небольшого органа, расположенного под мочевым пузырем у мужчин.

Первые симптомы рака простаты

На начальных стадиях рак простаты редко проявляет себя, что затрудняет раннюю диагностику. Однако с прогрессированием заболевания появляются признаки, на которые стоит обратить внимание:

Затруднение при мочеиспускании: слабая или прерывистая струя, ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря;

Частые позывы к мочеиспусканию, особенно в ночное время;

Боль или жжение во время мочеиспускания;

Появление крови в моче или сперме;

Боль в области таза, поясницы или бедер, особенно на поздних стадиях;

Эректильная дисфункция или дискомфорт при эякуляции;

Общая слабость, потеря веса, усталость (характерно для метастатических стадий).

Эти симптомы могут быть вызваны и другими состояниями, такими как доброкачественная гиперплазия простаты либо инфекции. При их появлении необходимо немедленно обратиться к урологу для обследования.