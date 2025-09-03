Сегодня 14:20 Рак не исключен. Врач обосновал запрет татуировок подросткам 0 0 0 Фото: Panayotis Tzamaros/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com Эксклюзив

В России готовят законопроект о запрете татуировок для несовершеннолетних. Об этом сообщил первый зампред комитета по охране здоровья, онкохирург Бадма Башанкаев «Парламентской газете». 360.ru обратился за комментарием к дерматологу Татьяне Егоровой. Врач подчеркнула, что вопрос можно рассматривать сразу с двух сторон — медицинской и психологической.

Медицинские риски По словам специалиста, любая татуировка — это попадание в организм инородного вещества, которое может вызывать иммунные реакции. «Напряженность иммунитета повышается, и это плохо. Были исследования, которые доказывали, что возможны даже онкологические заболевания из-за красителей. Как осложнение, но редко, бывают келоидные рубцы», — объяснила дерматолог. Она отметила, что предугадать реакцию организма невозможно, и приходится бороться с последствиями уже по факту.

Психологическая сторона

Не менее важно, подчеркнула эксперт, учитывать возраст тех, кто решает набить татуировку. Врач отметила, что психика подростков нестабильна и находится под влиянием гормонов. По ее словам, в этом возрасте решения часто принимаются импульсивно, как форма протеста, и нередко спустя годы такие татуировки становятся поводом для сожалений.

Удаление — дорого и болезненно

Попытки избавиться от нежеланных рисунков на теле оборачиваются дополнительными проблемами. Она подчеркнула, что удаление татуировки — процесс болезненный, длительный и очень дорогостоящий. По словам Егоровой, современные лазеры стоят миллионы рублей и редко встречаются даже в Москве, а старые аппараты часто оставляют шрамы или белые следы по форме рисунка. «Часто используются старые лазеры, например, неодимовые, которые выбивают пигмент. Но этот неодимовый лазер оставляет белый след, шрам по форме татуировки», — пояснила специалист.

Кроме того, при неправильной работе может возникнуть ожог, который требует длительного лечения.

«Ожог нужно правильно излечить, залить плазмой, специальные крема и мази назначить, чтобы не было рубцеваний, это долго, противно и дорого», — добавила дерматолог. Вывод врача Специалист добавила, что категорически не рекомендовала бы родителям соглашаться на татуировки детям до 18 лет. По ее мнению, это должно быть зрелое и взвешенное решение, а не подростковый протест.