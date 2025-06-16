Псевдозащита с гнойными осложнениями. Чем опасны противозачаточные салфетки из Китая

На витринах маркетплейсов появился новый товар — противозачаточные китайские салфетки. За 200 рублей покупателям обещают защиту не только от нежелательной беременности, но и от инфекций, передающихся половым путем. Однако специалисты бьют тревогу и предупреждают, что использование таких изделий может быть опасным. В деталях разбирался 360.ru.

По словам создателей, изделия способны защитить от нежелательной беременности и половых инфекций. Такие салфетки уже появились в продаже на российских маркетплейсах. Их стоимость составляет около 200 рублей.

Telegram-канал «Shot Проверка» , изучивший этот товар, пообщался с акушером-гинекологом Ляйсан Хисамиевой. Эксперт предостерегла от использования этих изделий. В первую очередь, по ее словам, настораживает тот факт, что производитель не уточняет, в каком количестве в салфетках содержится ноноксинол.

Рекомендуемая доза вещества в противозачаточных средствах составляет 120 миллиграммов, а его избыток может привести к дисбиозу, ожогам слизистой и воспалению придатков с возможными гнойными осложнениями, пояснила она.

От ИППП эти салфетки также не защитят, продолжила Хисамиева, поскольку у них нет барьерной защиты, как у презерватива.

Никаких гарантий

Акушер-гинеколог, репродуктолог Мария Милютина в беседе с 360.ru также сообщила, что у этих изделий нет доказанной эффективности и их использование может повлечь опасные последствия.

«Опасность заключается в том, что они не обладают контрацептивным эффектом. Нет никаких гарантий, что салфетки снижают активность сперматозоидов. Повышен риск нежелательной беременности и каких-то аллергических реакций, токсического воздействия, раздражения и воспалительного изменения слизистой», — предупредила она.

Врач порекомендовала россиянам выбирать те противозачаточные средства, которые прошли сертификацию.