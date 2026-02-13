Сегодня 14:45 Что делать, если проглотил ртуть? Памятка действий и советы врача Врач Прокофьев объяснил, что будет, если проглотить ртуть 0 0 0 Фото: Jochen Tack/http://imagebroker.com/#/search / www.globallookpress.com Эксклюзив

В начале февраля в российских магазинах сняли с продажи сушеную рыбу известной марки «Сухогруз» — покупатель нашел в упаковке желтого полосатика шарики ртути. А на днях в Подмосковье ребенок разбил градусник и вылил ртуть в чай матери: ее госпитализировали в состоянии средней тяжести. Что делать, если проглотил ртуть, и насколько это опасно — в материале 360.ru.

Опасность ртути для человека Ртуть — крайне токсическое вещество, фактически это жидкий металл, рассказал 360.ru врач и обладатель статуса «Московский врач» Денис Прокофьев. «Обычно медики сталкиваются с отравлением ртутью в следующих случаях: при хронической ртутной интоксикации, которая возникает в результате испарений металла (обычно такое происходит на производствах), и остром отравлении в результате приема ее солей внутрь», — объяснил он. Что будет, если проглотить ртуть Если проглотить чистый металл, он не подействует на организм слишком токсично, заверил врач. Ранее даже были пациенты, которые проходили лечение ртутью, ею же определяли интоксикацию. Однако сегодня такие методы считают устаревшими. Гораздо опаснее для человека пары ртути.

Насколько опасно есть рыбу с содержанием ртути Интоксикация может произойти, если съесть морскую рыбу, которая плавала в химически загрязненных водах. Однако такое случается крайне редко. «Рыба способна накапливать ртуть, и человек, который ее поедает — ежедневно и в достаточно большом количестве, — получает отравляющие вещества», — объяснил Прокофьев.

Симптомы отравления ртутью рвота;

тошнота;

абдоминальные боли — в области живота от грудной клетки до паха;

поражение слизистой рта;

сонливость;

вялость;

общая слабость;

развитие менингиальных симптомов — признаков воспаления оболочек головного и спинного мозга. Характеризуется сильной головной болью, скованностью мышц затылка, рвотой без облегчения;

энцефалопатия, которая проявляется нарушениями памяти, мышления, координации, эмоциональной нестабильностью, головными болями, слабостью.

Диагностировать отравление ртутью можно по ее содержанию в крови. Если уровень превышает 5,8 микрограмма на литр, речь идет об интоксикации. Общий анализ крови тоже косвенно укажет на отравление металлом. «Это повышение узинофилов, рейкопения, снижение уровня гемоглобина в виде анемии. Возможна гепатотоксичность — повышение печеночных АЛТ и АСТ», — объяснил врач. Употребление ртути внутрь можно увидеть на рентгене кишечника. Хронические интоксикации отслеживают с помощью компьютерной и магнитно-резонансной томографии (КТ и МРТ), то есть если уже есть изменения в области почек, печени, церебральных тканей.

Как поскорее вывести ртуть из организма Ртуть имеет антидот — препарат унитиол (действующее вещество — димеркаптопропансульфонат натрия моногидрат). Его применяют при острых отравлениях. «Вместе с этим проводят общие мероприятия, реанимацию. При хронической интоксикации вводят унитиол, который способен фактически нейтрализовать действие ртути», — уточнил Прокофьев.

Интересно Срок лечения при хронической интоксикации может доходить до 12 месяцев. Параллельно пациенты получают гормоны, витамины, ноотропные препараты.

Если интоксикация поразила нервную систему, подключают неврологов. Их курс терапии направлен на снятие судорог с использованием нейролоксантов. Обычно лечение хронической интоксикации металлом протекает год, а на восстановление организма может уйти несколько лет. По этой причине врач посоветовал обращаться с ртутью крайне осторожно.

Первая помощь при отравлении ртутью — При попадании ртути внутрь необходимо как можно быстрее промыть желудок водой с 20-30 граммами активированного угля. Еще поможет вода со взбитым яичным желтком. — Затем следует дать человеку молоко либо слизистые отвары риса или овсянки. Завершить оказание первой помощи следует приемом слабительного. — Постоянное питье обычной воды поможет ускорить вывод ртути. В рацион необходимо включить продукты, богатые пектином и клетчаткой, а также сорбенты и витамины, которые назначит врач. То есть поход к специалисту обязателен. — При острых отравлениях испарениями ртути выведите пострадавшего из зоны заражения. Оставьте его в покое до приезда скорой.