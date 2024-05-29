Профилактики нет. Врач — о болезни, которая унесла жизнь Заворотнюк
Врач Пылев назвал глиобластому быстро прогрессирующим заболеванием
Глиобластома головного мозга, из-за которой умерла актриса Анастасия Заворотнюк, является агрессивным и быстро прогрессирующим заболеванием. О том, как его лечат и как часто обнаруживают, 360.ru рассказал главный врач федеральной сети клиник экспертной онкологии «Евроонко», кандидат медицинских наук Андрей Пылев.
Сложно диагностировать
Он подчеркнул, что глиобластома встречается достаточно редко, но если брать статистику первичных опухолевых поражений головного мозга, то на нее приходится примерно половина случаев. По словам онколога, полностью справиться с болезнью удается редко, даже если пациент прошел хирургический этап и последующую химиолучевую терапию.
«К сожалению, если даже в первоначальном случае лечение в полном объеме было проведено и было адекватное <…> все равно у подавляющего большинства больных через некоторое время болезнь возвращается», — объяснил врач.
Пылев отметил, что обнаружить глиобластому можно из-за симптоматики, с которой заболевшие обычно обращаются к неврологу.
«Это может быть общемозговая симптоматика: головная боль, головокружение. Это может быть и очаговая симптоматика, в зависимости от того, какой отдел мозга поражен. Симптомы могут быть чрезвычайно разнообразными», — указал он.
Онколог добавил, что при подозрении на опухоль врачи проводят инструментальную оценку, например, с помощью компьютерной томографии или МРТ, а при выявлении глиобластомы назначают лечение. Оно будет зависеть от того, на каком этапе находится болезнь, подчеркнул специалист.
«В принципе, ситуация, когда мы можем говорить о многолетней ремиссии, возможна. Все равно такие пациенты нуждаются в регулярном контроле, но долгое время они могут жить без прогрессирования [болезни]», — уточнил врач.
Он добавил, что прогноз значительно ухудшается, если опухоль обнаружили на серьезной стадии.
«Все зависит от того, какая стадия и какое лечение пациент получил. Но большинство пациентов даже после радикального этапа лечения, если мы говорим о глиобластоме, в ближайшие несколько лет в больницу возвращаются», — констатировал Пылев.
«Болезнь умных»
Онколог также опроверг слухи о том, что глиобластома якобы является «болезнь умных». По его мнению, ею в одинаковой степени страдают как артисты, так и представители других профессий.
«Я с этим термином не знаком. Мы чаще всего слышим те или иные ситуации, связанные с публичными персонами, но в том же объеме публичные люди болеют и другими онкологическими заболеваниями», — отметил он.
Специалист предупредил, что способов профилактировать эту серьезную болезнь пока не существует.
«Мы не можем сделать ничего, что минимизирует риски. Понятно, что глиобластома не скринингуется, мы не проводим контрольное МРТ здоровым людям для поиска глиобластомы», — сообщил врач.
Единственный способ обнаружить бластому — не игнорировать какие-то симптомы, которые могут указывать на нее. Пылев рекомендовал при появлении невралгической симптоматики не глушить боль таблетками, а обращаться к врачам. Он также посоветовал в полном объеме проходить назначенное лечение и не пытаться хаотично искать альтернативные методы победить болезнь.
«Если человек настроен на лечение, если человек соблюдает все медицинские рекомендации, проходит всю терапию, которую ему назначил врач, и потом не исчезает после основного этапа лечения и регулярно проходит контрольные обследования, то, конечно, у таких пациентов [шансов] больше. И это и есть борьба, на мой взгляд», — заключил онколог.
Он также заявил, что врачи используют регламент, чтобы помочь пациентам победить болезнь, и выбирают самые эффективные методы.
«Регламент — не какая-то догма, от которой нельзя отходить ни на шаг, а это набор наиболее эффективных методов лечения, которые постоянно обновляются и совершенствуются. Но лечение должно проводиться в рамках существующих клинических рекомендаций», — указал Пылев.
Ранее дочь Анастасии Заворотнюк рассказала. что состояние ее матери, которой диагностировали глиобластому в 2019 году, ухудшилось несколько недель назад. Актриса перед смертью провела несколько курсов лечения.