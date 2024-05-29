Глиобластома головного мозга, из-за которой умерла актриса Анастасия Заворотнюк, является агрессивным и быстро прогрессирующим заболеванием. О том, как его лечат и как часто обнаруживают, 360.ru рассказал главный врач федеральной сети клиник экспертной онкологии «Евроонко», кандидат медицинских наук Андрей Пылев.

Сложно диагностировать

Он подчеркнул, что глиобластома встречается достаточно редко, но если брать статистику первичных опухолевых поражений головного мозга, то на нее приходится примерно половина случаев. По словам онколога, полностью справиться с болезнью удается редко, даже если пациент прошел хирургический этап и последующую химиолучевую терапию.

«К сожалению, если даже в первоначальном случае лечение в полном объеме было проведено и было адекватное <…> все равно у подавляющего большинства больных через некоторое время болезнь возвращается», — объяснил врач.

Пылев отметил, что обнаружить глиобластому можно из-за симптоматики, с которой заболевшие обычно обращаются к неврологу.

«Это может быть общемозговая симптоматика: головная боль, головокружение. Это может быть и очаговая симптоматика, в зависимости от того, какой отдел мозга поражен. Симптомы могут быть чрезвычайно разнообразными», — указал он.

Онколог добавил, что при подозрении на опухоль врачи проводят инструментальную оценку, например, с помощью компьютерной томографии или МРТ, а при выявлении глиобластомы назначают лечение. Оно будет зависеть от того, на каком этапе находится болезнь, подчеркнул специалист.

«В принципе, ситуация, когда мы можем говорить о многолетней ремиссии, возможна. Все равно такие пациенты нуждаются в регулярном контроле, но долгое время они могут жить без прогрессирования [болезни]», — уточнил врач.

Он добавил, что прогноз значительно ухудшается, если опухоль обнаружили на серьезной стадии.

«Все зависит от того, какая стадия и какое лечение пациент получил. Но большинство пациентов даже после радикального этапа лечения, если мы говорим о глиобластоме, в ближайшие несколько лет в больницу возвращаются», — констатировал Пылев.