Сегодня 10:08 Профессиональное выгорание: как распознать и предотвратить Бережная: выгорание дает подумать — профессия умерла или место невыносимое? 0 0 0 Фото: Wosunan Photostory/Ingram Images / www.globallookpress.com Эксклюзив

Здоровье

Рабочие места

Работа

Кризис

Новый год

Профессиональное выгорание – глубокое психоэмоциональное состояние, вызванное хроническим стрессом на работе. Впервые его описал в 1974 году Герберт Фройденбергер, а в 2019 году ВОЗ официально включила выгорание в реестр болезней, определив триаду ключевых признаков: эмоциональное истощение, цинизм и отчуждение к работе, ощущение неэффективности. Выгорание может быть сигналом системных проблем в организации.

У метафоры выгорания глубокий смысл. Гореть — значит вкладывать в дело энергию, страсть и личный смысл. Когда человек «горит идеей», он работает не столько ради вознаграждения, сколько ради цели. Именно эта интенсивная вовлеченность и отождествление себя с делом создают почву для выгорания.

Важно понимать, что выгорание возникает не из-за недостатка любви к профессии, а как раз наоборот – вследствие чрезмерной самоотдачи, когда в конечном итоге внутри остается лишь пепел.

На основе многолетней практики мы выделили два типа выгорания: профессиональное и рабочее. Ключевой критерий — объект разочарования. Понимание этой разницы критично для выбора стратегии восстановления. При профессиональном выгорании разочарование касается самой сути профессии, ее смысла. Это внутренний, экзистенциальный кризис, связанный с утратой идентичности: «Я больше не тот, кем был».

Он говорит: «Я больше не хочу быть учителем, IT-специалистом». Это не усталость от конкретного места, а исчерпание внутреннего ресурса, потеря веры в ценность своей деятельности, выгорание на уровне идентичности: «Я больше не тот, кем был».

Второй тип — выгорание на рабочем месте. Человек по-прежнему любит свою профессию, верит в ее ценность, но не может оставаться в этой команде, под этим руководством, в этой культуре. Он говорит: «Мне не нравится, как здесь работают, как со мной обращаются». Это выгорание от контекста, вызванное чрезмерной нагрузкой, отсутствием поддержки, несправедливостью, токсичной атмосферой. Решение — сменить окружение, найти среду, где ценят профессионализм, уважение и баланс. Связь с профессией сохраняется. Путь распознавания выгорания начинается с определения его типа.

Задайте себе два вопроса: «Что вызывает отторжение — сама деятельность, ее смысл, независимо от места? Или конкретная обстановка, коллеги, нагрузка, при том, что профессия все еще вдохновляет?»

Если ответ указывает на рабочее место, будет полезен опросник MBI (Maslach Burnout Inventory). Он помогает оценить выраженность трех компонентов и выявить доминирующие аспекты — для точечных мер: переговоры о нагрузке и мерах поддержки. Если речь о разочаровании в профессии, то усилия должны быть направлены на поиск новой идентичности. Проанализируйте: что разочаровало? Какие ценности нарушены? Что приносило радость? Исследуйте смежные области, поговорите с другими специалистами, задайте себе: «Что я хочу найти в новой профессии — смыслы, деятельность, баланс, ценности?»

Фото: Oliver Berg/dpa / www.globallookpress.com

Предотвращение выгорания любого типа требует регулярного мониторинга. Установите напоминание — раз в одну-две недели. Задавайте два вопроса: «Как дела в профессии?» (Горю ли я идеей?) и «Как дела на работе?» (Устраивают ли условия?). Ответы создают «карту профессионального благополучия», позволяя заметить тревожные тенденции на ранней стадии. Эта привычка — главный инструмент профилактики. Понимание различий между двумя типами выгорания и применение соответствующих стратегий составляет основу сохранения профессионального здоровья и эффективности как для отдельных специалистов, так и для организаций, стремящихся к устойчивому развитию. Автор статьи: Олеся Бережная, консультант по стратегическому и антикризисному управлению, практикующий психолог, кандидат психологических наук, генеральный директор ООО «Вместе.ПРО»