Сегодня 14:09 Прививка от рака — реальность? Что известно о новой российской вакцине Профессор Альтштейн: российская вакцина от рака — это не про профилактику 0 0 0 Фото: Bulkin Sergey/news.ru / Global Look Press Эксклюзив

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Через 2,5 года на российский рынок может выйти вакцина от онкозаболеваний. Перед этим ее протестируют на людях и испытают на токсичность. Сможет ли препарат спасать от рака, кому его можно будет колоть и каков принцип — в материале 360.ru.

Российская вакцина от рака: испытания Доклинические испытания вакцины на основе матричной рибонуклеиновой кислоты (мРНК) завершили в сентябре 2024 года. Теперь препарат необходимо протестировать на людях. По словам разработчиков, группу добровольцев для этого уже набрали. Над разработкой трудились ученые трех из научных учреждений: Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, Московского научно-исследовательского онкологического института имени П. А. Герцена и НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина. 360.ru поговорил с одним из профессоров. Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн ответил на самые популярные вопросы о вакцине, которую в будущем планируют ставить пациентам бесплатно.

Фото: Unsplash

«Это относительно новое направление, которое уже несколько лет существует, но довольно сильно продвинулось после того, как появилась мРНК-вакцина против COVID-19. Тогда это стало технологической реальностью», — напомнил ученый.

Интересно мРНК-вакцина использует копию молекулы для выработки иммунного ответа. Она доставляет молекулы мРНК, кодирующей антиген, в клетки, которые используют разработанную мРНК в качестве схемы для создания чужеродного белка. Обычно он вырабатывается патогеном (таким как вирус) или раковой клеткой. Эти белковые молекулы стимулируют адаптивный иммунный ответ, который учит организм распознавать и уничтожать соответствующий патоген или раковые клетки. мРНК-вакцина использует копию молекулы для выработки иммунного ответа. Она доставляет молекулы мРНК, кодирующей антиген, в клетки, которые используют разработанную мРНК в качестве схемы для создания чужеродного белка. Обычно он вырабатывается патогеном (таким как вирус) или раковой клеткой. Эти белковые молекулы стимулируют адаптивный иммунный ответ, который учит организм распознавать и уничтожать соответствующий патоген или раковые клетки.

Напомним, на основе мРНК появились вакцины от коронавируса брендов Moderna из США и Pfizer/BioNTech (США и Германия).

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / Global Look Press

Как работает вакцина от рака «Метод направлен на выяснение потенциальных антигенов в опухоли. У человека берут образец опухоли, определяют его геном, сравнивают с геномом нормальных клеток этого же пациента. Далее находят места, которые имеют измененные клетки по типу генома опухоли. Затем пытаются сделать мРНК для участков, где есть эти изменения», — рассказал Альтштейн.

Интересно Цель вакцины — стимулировать адаптивную иммунную систему к созданию антител, которые точно нацелены на этот конкретный патоген. Маркеры патогена, на которые нацелены антитела, называются антигенами. Цель вакцины — стимулировать адаптивную иммунную систему к созданию антител, которые точно нацелены на этот конкретный патоген. Маркеры патогена, на которые нацелены антитела, называются антигенами.

Традиционные вакцины стимулируют реакцию антител путем введения в организм либо антигенов, ослабленного вируса, мертвого вируса или вирусного вектора, кодирующего антиген. Их «выращивают» вне организма. В случае мРНК-вакцины, напротив, вводят короткоживущий синтетически созданный фрагмент последовательности РНК вируса (или опухоли в описываемом случае) человеку. Эти фрагменты мРНК запускают процесс считывания мРНК и выработки антигенов, которые кодируют мРНК. Как только клетка-хозяин вырабатывает антигены, включаются нормальные процессы адаптивной иммунной системы. В результате в организме вырабатывается иммунитет.

Фото: Xinhua / Global Look Press

Кого будут прививать от рака — всех желающих или только группы риска? «Это очень интересное направление, которое не имеет никакого отношения к профилактике. Ошибочно говорить, что новая вакцина поможет искоренить вообще опухолевые заболевания. Речь идет о лечении рака, а не о профилактике», — отметил профессор. Практические все вакцины, которые использовали до сих пор, были профилактическими. На этот раз препарат нужен для лечения, уточнил ученый.

Можно ли будет получить вакцину тем, кто находится в ремиссии? Препарат можно будет применять против любых онкологических заболеваний и на любых стадиях, в том числе при ремиссии.

Предварительно нужно будет удалить опухоль, потому что в этом случае участок с поломанными клетками будет большим, никакая вакцина на него не подействует. Анатолий Альтштейн

Методы, которые ранее использовали для лечения рака, остаются эффективными, от них не откажутся: это химиотерапия, лучевая терапия, хирургический метод удаления опухоли. Сначала пациенту потребуется пройти эти стадии, а затем уже вакцинироваться. С помощью нового препарата врачи будут пытаться остановить разрастание опухолевых клеток.