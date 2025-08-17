Сегодня 12:00 Проснулся и не могу двигаться. Как помочь человеку при сонном параличе? Сомнолог Черкасова объяснила, как предотвратить сонный паралич 0 0 0 Фото: Stefan Klein/http://imagebroker.com/#/search / www.globallookpress.com Эксклюзив

Иногда человек резко приходит в себя среди ночи, но не может пошевелиться. Его давит невидимая тяжесть, в груди — паника, а в углу комнаты мерещится странная тень. Это сонный паралич — пугающее, но не опасное для жизни состояние. Почему мозг «отключает» мышцы при пробуждении, как отличить паралич от реальной угрозы и какие техники помогают мгновенно выйти из оцепенения, выяснил 360.ru.

Что такое сонный паралич Сонный паралич — это функциональный сбой, когда человек одновременно находится в состоянии бодрствования и сна, объяснила 360.ru специализирующийся на лечении бессонницы врач-сомнолог София Черкасова.

Состояние может сопровождаться ощущением удушья, потому что в фазе быстрого сна активность дыхательных мышц снижается, а диафрагмы — увеличивается.

Интересно В момент засыпания тело расслабляется — это защитный механизм, который предотвращает резкие движения во время сна. При ночном параличе мозг просыпается, а тело нет, поэтому в такие моменты человек не может пошевелиться, а воображение подбрасывает ему образы — наслаивающиеся на реальность сновидения.

Ночной паралич включили в международную классификацию расстройств сна, рассказала 360.ru кандидат медицинских наук, врач-сомнолог Ирина Завалко. «Иногда он возникает при засыпании. Тогда тело отключается слишком рано и возникают тревога и ощущение, что кто-то находится в комнате или душит», — объяснила эксперт.

С коллегой согласилась врач-сомнолог, невролог, директор сомнологической службы, кандидат медицинских наук Елена Царева. Она дополнила, что во время сонного паралича человек может двигать только глазными мышцами. «Сонный паралич — это довольно специфичное состояние, отличное от кошмаров, но тоже вызывающее неприятные ощущения. Он появляется, как правило, при засыпании или пробуждении», — объяснила невролог. Симптомы сонного паралича Иногда можно понять, что человека настиг сонный паралич. Спящий внезапно вздрагивает, его веки подрагивают, дыхание становится прерывистым и учащенным. Иногда люди в этом состоянии издают невнятные звуки, например стоны или мычание, или судорожно двигают пальцами. Но не просыпаются и не могут полноценно говорить. Другие маркеры: Глаза могут быть приоткрыты, но взгляд — неосознанный, «стеклянный»;

Попытки пошевелиться выглядят как слабые подергивания;

Реакция на голос или прикосновения замедленная или отсутствует.

Причины возникновения и факторы риска Почему случается сонный паралич до конца неизвестно, объяснила Завалко. «Есть одно заболевание, при котором возникает сонный паралич, но там другие симптомы. Это нарколепсия. Из-за недуга человек засыпает днем», — отметила врач. Чаще всего сонный паралич случается у людей с тревожными расстройствами или с выраженной тревогой. Как вылечить сонный паралич Если кратко, то никак. Но его можно избежать. Для этого следует соблюдать режим сна и бодрствования. «Сонный паралич часто бывает у людей, которые просыпаются без будильника. У них, как правило, хаотичный режим дня. Пробуждение по четкому расписанию сокращает эту вероятность», — объяснила Черкасова.

Интересно Спать следует в комфортных условиях: удобной одежде и кровати, на мягком постельном белье и в прохладной комнате.

Вредные привычки способны увеличивать риск сонного паралича. В качестве профилактики следует отказаться от алкоголя, курения, запрещенных веществ, не злоупотреблять кофеином. Другой провокатор — стресс.

Завалко успокоила — всего один процент людей за свою жизнь хотя бы раз сталкивался с сонным параличом. Для подавляющего же большинства он очень редок. «Это функциональный сбой, который не несет никакой опасности для здоровья, долголетия и жизни. Если с кем-то случился сонный паралич, эпизод лунатизма или параличная атака, то не нужно сильно переживать. Скорее всего, это разовое. Однако частые повторения служат знаком, что нужно к врачу», — отметила сомнолог. В этом случае медикаменты не используют — человек работает все с тем же режимом сна и бодрствования, пояснила Черкасова. Кроме того, сонный паралич может быть признаком нарколепсии, поэтому повторяющиеся приступы не следует игнорировать.

Визуальные и слуховые галлюцинации Во время сонного паралича воображение рисует очень правдоподобные ситуации, которые невозможны в реальной жизни. Что чаще всего «видят» и «слышат» люди: Демонические образы — тени, призраки, инопланетяне;

Угрожающие звуки — скрип дверей, смех, шипение;

Осязательные ощущения — удушье, давление на грудь, прикосновения.

Интересно Состояние было известно с древних времен. В зависимости от культур, в разных частях мира его интерпретировали как приход ведьм, мертвых душ, джиннов, инкубов, суккубов, домовых. Для борьбы с нечистью читали молитву, говорили определенную фразу или задавали вопрос.

Они пугают из-за своей реальности. Как правило, галлюцинации длятся от нескольких секунд до пары минут.

Что делать при сонном параличе Несмотря на жуткость ситуации, состояния не стоит бояться, ведь оно неопасное, заверила Завалко. «Оно пройдет после пробуждения. Чем меньше человек испугается, тем быстрее все закончится», — добавила врач. Вот алгоритм действий: Не паниковать — тело обездвижено из-за защитной реакции, но это продлится не более нескольких минут;

Попробовать себя разбудить — сосредоточиться на мелких движениях, например шевелении пальцами или моргании;

Не стоит пытаться резко встать — это лишь усилит ощущение беспомощности;

Попробовать контролировать дыхание. Вдох на четыре счета, выход на шесть поможет снять ощущение удушья;

Отвлечь мозг. Можно считать в уме или вспомнить детали обстановки в комнате. После пробуждения нужно аккуратно сесть, выпить воды, по желанию записать ощущения на бумаге. В будущем это может помочь понять причину такого состояния. Как помочь человеку выйти из паралича: Тихо назвать его по имени, но без резких звуков;

Легко потрясти за плечо, но без дерганий;

Попросить медленно моргать или пошевелить пальцами. После пробуждения человек может испытывать испуг, дезориентацию или временную слабость — это нормально. Ему просто нужно дать прийти в себя окончательно.