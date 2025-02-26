26 февраля 2025 23:16 Молниеносный убийца. Что за вирус бушует в Конго и при чем тут летучие мыши 0 0 0 Фото: Alain Uaykani / XinHua / www.globallookpress.com Эксклюзив

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На Конго обрушилась инфекция с высокой летальностью: убивает она примерно через двое суток после проявления первых симптомов. Известно о болезни немного, но самое главное — медикам удалось отследить первую вспышку, которую, возможно, спровоцировали летучие мыши.

Первые случаи неизвестного заболевания в Конго В бюллетене по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения, по данным на середину февраля, говорили о двух очагах заболевания в Экваториальной провинции на северо-западе страны. Начиналось все в январе с 32 случаев и 20 смертей, потом число заболевших достигло 419, умерших среди них 53. Причем уровень летальности составляет 12,3%. «В большинстве случаев интервал между появлением симптомов и смертью составляет всего 48 часов, и именно это действительно беспокоит», — рассказал агентству Associated Press медицинский директор больницы Бикоро Серж Нгалебато.

Интересно Основные клинические проявления неизвестного вируса: лихорадка, озноб, боль в голове, мышцах и всем теле. Заболевшие также жалуются на потливость, насморк, скованность шеи, кашель, рвоту, диарею и кишечные колики. Основные клинические проявления неизвестного вируса: лихорадка, озноб, боль в голове, мышцах и всем теле. Заболевшие также жалуются на потливость, насморк, скованность шеи, кашель, рвоту, диарею и кишечные колики.

После второй вспышке в Бомате 9 февраля образцы 13 пациентов направили на исследование в Национальный институт биомедицинских исследований (INRB) в Киншасе. Результаты на вирусы Эбола и Марбург оказались отрицательными.

«Расследуемые дифференциальные диагнозы включают малярию, вирусную геморрагическую лихорадку, пищевое или водное отравление, брюшной тиф и менингит», — пояснили в ВОЗ. Связанные с кровотечением лихорадки — геморрагические — как раз вызывают оба упомянутых вируса.

Фото: Ekaterina Sychkova / URA.RU / www.globallookpress.com

Летучие мыши — переносчики болезни или нет Первыми погибшими были трое детей из Болоко в возрасте до пяти лет. У них отмечали высокую температуру, кишечное расстройство, головную боль, миалгию. Перед смертью стали нарастать геморрагические признаки, в том числе носовые кровотечения и кровавая рвота.

Интересно До проявления симптомов умершие дети съели тушку летучей мыши. До проявления симптомов умершие дети съели тушку летучей мыши.

В этой же деревне позже зафиксировали еще несколько детских смертей и случаев заражения, а в соседней выявили двух инфицированных и одного погибшего. «Точные обстоятельства заражения в обеих вспышках пока не установлены. Кроме того, не было установлено эпидемиологических связей между случаями в двух затронутых зонах», — подчеркивали в ВОЗ. В медцентрах создали изоляторы для зараженных и дали рекомендации по профилактике, но при высокой заразности вируса, указали в отчете, это не поможет.

Фото: Ekaterina Sychkova / URA.RU / www.globallookpress.com

Угрожает ли болезнь из Конго россиянам Главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта профессор Петр Чумаков в беседе с 360.ru допустил, что в Конго бушует разновидность геморрагической лихорадки. «Думаю, [заразиться можно] при контакте, <…> вирус выделяется с биологическими жидкостями, поэтому больные очень заразны. Но поскольку эти заболевания обычно крайне тяжелые, они не ходят просто так по улице и не общаются с большим числом людей, это ограничивает распространение [инфекции]», — пояснил он. Чумаков призвал не сравнивать новое заболевание с ковидом, когда при бессимптомном течении человек мог заразить свое окружение. По его мнению, бояться прихода инфекции в Россию тоже не стоит.

Для нас это вообще не представляет потенциальной опасности, потому что это очень далеко. И если даже возникнет такой случай заболевания, то его быстро подавят, и взрывообразного распространения не получится. Петр Чумаков профессор

Специалист выразил уверенность, что полную структуру вируса скоро удастся определить и станет ясно, с чем именно медики имеют дело.

Контролируют информацию о вспышке неизвестной болезни в Конго и в Роспотребнадзоре, причем в оперативном режиме. «В ведомстве имеется развитая лабораторная база и референс-центры ведущих научных организаций, что позволяет быстро идентифицировать риски и предпринимать необходимые действия», — успокоили в пресс-службе ведомства. В Роспотребнадзор будут передавать данные о каждом случае подозрения на инфекционное заболевание. А эпидемические риски оценят благодаря АИС «Периметр», которая постоянно работает в пунктах пропуска через государственную границу.