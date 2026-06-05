Сегодня 15:05 Правовые барьеры для вывода новых лекарств обсудили на ПМЭФ 0 0 0 Фото: пресс-служба компании «Промомед» Здоровье

Лекарства

Минздрав

Технологии

Цены

ПМЭФ-2026

На полях Петербургского международного экономического форума обсудили механизмы охраны интеллектуальных прав для развития отечественных инноваций. Участники тематической сессии определили, что важнее: защитить права разработчика или обеспечить пациентам доступ к современным лекарствам.

Патентную систему создавали для того, чтобы защищать авторов новых разработок и стимулировать появление инноваций. Но сегодня эксперты все чаще говорят о случаях, когда механизмы защиты используют для сохранения монополии на рынке. «Когда мы говорим о современной ситуации, абсолютная охрана таких патентов, когда монополия абсолютная, приводит к очень серьезным злоупотреблениям», — подчеркнул директор Научно-образовательного центра правового обеспечения биоэкономики и генетических технологий Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Олег Гринь.

Фото: пресс-служба компании «Промомед»

Речь идет о так называемых вечнозеленых патентах. Суть схемы в том, что после получения основного патента правообладатель регистрирует смежные объекты — способы применения, комбинации с другими препаратами — и тем самым продлевает срок исключительных прав.

«Почему-то общество должно продолжать переплачивать, в то время как инновации уже давно окупились», — заметил председатель совета директоров компании «Промомед» Петр Белый. Подобная практика, по мнению экспертов, может замедлять проявление новых производителей и ограничивать доступ пациентов к терапии. Особенно остро вопрос стоит в условиях, когда зарубежные компании продолжают патентовать разработки, но не всегда выводят их на российский рынок. «И это тоже своего рода форма нарушения общественного договора: сверхприбыль извлекается, а инновации следующих поколений не поступают», — обратил внимание Белый.

Фото: пресс-служба компании «Промомед»

Одним из возможных решений называют усиление общественного и экспертного контроля за патентными заявками. По мнению экспертов, это позволит быстрее выявлять спорные случаи и поддерживать баланс между защитой интеллектуальной собственности и интересами пациентов.

«Когда вы приобретаете патент, просто чтобы зафиксировать свое первенство, — это одно. А когда вы свое первенство коммерциализируете и предлагаете по определенной цене — и ее никто не может ограничить, — это другая степень ответственности», — подчеркнула директор ФКУ «Федеральный центр планирования организации лекарственного обеспечения граждан» Минздрава России Елена Максимкина. На сессии подчеркнули: российские фармацевтические компании уже способны создавать собственные инновационные препараты. Главная задача сегодня — сформировать такую систему регулирования, которая одновременно будет защищать разработки и создавать условия для развития отечественной фармацевтики.