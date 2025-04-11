11 апреля 2025 18:22 Утопичный миф или трезвая правда? Правда ли, что в России выросло число непьющих 0 0 0 Фото: Silas Stein/dpa / www.globallookpress.com Эксклюзив

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С 2011 года доля непьющих граждан России достигла 45%, число мужчин-трезвенников превысило 35%, женщин — 53%. Несмотря на это, продажи крепкого алкоголя только за год увеличились почти на 4%. Насколько верна статистика и что повлияло на отношение россиян к вину, разбирался 360.ru.

Почти половина населения не пьет? Росстат опубликовал интересную статистику: по его данным, доля непьющих россиян в 2025 году составила 45%. Тенденция характерна для мужчин, свыше 35% которых отказались от алкоголя, и женщин — таких оказалось 53%. Неужели зожники могут праздновать победу над зеленым змием? Врач-нарколог, психиатр, психотерапевт Василий Шуров в разговоре с 360.ru посоветовал не спешить с выводами.

На самом деле, и продажа алкоголя у нас выросла, и количество осложнений и алкогольных психозов в последние три года стабильно увеличивается. Я, если честно, такой радостной тенденции не наблюдаю. Василий Шуров

Шуров отметил, что сейчас в России нет объективных причин для снижения уровня употребляющих. «Только разве что у Минздрава существуют какие-то программы, но я с такими незнаком», — подчеркнул врач.

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын / www.globallookpress.com

Нарколог заметил, что люди склонны скрывать свои пристрастия. «Любая зависимость стигматизирована. Как правило, не состоящий на учете человек, при условии что его нигде не ловили пьяным, считает себя трезвенником», — пояснил Шуров. Так, если статистику собирали с помощью опроса, то она может быть неверной. «Доля трезвенников на всю Россию 45% — сильное преувеличение», — высказался эксперт.

Фото: Elena Mayorova / www.globallookpress.com

Кому на что хватает Несмотря на позитивные цифры Росстата, в России все же остаются люди, которые любят пригубить. По версии ведомства, они переключились на более крепкий алкоголь и стали употреблять меньше вина, шампанского и пива. В связи с этим в 2024 году продажи крепкого алкоголя с учетом водки выросли на 3,7% — до 5,3 литра на душу населения, сообщило аналитическое агентство FinExpertiza. Если не считать водку, а брать другое спиртное, такое как коньяк, ликер, виски, ром, джин, текила и другое, то продажи тоже увеличились, но уже на 10,2%, — до 3,2 литра на душу населения. Больше всего водку любят на Сахалине, Чукотке, в Карелии, Коми и Магаданской области. Помимо этого спиртного, предпочтение другим крепким напиткам чаще всего отдают в Карелии, Мурманской, Ленинградской, Московской и Архангельской областях.

Фото: Elena Mayorova / www.globallookpress.com

«Конечно, было повышение акцизов и, соответственно, цен, но вряд ли это сильно повлияло на спрос. Перекос в сторону усиления продаж более крепкого алкоголя говорит о том, что у населения есть стресс, который стимулирует потребление таких напитков. Это исследованная взаимосвязь. Когда же ситуация в стране и мире, наоборот, стабилизируется, люди начинают пить больше пива или вина», — объяснил экономист Валерий Корнеев. По мнению эксперта, сейчас на россиян давят отношения с Европой. «На мой взгляд, психология людей, которые употребляют вино, зависит от наших отношений с Францией и Италией. Российские виноградные напитки пока не завоевали сердца людей, а итальянская и французская продукция ассоциируется с недружественными странами», — указал Корнеев.

Фото: Vadim Akhmetov/URA.RU / www.globallookpress.com

Тем не менее вино у нас любят и пьют. Например, чаще других в России им балуются в Санкт-Петербурге, Подмосковье, Карелии, Ленобласти и Мурманской области.

Это связано с уровнем жизни. В Москве, Петербурге зарплаты выше, люди могут себе позволить элитные напитки. В регионах, соответственно, расцветает торговля недорогой продукцией. По статистике отравлений контрафактом лидируют субъекты, где люди покупают паленый алкоголь по 100 рублей с риском умереть. Потому что у них нет денег на элитный. Василий Шуров

Пиво и сидр любят в Хакасии, Сахалинской и Мурманской областях, НАО и Коми. Меньше всего выпивают на Северном Кавказе: Чечня, Ингушетия, Северная Осетия, Кабардино-Балкария, Дагестан, Адыгея и другие. «Это связано с менталитетом края. У них употребление алкоголя напрямую коррелирует с традициями. Правда, именно там производят больше всего контрафакта. Им-то и травят всю остальную Россию. Не стоит забывать, что сами уроженцы этих регионов пьют мало», — подытожил Шуров.