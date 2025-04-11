Утопичный миф или трезвая правда? Правда ли, что в России выросло число непьющих
С 2011 года доля непьющих граждан России достигла 45%, число мужчин-трезвенников превысило 35%, женщин — 53%. Несмотря на это, продажи крепкого алкоголя только за год увеличились почти на 4%. Насколько верна статистика и что повлияло на отношение россиян к вину, разбирался 360.ru.
Почти половина населения не пьет?
Росстат опубликовал интересную статистику: по его данным, доля непьющих россиян в 2025 году составила 45%. Тенденция характерна для мужчин, свыше 35% которых отказались от алкоголя, и женщин — таких оказалось 53%.
Неужели зожники могут праздновать победу над зеленым змием? Врач-нарколог, психиатр, психотерапевт Василий Шуров в разговоре с 360.ru посоветовал не спешить с выводами.
На самом деле, и продажа алкоголя у нас выросла, и количество осложнений и алкогольных психозов в последние три года стабильно увеличивается. Я, если честно, такой радостной тенденции не наблюдаю.
Василий Шуров
Шуров отметил, что сейчас в России нет объективных причин для снижения уровня употребляющих.
«Только разве что у Минздрава существуют какие-то программы, но я с такими незнаком», — подчеркнул врач.
Нарколог заметил, что люди склонны скрывать свои пристрастия.
«Любая зависимость стигматизирована. Как правило, не состоящий на учете человек, при условии что его нигде не ловили пьяным, считает себя трезвенником», — пояснил Шуров.
Так, если статистику собирали с помощью опроса, то она может быть неверной.
«Доля трезвенников на всю Россию 45% — сильное преувеличение», — высказался эксперт.
Кому на что хватает
Несмотря на позитивные цифры Росстата, в России все же остаются люди, которые любят пригубить. По версии ведомства, они переключились на более крепкий алкоголь и стали употреблять меньше вина, шампанского и пива.
В связи с этим в 2024 году продажи крепкого алкоголя с учетом водки выросли на 3,7% — до 5,3 литра на душу населения, сообщило аналитическое агентство FinExpertiza.
Если не считать водку, а брать другое спиртное, такое как коньяк, ликер, виски, ром, джин, текила и другое, то продажи тоже увеличились, но уже на 10,2%, — до 3,2 литра на душу населения.
Больше всего водку любят на Сахалине, Чукотке, в Карелии, Коми и Магаданской области. Помимо этого спиртного, предпочтение другим крепким напиткам чаще всего отдают в Карелии, Мурманской, Ленинградской, Московской и Архангельской областях.
«Конечно, было повышение акцизов и, соответственно, цен, но вряд ли это сильно повлияло на спрос. Перекос в сторону усиления продаж более крепкого алкоголя говорит о том, что у населения есть стресс, который стимулирует потребление таких напитков. Это исследованная взаимосвязь. Когда же ситуация в стране и мире, наоборот, стабилизируется, люди начинают пить больше пива или вина», — объяснил экономист Валерий Корнеев.
По мнению эксперта, сейчас на россиян давят отношения с Европой.
«На мой взгляд, психология людей, которые употребляют вино, зависит от наших отношений с Францией и Италией. Российские виноградные напитки пока не завоевали сердца людей, а итальянская и французская продукция ассоциируется с недружественными странами», — указал Корнеев.
Тем не менее вино у нас любят и пьют. Например, чаще других в России им балуются в Санкт-Петербурге, Подмосковье, Карелии, Ленобласти и Мурманской области.
Это связано с уровнем жизни. В Москве, Петербурге зарплаты выше, люди могут себе позволить элитные напитки. В регионах, соответственно, расцветает торговля недорогой продукцией. По статистике отравлений контрафактом лидируют субъекты, где люди покупают паленый алкоголь по 100 рублей с риском умереть. Потому что у них нет денег на элитный.
Василий Шуров
Пиво и сидр любят в Хакасии, Сахалинской и Мурманской областях, НАО и Коми. Меньше всего выпивают на Северном Кавказе: Чечня, Ингушетия, Северная Осетия, Кабардино-Балкария, Дагестан, Адыгея и другие.
«Это связано с менталитетом края. У них употребление алкоголя напрямую коррелирует с традициями. Правда, именно там производят больше всего контрафакта. Им-то и травят всю остальную Россию. Не стоит забывать, что сами уроженцы этих регионов пьют мало», — подытожил Шуров.