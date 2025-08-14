14 августа 2025 16:34 Послеродовая депрессия велит убивать. Какие симптомы предвещают беду? Психотерапевт Никитина о послеродовой депрессии — это не блажь или усталость 0 0 0 Фото: IMAGO/Zoonar.com/Evgeniia Gordee / www.globallookpress.com Эксклюзив

В Бурятии мать хладнокровно убила двухмесячного сына за то, что он плакал. Женщина вколола малышу в голову шприцы с сильнодействующим веществом. На допросах она утверждала, что совершила преступление в состоянии аффекта из-за послеродовой депрессии. Что это за заболевание, каковы его симптомы и причины, как его лечат и действительно ли оно побудило к жестокости, выяснил 360.ru.

Что такое послеродовая депрессия Послеродовая депрессия — психическое расстройство, которое не позволяет матери нормально взаимодействовать с ребенком после родов. «Это серьезно и опасно, а не просто блажь женщины, когда она устала. Тем более не кратковременный эмоциональный спад, который испытывают 80% дам после родов», — объяснила 360.ru психотерапевт Лариса Никитина. Причины послеродовой депрессии На состояние женщины после рождения ребенка влияет гормональный фон. У нее резко падает уровень эстрогена и прогестерона, отметила эксперт. Немаловажную роль играет и обстановка вокруг: отношения в семье, финансовая стабильность. «На состояние влияет даже собственное детство — любили ее или нет. Важно учитывать отсутствие поддержки, желанный ли ребенок, как семья приняла новость о беременности, помогают ли ей с малышом и другие факторы», — пояснила Никитина.

Фото: Lucas Oleniuk/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Нельзя забывать и про то, как прошли роды: были ли они тяжелыми, какие возникли проблемы, какой была кровопотеря. Другие причины: Изменения в обмене веществ;

Начало лактации;

Изменение внешности после родов;

Кесарево сечение;

Послеродовые осложнения, в том числе у ребенка;

Гинекологическая патология;

Необходимость временно отказаться от карьеры ради младенца.

Фото: Родильный дом № 4 в Москве / Медиасток.рф

Какие женщины находятся в группе риска При наличии этих факторов у женщины необязательно разовьется послеродовая депрессия, так как реакция у всех людей разная. Для кого-то роды станут тяжелой психологической травмой, а кто-то воспримет это как новый и радостный этап в жизни. Однако есть те, кто в группе риска: Подростки;

Матери-одиночки;

Родившие незапланированно;

Роженицы с тяжелым токсикозом во время беременности;

Депрессивное расстройство в анамнезе;

Депрессия после предыдущих родов.

Фото: Московский областной перинатальный центр в Балашихе / Медиасток.рф

Симптомы послеродовой депрессии «Если у женщины после родов возникают грусть, плаксивость, чувство опустошения, вины, мысли о собственной несостоятельности, например, она называет себя плохой матерью или говорит, что не справляется, либо теряет интерес к ребенку или, наоборот, чрезмерно о нем заботится, то это могут быть признаки расстройства», — объяснила психотерапевт. В тяжелых случаях бывают суицидальные мысли, страх навредить малышу. Другие симптомы: Замедление речи;

Замедление скорости реакции;

Плохое настроение;

Непреодолимая общая слабость и усталость;

Нарушение сна — сонливость или бессонница;

Потеря интереса к семейным и домашним делам;

Избегание контакта с людьми.

Фото: IMAGO/Zoonar.com/Sirijit Jongcha / www.globallookpress.com

Иногда бывают психосоматические проявления: тахикардия, ломкость ногтей, запоры, повышенное артериальное давление, выпадение волос, потеря или увеличение веса. В тяжелых случаях возникают галлюцинации и бред. Если подобные симптомы длятся более двух недель, следует обратиться за профессиональной помощью. Могла ли мать убить ребенка из-за послеродовой депрессии Никитина утверждает, что мать способна убить ребенка, находясь в послеродовой депрессии. В пример она привела момент из сериала конца 70-х годов «Богатые тоже плачут». «Главная героиня, которая очень любила мужчину, родила ребенка, отдала его в порыве. Сидела на лавочке и отдала. Из-за послеродовой депрессии она мало что понимала», — объяснила эксперт. Однако случай в Бурятии мог быть и обычным методом избавления от нежелательного младенца. Поэтому окончательное решение должно быть за судебно-медицинской или психиатрической экспертизами.

Фото: IMAGO/Zoonar.com/Evgeniia Gordee / www.globallookpress.com

Профилактика и лечение послеродовой депрессии Тяжелое состояние после родов можно профилактировать. В первую очередь, следует оказать помощь маме: моральную и физическую. Например, посидеть с ребенком, поддержать словесно.

Иногда «добрые» родственники начинают говорить: что ты делаешь, тебя точно муж бросит. Надо собраться, накрутить волосы, быть для него привлекательной. А она физически этого не может сделать, потому легко провалиться. Лариса Никитина

Кроме того, женщине нужно самой себе помогать восстановиться, спать каждую свободную минуту, ведь роды — огромный стресс для организма. «Новоиспеченной матери и так очень сложно. Резко меняется ритм жизни. Возникает чувство ответственности, потому что она связана с ребенком на всех уровнях, сильнее, чем мужчина. У него нет гормонального перехода, он воспринимает младенца, как что-то, что принесли домой, и теперь он должен стать отцом», — пояснила эксперт.

Фото: Konstantin Kokoshkin / www.globallookpress.com

У матери же из-за гормонов и окситоцина появляется привязанность, а затем и гипертрофированная ответственность, которую не каждая в силах вынести. По этой причине часто мамы объединяются в группы, общаются, у них появляются свои интересы и разговоры, которые не сможет поддержать нерожавшая подруга.

Только что родившая мать говорит о себе, ребенке, объединяя эти понятия: мы сегодня поели, мы погуляли, мы сходили в туалет, пописали, покакали, мы срыгнули, мы не выспались. Нет понятия «я» и «ребенок» — все смешивается. Но со временем это проходит. Лариса Никитина

В такие моменты важно слушать и не осуждать. Если ребенок заболел, не говорить, что мать делает что-то не так. Лучше помочь ей физически, а при наличии опыта общения с новорожденными аккуратно направить. Когда рядом с ней будут люди, которые смогут позаботиться о ней, малыше, подхватить, помочь, когда она сильно устанет, погулять в коляске днем, чтобы она поспала, то ей станет легче и спокойнее.

Фото: Парк в Дубне / Медиасток.рф

Однако если усталость не проходит и есть другие признаки послеродовой депрессии, следует обращаться к специалисту, потому что оно само никуда не денется. Помощь окажут психолог, психиатр или психотерапевт. «Психиатр выпишет препараты. С психологом и психотерапевтом предстоит достаточно длительная терапия, которую женщина не всегда сможет потянуть финансово или по времени. Не каждая мать позволит себе оставить грудничка, особенно если она тревожная. Благо сейчас можно работать онлайн», — объяснила Никитина.

Родственникам также нужно поддержать мать физически и морально. Не стоит обесценивать ее состояние. Слова «ничего страшного, сейчас два лишних часа поспишь, и все будет хорошо» неуместны.