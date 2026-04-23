Тихий убийца легких: как «попкорновая болезнь» отправляет вейперов в реанимацию? Пульмонолог Овечкин: «попкорновая болезнь» грозит даже после одного вейпа

Здоровье

Болезни

Врачи

Россия

«Попкорновая болезнь», или EVALI, грозит любому пользователю вейпов: достаточно одного использования, чтобы мелкие дыхательные пути — находящиеся в легких бронхиолы — начали рубцеваться и сужаться. Как распознать первые признаки заболевания и избежать его, узнал 360.ru

Как начинается «попкорновая болезнь»?

Врачи-пульмонологи определяют любителей вейпов по характерному звуку при дыхании, похожему на треск лопающегося попкорна, — отсюда болезнь и получила название. Врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин в беседе с 360.ru подчеркнул, что рискованно даже однократно использовать эти электронные устройства. По его словам, легкая форма может пройти после окончательного отказа от курения вейпа. Но если человек не бросит при первых признаках, его ждет стационарная помощь и даже реанимация с подключением к ИВЛ.

Потому что развивается отек легких, острый респираторный синдром, который препятствует нормальному попаданию кислорода из легких в кровеносную систему, и возникает кислородное голодание. Вячеслав Овечкин

Врач добавил, что при своевременном обращении в больницу и получении лечения человек восстанавливается. Если после этого пациент окончательно откажется от вейпа, то долгосрочных последствий для здоровья не будет.

Фото: РИА «Новости»

Симптомы «попкорновой болезни» Овечкин пояснил, что первый признак, после проявления которого любителям вейпов необходимо срочно обратиться к врачу, — это появление одышки. «Если раньше человек молодой мог пройти бодрым шагом 100-200 метров, а в какой-то момент понимает, что ему начинает не хватать воздуха, это может свидетельствовать о серьезном поражении легких и необходимости обратиться к врачу», — предупредил пульмонолог. Начало формирования «попкорновой болезни» проявляется и неспецифическими симптомами: сухостью во рту, легким кашлем, расстройством стула. Они не так показательны, и люди часто не обращают на них внимания, добавил врач.

Фото: РИА «Новости»

Почему вейпы хуже сигарет Психиатр-нарколог Марат Сараев назвал ситуацию с вейпами огромной бедой. Он пояснил, что производители позиционировали их как безвредную альтернативу сигаретам, но зависимость от электронных устройств оказалась сильнее, а наличие никотина — в три раза больше. Он напомнил, что раньше вейпы разрешали использовать там, где в принципе запрещено курение. Поэтому многие поверили в то, что это не несет вредных последствий.

Это сказалось прежде всего на подростках, которые опасались, что родители почувствуют, что от них пахнет табаком. Поэтому среди молодежи число любителей вейпов выросло.

Фото: РИА «Новости»

«Люди покупают устройства на полторы тысячи тяг и используют — кто-то две недели, кому-то на месяц хватает. Но, по статистике, количество никотина, который потребляет такой владелец, равно не менее трем пачкам обычных сигарет. То есть, получается, в день какой-нибудь подросток или девочка курит три пачки», — пояснил Сараев. Нарколог добавил, что вейпы опасны еще и тем, что проще в использовании. Не нужно выходить на улицу или балкон, чтобы «парить».

Просыпаемся, еще не проснулись, а у нас рядом лежит эта соска. <…> Это зараза. Намного серьезнее обычного никотина. Потому что для курения обычных сигарет нужно искать места для курения. А тут ничего не надо. Марат Сараев

Собеседник 360.ru добавил, что самостоятельно отказаться от вейпа практически невозможно. Необходима помощь нарколога, который подберет необходимое лечение.