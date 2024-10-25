Сегодня 17:35 Почему женщины боятся климакса? Главные вопросы и ответы о менопаузе 0 0 0 Фото: Pixabay Здоровье

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Менопауза (или климакс) — неизбежный и абсолютно нормальный период в жизни каждой женщины. В среднем он наступает после 50 лет. Что происходит с организмом в это время и можно ли отстрочить его приход, разбирался 360.ru.

Когда начинается климакс, главные симптомы Ранний и поздний климакс На сегодняшний день средний возраст менопаузы составляет 50-55 лет. Но возможен и ранний климакс, когда менструальная функция у женщины может прекратиться в 30 и даже в 25 лет. Такие случаи обусловлены генетическими особенностями женщины, рассказала в беседе с 360.ru врач акушер-гинеколог высшей категории Нино Какучая.

Как правило, начинается этот период с нарушений менструального цикла, когда он становится нерегулярным. Реже бывает, когда менструация просто внезапно прекращается, уточнила специалист. Из общих симптомов Какучая выделила перепады настроения (в том числе плаксивость), приливы жара, учащение сердцебиения, потливость, повышение артериального давления и нарушение сна. Также среди сигналов о приближении менопаузы обычно называют ухудшение состояния кожи (она может стать более жирной), выпадение волос и набор веса.

Интересно Приливы, или внезапное ощущение жара, — одно из самых типичных ощущений во время климакса. Причина в расстройстве терморегуляции, которое происходит из-за нехватки эстрогенов. Во время прилива у женщины может кружиться голова. Типично появление тошноты и ощущение жара. Длится это состояние недолго — максимум несколько минут. Однако возникать оно может каждый час, что, безусловно, влияет в том числе и на психологическое состояние человека. Приливы, или внезапное ощущение жара, — одно из самых типичных ощущений во время климакса. Причина в расстройстве терморегуляции, которое происходит из-за нехватки эстрогенов. Во время прилива у женщины может кружиться голова. Типично появление тошноты и ощущение жара. Длится это состояние недолго — максимум несколько минут. Однако возникать оно может каждый час, что, безусловно, влияет в том числе и на психологическое состояние человека.

«Есть редкие женщины, у которых менструальная функция сохраняется и после 60 лет. Но здесь мы, конечно, как врачи проявляем настороженность, потому что иногда такие поздние менструации могут быть признаком каких-то онкологических заболеваний», — добавила собеседница 360.ru. Отдельно Какучая обратила внимание, что основных вышеперечисленных симптомов менопаузы может и не быть. Они характеры для этого периода, но это не значит, что женщина обязательно постоянно будет в приливах, с плохим настроением и бессонницей.

«Этих приливов может и не быть. У кого-то просто прекращаются месячные и нет никаких симптомов, а у кого-то бывают и указанные физикальные проявления. Но, так или иначе, менструация рано или поздно заканчивается. А что до позднего климакса, то я не помню описанных в литературе случаев, когда он продолжался у кого-то в 90 лет», — подчеркнула врач.

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Можно ли отсрочить приход климакса Многие женщины боятся наступления климакса и хотят обмануть время, отсрочив менопаузу. И сейчас это действительно возможно, отметила Какучая. Правда, желающим нужно принимать во внимание массу противопоказаний. То есть одного «хочу» будет недостаточно.

«Когда пациенты регулярно дважды в год посещают гинеколога, врач может спрогнозировать наступление менопаузы. Для этого есть определенные анализы, — пояснила специалист. — И когда мы мы понимаем, что у женщины менопауза будет раньше, чем в 50 лет, то можем предложить медикаментозную коррекцию этого состояния, то есть продлить менструальную функцию, отсрочить так называемый климакс».

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Любопытно, что, несмотря на массу мифов и страхов вокруг менопаузы, решаются на коррекцию далеко не все, добавила врач. Кто-то, по ее словам, соглашается, потому что хочет молодо выглядеть и хорошо себя чувствовать, ведь, когда наступает менопауза, у женщины ухудшается еще и внешний вид — появляется лишний вес. «Для кого-то психологически важно именно наличие самих месячных. То есть могут запросы быть такие: продлите мне конструирование. Просто коррекцию можно провести и без сохранения выделений, но с нормальным гормональным фоном. Но есть очень большое количество противопоказаний. Не каждому обратившемуся можно провести эту процедуру», — предупредила она. Как облегчить состояние во время климакса

По мнению врача, как правило, женщинам удается войти в период менопаузы нормально. Все-таки к этому времени люди понимают, что это естественный процесс, пояснила Какучая, отвечая на вопрос о возможных психологических сложностях, связанных с климаксом.

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«Психологические проблемы, наверное, больше идут от того, что женщина ощущает, что ее молодость прошла. И тут должна быть совместная работа: и гинеколог должен объяснить, что это нормальная физиология, что все к этому придут. И также важна поддержка второй половины, если она есть. Мужчина может навешать в это время дополнительных комплексов», — пояснила она.

Но если женщина понимает, что совсем не справляется, либо на это обращают внимание ее близкие, конечно, стоит попробовать обсудить сложности с психологом, продолжила врач. Вместе с тем, по ее словам, на своей практике она не помнит, чтобы случаи были настолько тяжелые, чтобы пациентке потребовалась консультация такого специалиста.

Можно ли забеременеть в климакс и после него

Фото: Hendrik Schmidt/dpa / Global Look Press

Более сложная в психологическом плане ситуация складывается, когда речь идет о раннем климаксе, особенно если менопауза наступает в 25-30 лет и девушка еще не успела родить ребенка. Конечно, для тех, кто хотел бы реализовать свою материнскую функцию, менопауза становится ударом, подчеркнула собеседница 360.ru. Вместе с тем нужно понимать, что сейчас существуют вспомогательные репродуктивные технологии, продолжила Какучая. Чаще всего это донорские яйцеклетки.

Интересно Диагностику ранней менопаузы проводят после анализа крови на фолликулостимулирующий гормон (ФСГ). При подтверждении диагноза пациентке назначают заместительную терапию женского полового гормона эстрогена, а также гестагены для сбалансированного влияния гормонов на эндометрий. Диагностику ранней менопаузы проводят после анализа крови на фолликулостимулирующий гормон (ФСГ). При подтверждении диагноза пациентке назначают заместительную терапию женского полового гормона эстрогена, а также гестагены для сбалансированного влияния гормонов на эндометрий.

«И тут опять же напомню о призыве врачей рожать вовремя, чтобы успеть до всех этих дел. Потому что обычно человек не знает, когда у него это случится. И мы возвращаемся к истокам: ходите к врачу два раз в год, тогда можно будет спрогнозировать приход менопаузы. Если нет планов на деторождение, мы можем заморозить яйцеклетки. Тогда, если женщина, у которой рано случился климакс, даже после его наступления сможет стать мамой со своим биологическим материалом», — подчеркнула эксперт.

Фото: РИА «Новости»

Интересно Одним из недавних ярких примеров того, что и после 50 лет можно стать матерью, стала комедийная артистка Марина Федункив. Напрямую она не подтверждала скорое материнство, но при этом благодарила поклонников за многочисленные поздравления. Одним из недавних ярких примеров того, что и после 50 лет можно стать матерью, стала комедийная артистка Марина Федункив. Напрямую она не подтверждала скорое материнство, но при этом благодарила поклонников за многочисленные поздравления.

Климакс и сексуальная жизнь совместимы? Безусловно, менопауза влияет на сексуальную жизнь женщины, отметила Какучая. Характерным, в частности, становится снижение либидо, может появляться сухость во влагалище. Но это не нерешаемые проблемы, важно не стесняться консультироваться на эту тему с врачом. Возвращаясь к вопросу об облегчении жизни во время менопаузы в целом, нужно понимать, что каких-то универсальных рецептов в духе гимнастики и бега трусцой нет, подчеркнула врач. «Понятно, что женщине могут рекомендовать и специальную пищу, обогащенную природными эстрогенами, соевые продукты, кунжут, водоросли. Также есть и разные натурального происхождения препараты, которые могут назначить женщине для облечения состояния при противопоказаниях к гормональной коррекции», — заключила специалист.