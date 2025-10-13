«Безобидная» ветрянка: почему опасный вирус снова поднял голову?

Ветрянка — болезнь, которая может привести и к серьезным осложнениям, и даже к смерти. О том, как защититься от недуга разбирался 360.ru.

Как заражаются

Врач-инфекционист, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава Елена Малинникова рассказала 360.ru, что сейчас в России нет вспышки ветряной оспы, однако число случаев заражения все равно высокое. По ее словам, на протяжении уже многих лет эта болезнь занимает одно из ведущих место по распространенности и экономическому ущербу.

«Если сравнить со всеми другими инфекционными заболеваниями, то это в основном третье, четвертое или пятое место каждый год», — рассказала Малинникова.

Она обратила внимание, что ветрянка чрезвычайно заразная. Вирус может распространяться на большие расстояния и наносит большой урон организму.

«Очень хорошо, активно передается по воздуху и после вдыхания вируса практически каждый невакцинированный или неимунный заболевает этой инфекцией. <… > Не заразиться очень сложно», — сообщила врач.

Инфекционист добавила, что вирус распространяется не просто по воздуху, а даже через вентиляционные шахты.

«То есть если на первом этаже ребенок заболел, то на девятом тоже ребенок может заболеть. Очень контагиозная инфекция», — подчеркнула она.