«Безобидная» ветрянка: почему опасный вирус снова поднял голову?
Инфекционист Малинникова: ветрянка легко распространяется по воздуху
Ветрянка — болезнь, которая может привести и к серьезным осложнениям, и даже к смерти. О том, как защититься от недуга разбирался 360.ru.
Как заражаются
Врач-инфекционист, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава Елена Малинникова рассказала 360.ru, что сейчас в России нет вспышки ветряной оспы, однако число случаев заражения все равно высокое. По ее словам, на протяжении уже многих лет эта болезнь занимает одно из ведущих место по распространенности и экономическому ущербу.
«Если сравнить со всеми другими инфекционными заболеваниями, то это в основном третье, четвертое или пятое место каждый год», — рассказала Малинникова.
Она обратила внимание, что ветрянка чрезвычайно заразная. Вирус может распространяться на большие расстояния и наносит большой урон организму.
«Очень хорошо, активно передается по воздуху и после вдыхания вируса практически каждый невакцинированный или неимунный заболевает этой инфекцией. <… > Не заразиться очень сложно», — сообщила врач.
Инфекционист добавила, что вирус распространяется не просто по воздуху, а даже через вентиляционные шахты.
«То есть если на первом этаже ребенок заболел, то на девятом тоже ребенок может заболеть. Очень контагиозная инфекция», — подчеркнула она.
В чем опасность
После болезни вирус остается в организме ребенка или уже взрослого человека на всю жизнь, поэтому ветрянкой лучше не заражаться, уточнила собеседница 360.ru.
Это очень непростой и опасный вирус. Воспаление может перерасти в серьезные осложнения.
Елена Малинникова
Врач-инфекционист, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава
Она раскритиковала «ветряночные вечеринки», когда родители специально отправляют своих детей в гости к заболевшим. Подобные визиты могут привести к тяжелым последствиям в будущем и даже к летальному исходу.
«Это безобразие, это очень опасно. На сегодняшний день это дикость», — объяснила врач.
Когда у человека снижается иммунитет, «вирус выходит из спящего режима» и провоцирует опоясывающий лишай, напомнила она.
Он достаточно тяжело протекает у людей старшего возраста, обостряются хронические заболевания, идет воспаление большого количества нервов.
Елена Малинникова
Врач-инфекционист, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава
Малинникова посоветовала родителям проконсультироваться с врачом и поставить своим детям прививки от ветрянки, чтобы избежать заражения.
«Посоветовавшись с педиатром, мамы должны разработать четкий прививочный план и детей прививать, потому что ветрянки за последние 10-15 лет очень много», — заявила она.
Взрослый человек тоже может вакцинироваться, но для этого необходима консультация врача и подбор препарата. В качестве профилактики специалист посоветовала внимательнее заботиться о своем иммунитете: не курить, вести здоровый жизни и стараться меньше подвергаться стрессу.