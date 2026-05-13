Неочевидная опасность. Почему не рекомендуется носить линзы весной
Офтальмолог Казанцева рекомендовала весной носить очки вместо линз
Контактные линзы могут быть не только удобным инструментом для коррекции зрения, но и доставлять дискомфорт в весенний период. Офтальмологи дали несколько советов, как избежать подобных ситуаций.
Почему линзы вредны весной
С наступлением тепла линзы следует носить более аккуратно. Дело в том, что в весенний период в воздухе появляется пыльца и пыль, которая может попасть в глаза.
Ассистент кафедры офтальмологии Института клинической медицины Пироговского университета Ангелина Казанцева в беседе с «Газета.Ru» уточнила, что контактные линзы не защищают роговицу от внешней среды. Она призвала использовать их с осторожностью и присмотреться к альтернативным вариантам коррекции зрения.
«Очки работают как физический барьер: уменьшают поток ветра и частично защищают от пыли и пыльцы. Особенно эффективны модели с крупными линзами или прилегающей формой», — отметила она.
Казанцева обратила внимание, что из-за ветра и пыли также увеличивается вероятность пересыхания линзы, ее смещения или попадания мелких частиц под нее. Кроме того, на ней могут оседать белковые отложения и аллергены, которые усиливают симптомы аллергии.
«Очки требуют ухода, но менее агрессивны для глаз. Пыль оседает на стеклах, но не контактирует напрямую с роговицей. Риск воспаления значительно ниже по сравнению с линзами в неблагоприятных условиях», — подчеркнула офтальмолог.
Она оговорилась, что полностью отказываться от линз не нужно. Их можно безопасно носить при коротком нахождении на улице, в безветренную погоду, при использовании увлажняющих капель и при строгом соблюдении гигиены.
«Комбинированная стратегия — оптимальный вариант», — добавила врач.
Как носить линзы
Чтобы не навредить глазам и избежать повреждений роговицы, нужно следовать нескольким правилам. Офтальмохирург, главный врач клиники микрохирургии глаза «АйМед» Элина Санторо в беседе с Lenta.ru предупредила россиян, что ни в коем случае нельзя носить линзы после истечения срока использования.
Дело в том, что их проницаемость нарушается и это будет сильно влиять на глаза. Также поверхность линзы может стать неровной, и микроскопические шероховатости будут повреждать роговицу. Нельзя носить дольше положенного срока и однодневные линзы.
Если не соблюдать правила гигиены, то на роговице могут размножиться бактерии и грибки. Чтобы избежать этого, нужно использовать только рекомендованные растворы и контейнеры, а также регулярно их обрабатывать.
Санторо подчеркнула, что следует полностью исключить попадание на поверхность линзы грязи или косметики. Также офтальмолог рекомендовала своевременно проверять здоровье глаз у врача.