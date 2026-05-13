Неочевидная опасность. Почему не рекомендуется носить линзы весной

Контактные линзы могут быть не только удобным инструментом для коррекции зрения, но и доставлять дискомфорт в весенний период. Офтальмологи дали несколько советов, как избежать подобных ситуаций.

Почему линзы вредны весной

С наступлением тепла линзы следует носить более аккуратно. Дело в том, что в весенний период в воздухе появляется пыльца и пыль, которая может попасть в глаза.

Ассистент кафедры офтальмологии Института клинической медицины Пироговского университета Ангелина Казанцева в беседе с «Газета.Ru» уточнила, что контактные линзы не защищают роговицу от внешней среды. Она призвала использовать их с осторожностью и присмотреться к альтернативным вариантам коррекции зрения.

«Очки работают как физический барьер: уменьшают поток ветра и частично защищают от пыли и пыльцы. Особенно эффективны модели с крупными линзами или прилегающей формой», — отметила она.

Казанцева обратила внимание, что из-за ветра и пыли также увеличивается вероятность пересыхания линзы, ее смещения или попадания мелких частиц под нее. Кроме того, на ней могут оседать белковые отложения и аллергены, которые усиливают симптомы аллергии.

«Очки требуют ухода, но менее агрессивны для глаз. Пыль оседает на стеклах, но не контактирует напрямую с роговицей. Риск воспаления значительно ниже по сравнению с линзами в неблагоприятных условиях», — подчеркнула офтальмолог.

Она оговорилась, что полностью отказываться от линз не нужно. Их можно безопасно носить при коротком нахождении на улице, в безветренную погоду, при использовании увлажняющих капель и при строгом соблюдении гигиены.

«Комбинированная стратегия — оптимальный вариант», — добавила врач.