Пациенты могут не выжить. В России забили тревогу из-за нехватки препаратов при гемофилии

Председатель Всероссийского общества больных гемофилией Юрий Жулев рассказал 360.ru, что люди могут просто не дожить или стать инвалидами, пока ждут поставок препаратов.

«В этом году у нас происходят перебои с лекарственными препаратами. И это может грозить тем, что перечеркнет все предыдущие годы терапии. Сейчас у детей из-за того, что препаратов нет, развиваются кровотечения, и эти кровотечения приведут к разрушению суставов. То есть дети могут стать инвалидами. Это нас крайне беспокоит. Мы бьем тревогу, обращаемся в Минздрав для того, чтобы поставки препаратов были возобновлены и терапия вышла на прежний уровень», — подчеркнул он.

В Минздраве, рассказал Жулев, ответили, что ждут пересмотра цены. По его словам, это бюрократический процесс, но он идет очень медленно.