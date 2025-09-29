Пандемия синдрома сухого глаза в России. Кто в зоне риска и как себя защитить

В России набирает обороты проблема синдрома сухого глаза. Офисные работники все чаще жалуются на дискомфорт в глазах и ощущение песка. Все это происходит из-за постоянного использования гаджетов. В результате ухудшается зрение, а в крайних случаях может наступить слепота. Что делать и есть ли лечение — в материале 360.ru.

Профессор, доктор медицинских наук, офтальмолог-хирург Татьяна Шилова подтвердила, что действительно увеличилось число обращений с сухостью глаз у офисных сотрудников и людей старше 40 лет.

Это не инфекция, а следствие экранов и сухого воздуха. Хорошая новость — это лечится: режим, увлажнение, гигиена век и правильно подобранные капли.

Типичные симптомы: ощущение песка в глазах, жжение, покраснение, помутнение к вечеру, слезотечение на ветру и сухость в помещении. Все это не инфекция и не массовое заболевание, а, в медицинском понимании, хроническая сухость глаз, вызванная долгим временем за экраном, сухим воздухом, недосыпом и стрессом.

Как лечить синдром сухого глаза?

Начать лечение синдрома сухого глаза нужно с простых и рабочих шагов, а дальше — по назначению врача, отметила Шилова. В первую очередь важны режим и среда.

«Правило 20-20-20: каждые 20 минут отрываемся от экрана на 20 секунд, смотрим вдаль и осознанно несколько раз моргаем. Влажность дома и в офисе — 40-60%, кондиционер не в лицо», — пояснила она.

Второй важный момент — рабочее место. Монитор должен располагаться чуть ниже уровня глаз, шрифт крупный, яркость умеренная. Не менее важна гигиена век: устанавливается теплый компресс на закрытые веки 5-10 минут ежедневно и проводится легкий массаж к линии ресниц.

«Капли. Искусственные слезы без консервантов три-пять раз в день — подбираются индивидуально. На ночь при выраженной сухости — гель/мазь. Контактные линзы по возможности ежедневные; при обострении делаем перерыв и переходим на очки», — добавила она.

По рекомендации врача-офтальмолога могут быть назначены короткие курсы противовоспалительных капель, препараты для длительного контроля воспаления и процедуры для мейбомиевых желез, которые улучшат «жировую» составляющую слезы.