Пандемия синдрома сухого глаза в России. Кто в зоне риска и как себя защитить
Офтальмолог-хирург Шилова: синдром сухого глаза лечится гигиеной век и каплями
В России набирает обороты проблема синдрома сухого глаза. Офисные работники все чаще жалуются на дискомфорт в глазах и ощущение песка. Все это происходит из-за постоянного использования гаджетов. В результате ухудшается зрение, а в крайних случаях может наступить слепота. Что делать и есть ли лечение — в материале 360.ru.
Симптомы синдрома сухого глаза
Профессор, доктор медицинских наук, офтальмолог-хирург Татьяна Шилова подтвердила, что действительно увеличилось число обращений с сухостью глаз у офисных сотрудников и людей старше 40 лет.
Это не инфекция, а следствие экранов и сухого воздуха. Хорошая новость — это лечится: режим, увлажнение, гигиена век и правильно подобранные капли.
Татьяна Шилова
офтальмолог-хирург
Типичные симптомы: ощущение песка в глазах, жжение, покраснение, помутнение к вечеру, слезотечение на ветру и сухость в помещении. Все это не инфекция и не массовое заболевание, а, в медицинском понимании, хроническая сухость глаз, вызванная долгим временем за экраном, сухим воздухом, недосыпом и стрессом.
Как лечить синдром сухого глаза?
Начать лечение синдрома сухого глаза нужно с простых и рабочих шагов, а дальше — по назначению врача, отметила Шилова. В первую очередь важны режим и среда.
«Правило 20-20-20: каждые 20 минут отрываемся от экрана на 20 секунд, смотрим вдаль и осознанно несколько раз моргаем. Влажность дома и в офисе — 40-60%, кондиционер не в лицо», — пояснила она.
Второй важный момент — рабочее место. Монитор должен располагаться чуть ниже уровня глаз, шрифт крупный, яркость умеренная. Не менее важна гигиена век: устанавливается теплый компресс на закрытые веки 5-10 минут ежедневно и проводится легкий массаж к линии ресниц.
«Капли. Искусственные слезы без консервантов три-пять раз в день — подбираются индивидуально. На ночь при выраженной сухости — гель/мазь. Контактные линзы по возможности ежедневные; при обострении делаем перерыв и переходим на очки», — добавила она.
По рекомендации врача-офтальмолога могут быть назначены короткие курсы противовоспалительных капель, препараты для длительного контроля воспаления и процедуры для мейбомиевых желез, которые улучшат «жировую» составляющую слезы.
Можно ли ослепнуть при синдроме сухого глаза?
Главный риск при синдроме сухого глаза не «ослепнуть завтра», а жить с постоянным дискомфортом и «плавающим» зрением: трудно читать, работать за компьютером, водить.
На поверхности глаза появляются микроповреждения, возрастает риск частых воспалений, у носителей контактных линз — осложнений. Полная потеря зрения при сухости — крайне редкий сценарий и обычно связана с тяжелыми сопутствующими болезнями. Но качество жизни и работоспособность страдают сильно и надолго.
Татьяна Шилова
офтальмолог-хирург
Как защитить себя от синдрома сухого глаза: простые правила
Чтобы защитить глаза при работе за компьютером, важно чаще моргать. Например, можно использовать напоминания или специальные приложения, чтобы не забывать об этом.
«Делайте микропаузу каждые 20 минут и одну более длинную — раз в час. Увлажняйте воздух, пейте воду мелкими глотками в течение дня. Подгоните шрифт и контраст „под себя“, избегайте лишней яркости. Держите монитор на расстоянии вытянутой руки, верхняя кромка — чуть ниже уровня глаз», — добавила врач.
Вечером нужно обязательно снимать «тяжелый» макияж с век и не тереть глаза днем. Линзы стоит носить только при правильном уходе и сроках. При дискомфорте необходимо сделать перерыв.
Идти к врачу, не откладывая, нужно при болях, сильном покраснении, светобоязни, «ниточках» слизи, резком ухудшении зрения.