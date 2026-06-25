Отпуск на Мальдивах закончился в больнице. Как уберечь себя от лихорадок

Более 120 россиян уже заразились лихорадкой Денге во время путешествий в экзотические страны. Болезнь считается и распространенной, и смертельно опасной, особенно если переходит в геморрагическую форму.

В чем опасность лихорадки Денге

Вирусолог, профессор и главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал Регине Ореховой на стриме 360.ru, что лихорадка Денге часто встречается в мире. В год заразиться ею могут до 50 миллионов человек.

«Наши люди, которые выезжают на курорты отдыхать в тропические и субтропические страны, могут привезти оттуда эту лихорадку», — подчеркнул вирусолог.

Он назвал болезнь тяжелой инфекцией, которая может закончиться смертельным исходом, но такое происходит редко.

«Обычно за два-четыре дня симптомы ослабевают или исчезают полностью. Умирают от лихорадки Денге люди редко, только в том случае, когда эта она принимает геморрагическую форму. Болезнь не менее опасна, чем Эбола, потому что до 50% людей, которые заболели этой формой лихорадки, могут умереть», — добавил Альтштейн.

Специалист уточнил, что лихорадку часто называют костоломной. Ее главными симптомами являются боли в суставах, позвоночнике, высокая температура, головная боль.