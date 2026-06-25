Отпуск на Мальдивах закончился в больнице. Как уберечь себя от лихорадок

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Вирусолог Альтштейн: симптомы лихорадки Денге обычно проходят за 2-4 дня
Более 120 россиян уже заразились лихорадкой Денге во время путешествий в экзотические страны. Болезнь считается и распространенной, и смертельно опасной, особенно если переходит в геморрагическую форму.
В чем опасность лихорадки Денге
Вирусолог, профессор и главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал Регине Ореховой на стриме 360.ru, что лихорадка Денге часто встречается в мире. В год заразиться ею могут до 50 миллионов человек.
«Наши люди, которые выезжают на курорты отдыхать в тропические и субтропические страны, могут привезти оттуда эту лихорадку», — подчеркнул вирусолог.
Он назвал болезнь тяжелой инфекцией, которая может закончиться смертельным исходом, но такое происходит редко.
«Обычно за два-четыре дня симптомы ослабевают или исчезают полностью. Умирают от лихорадки Денге люди редко, только в том случае, когда эта она принимает геморрагическую форму. Болезнь не менее опасна, чем Эбола, потому что до 50% людей, которые заболели этой формой лихорадки, могут умереть», — добавил Альтштейн.
Специалист уточнил, что лихорадку часто называют костоломной. Ее главными симптомами являются боли в суставах, позвоночнике, высокая температура, головная боль.
Как защититься
Вирусолог также прокомментировал новую болезнь, зарегистрированную в Демократической Республике Конго.
«Это довольно нетипично для вирусной лихорадки, чтобы смерть наступала так быстро. Нужно разбираться. Может быть, речь идет об отравлении. Но поскольку никаких материалов пока нет, трудно сказать, что это», — объяснил он.
Альтштейн рассказал, что Конго сейчас находится в плохом положении — в стране фиксируются случаи Эболы, лихорадки Денге и других болезней. По его словам, ситуация с новой инфекцией пока остается непонятной, ведутся эпидемиологические расследования.
Эксперт также обратил внимание, что многие болезни распространяются комарами. В их число входят Денге, желтая лихорадка, лихорадка Зика, чикунгунья.
«Вирус должен попасть в соответствующего комара, потом он передается человеку. Лихорадка Денге в этом отношении наиболее распространенная», — отметил он.
Чтобы защититься от болезней, вирусолог посоветовал использовать на отдыхе в других странах репелленты, носить закрытую светлую одежду.