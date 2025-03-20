Отпуск или сигарета. Поменяют ли курильщики неделю отдыха на перекур

Отказавшимся от курения работникам предложили дать дополнительную неделю отпуска. С таким предложением директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов обратился к главе Минтруда Антону Котякову. Будет ли это мотивировать курильщиков избавиться от вредной привычки, разбирался 360.ru.

«Идея родилась после того, после выступления Михаила Мурашко про то, что бизнес теряет, отечественный бизнес теряет порядка 443 миллиардов за счет постоянных перекуров людей. Конечно, многие люди хотели бы, может быть, справиться с этой привычкой, ведь это, по большому счету, болезнь», — отметил в беседе с 360.ru автор инициативы.

«Мотивация правит миром»: как неделя отпуска за отказ от курения отразится на работниках

Мотивацией могла бы стать дополнительная оплачиваемая неделя отдыха. К сожалению, подчеркнул Орлов, работодатели часто прибегают к методам, которые заставляют сотрудников чувствовать себя неуютно: штрафуют за опоздания, лишают квартальных премий и так далее.

«Я все-таки сторонник подхода мотивационного. Мотивация, я считаю, правит миром. И если человек хочет чего-то добиться, его лучше мотивировать, чем угрожать какими-то санкциями», — подчеркнул Орлов.