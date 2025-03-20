Отпуск или сигарета. Поменяют ли курильщики неделю отдыха на перекур
Отказавшимся от курения работникам предложили дать дополнительную неделю отпуска. С таким предложением директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов обратился к главе Минтруда Антону Котякову. Будет ли это мотивировать курильщиков избавиться от вредной привычки, разбирался 360.ru.
«Идея родилась после того, после выступления Михаила Мурашко про то, что бизнес теряет, отечественный бизнес теряет порядка 443 миллиардов за счет постоянных перекуров людей. Конечно, многие люди хотели бы, может быть, справиться с этой привычкой, ведь это, по большому счету, болезнь», — отметил в беседе с 360.ru автор инициативы.
«Мотивация правит миром»: как неделя отпуска за отказ от курения отразится на работниках
Мотивацией могла бы стать дополнительная оплачиваемая неделя отдыха. К сожалению, подчеркнул Орлов, работодатели часто прибегают к методам, которые заставляют сотрудников чувствовать себя неуютно: штрафуют за опоздания, лишают квартальных премий и так далее.
«Я все-таки сторонник подхода мотивационного. Мотивация, я считаю, правит миром. И если человек хочет чего-то добиться, его лучше мотивировать, чем угрожать какими-то санкциями», — подчеркнул Орлов.
Основные идеи инициативы Орлова: повышение производительности труда за счет отказа от вредной привычки.
Работодатели по своей сути зачастую кровопийцы. То есть они видят в своих работниках источник дохода, зачастую воспринимают работников как роботов, а не как людей, и поэтому, конечно, идти на какие-то уступки работодателям тяжело. Особенно если речь идет о финансах.
Антон Орлов
директор Института исследования проблем современной политики
Почему некурящие сотрудники выгоднее для работодателя?
Что касается уступок в виде нематериальных благ, таких как дополнительные выходные дни, оформление полиса ДМС за счет компании или покупка абонемента в спортзал, то здесь ситуация проще, считает директор Института исследования проблем современной политики.
«На самом деле, работодатели мыслят категориями прибыли. Соответственно, если человек, который чувствует со своей стороны внимание работодателя, заботу, с большей радостью будет идти на работу, будет работать более эффективно, приносить пользу и, соответственно, приносить прибыль, поэтому по факту работодателям это выгодно, просто не все работодатели это пока понимают», — сказал Орлов об инициативе про допотпуск за отказ от курения.
В письме к Котякову Орлов указал, что хронические заболевания, включая те, что вызваны потреблением табака и приводят к ранней смертности, снижают ВВП на 4%. Курение, которое является вредной привычкой миллионов российских работников, не только негативно сказывается на их здоровье, но и создает дополнительную нагрузку на систему здравоохранения и, как следствие, наносит существенный урон национальной экономике.