Откуда берется страх высоты и как его победить: все об акрофобии, ее признаках и лечении

Ученые из Карлова университета в Праге провели эксперимент и выяснили, что изображения высоты вызывают у людей наиболее сильную физиологическую реакцию по сравнению с ядовитыми змеями, огнестрельным оружием и инфекциями. Это открытие подчеркивает уникальность акрофобии, но в то же время дает надежду: именно такие страхи лучше всего поддаются коррекции с помощью современных методов психотерапии. О природе боязни высоты и проверенных способах ее преодоления — в материале 360.ru.

Команда ученых под руководством Евы Ландовой и Иветы Штолхоферовой из Карлова университета опубликовала в журнале PLOS One исследование, сравнивающее реакции на древние и новые угрозы. Специалисты измерили кожно-гальваническую реакцию (изменение сопротивления кожи, отражающее потоотделение) у 119 участников. Им показывали фотографии высоты, ядовитых змей, огнестрельного оружия и инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. Контрольные изображения вызывали реакцию лишь в 12,2% случаев. Высота же провоцировала отклик в 42% случаев — более чем в три раза чаще контрольных стимулов. Амплитуда реакции на высоту достигала максимума, опережая змей и значительно превосходя оружие и инфекции. Частота реакции на высоту была выше, чем на другие угрозы, а интенсивность — сравнима с реакцией на змей или даже выше. Из этого авторы исследования сделали вывод: старые угрозы вроде высоты и змей вызывают более мощный физиологический отклик, хотя современные опасности встречаются чаще. Почему мы боимся высоты: эволюционные корни акрофобии Представьте нашего далекого предка, который, в отличие от беспечных сородичей, испытывал благоговейный ужас перед краем обрыва. Он держался подальше от пропастей, в то время как его более смелые, а точнее, безрассудные соплеменники могли оступиться во время охоты и не оставить потомства. Миллионы лет естественного отбора сделали свое дело: мы — потомки тех самых тревожных, но выживших гоминидов. Акрофобия (патологический страх высоты) встречается у 2–6% населения, легкие формы визуальной непереносимости высоты отмечают у 28% людей в течение жизни.

Классический эксперимент 1960 года с «визуальным обрывом» показал: младенцы и детеныши животных отказываются пересекать прозрачную поверхность над пропастью. То есть для нашего мозга визуальный сигнал перепада высоты уже выступает триггером, не требующего обучения через боль. Осторожность перед высотой заложена от рождения — она спасала предков от падений с деревьев и скал. В мозге за реакцию отвечает базолатеральная миндалина: при виде высоты она активируется, запуская симпатическую нервную систему: учащение пульса, потоотделение, напряжение мышц. В отличие от страха змей, который часто автоматический и врожденный, страх высоты сильно зависит от контекста, личного опыта и оценки пространства. Неудачные падения в детстве, наблюдение травм или воображение усиливают реакцию. Именно поэтому в исследовании Карлова университета высота превзошла другие стимулы: мозг постоянно сканирует окружение на предмет пропастей, и любой намек запускает мощный сигнал тревоги.

Однако важно различать здоровый страх (инстинкт самосохранения) и фобию. Страх заставляет нас быть осторожными у открытого окна. Фобия же — это иррациональная, неконтролируемая паника, которая может возникнуть даже при мысли о высоте или при нахождении на устойчивом, но высоком мосту.

Кстати, с возрастом наш орган равновесия ухудшается, и мы чувствуем себя более уязвимыми. Страх высоты напрямую связан с конфликтом сигналов: глаза говорят, что мы высоко и нужно сохранять равновесие, а вестибулярный аппарат может посылать противоречивые сигналы, вызывая головокружение и панику.

Интересно Канадский актер Райан Гослинг пережил неожиданное открытие во время съемок боевика «Каскадеры». Он признался, что до середины съемочного процесса даже не подозревал о своей фобии. «Мое тело просто стало каменным», — описал он состояние во время сцены, где должен был висеть на карнизе. Причем Гослинг связывает появление страха с отцовством: когда у тебя появляются дети, ты начинаешь совсем иначе оценивать риски.

Как побороть страх высоты Когда человек с акрофобией смотрит вниз, его организм реагирует так, будто он уже падает. Учащается сердцебиение, выступает холодный пот, расширяются зрачки. Это древняя реакция «бей или беги», которая у предка мобилизовала все ресурсы для того, чтобы вцепиться в скалу и не упасть. В современном мире, стоя на застекленном балконе 20-го этажа, эта реакция избыточна, но механизм ее запуска тот же.

Психологи и психиатры сходятся во мнении: наиболее эффективный метод лечения акрофобии — экспозиционная терапия. Она помогает более 80% пациентов добиться значительного снижения страха. Суть — постепенное, контролируемое столкновение с пугающей ситуацией в безопасных условиях, пока тревога не угаснет.

Избегание только усиливает фобию, а экспозиция учит мозг, что высота не равна опасности. Терапия начинается с иерархии страхов: от просмотра фото высотных зданий до выхода на балкон высокого этажа. Каждый шаг повторяется до снижения тревоги минимум на 50%. Терапевт фиксирует ощущения, помогает увидеть, что ожидаемое падение не происходит, а тело адаптируется. Курс обычно занимает 8–12 сеансов по 45–60 минут, эффект заметен уже после первых встреч. Как скорректировать страх В отличие от обычного страха высоты, фобический уровень его выраженности — акрофобия — требует уже специализированного вмешательства, подчеркивает доктор психологических наук, профессор кафедры научных основ экстремальной психологии факультета «Экстремальная психология» МГППУ Марина Розенова. Дело в том, что со временем такая фобия усугубляется и вместе с другими психологическими проблемами может приводить к серьезным психическим и даже личностным нарушениям.

По словам Розеновой, есть несколько признаков, по которым можно распознать, что человек испытывает не обычный для всех страх высоты, а именно фобию: фобия обычно нарастает со временем. То есть все большее количество ситуаций будет вызывать у вас психологический дискомфорт, с которым вы не сможете справляться;

паника начинает проявляться даже на небольшой высоте и сопровождается головокружением, тошнотой, значительным учащением сердцебиения и пульса, появляется сбой дыхания, нарушение мышления. «Ну и, как следствие, вы начинаете избегать любых ситуаций, в которых придется оказаться в условиях высоты, даже совсем маленькой», — подчеркнула она. При этом страх, как уточнила эксперт, можно скорректировать. Это вполне реально, особенно если нет отягчающих обстоятельств.

Еще в раннем возрасте для ребенка могут быть полезны такие занятия, как лазание по спортивным и игровым лестницам, катание на велосипеде, прыжки со скакалкой и на батуте. Если ребенок робкий, то нужно постепенно добавлять какие-то «элементы высоты», например, аккуратно подводить его к окну на высоком этаже или вместе с ним повыше взбираться на лесенку. Марина Розенова

Виртуальная реальность: современный способ победить акрофобию В последние годы виртуальная реальность стала одним из ведущих инструментов экспозиционной терапии. Программы вроде ZeroPhobia или специализированные медицинские приложения имитируют высоту без реального риска: пациент в очках оказывается на крыше небоскреба, краю моста или стеклянном полу. Интенсивность регулируется терапевтом — от первого этажа до сотого.

VR-экспозиция (VRET) дает результаты, сравнимые с реальной экспозицией, но проходит комфортнее и быстрее. Пациенты начинают с минимальной высоты, постепенно поднимаются выше, а программа адаптирует сценарии под уровень тревоги. Сегодня клиники активно используют VR для акрофобии, подстраивая контент индивидуально. Это особенно помогает тем, кто боится даже приблизиться к настоящему балкону.

Розенова при этом считает, что к детям такие технологии применять не нужно, поскольку психика и внутренний мир ребенка только формируются, а подобные внешние воздействия могут нарушить развитие психических и личностных процессов, особенно в сфере самоконтроля и саморегуляции.

«В случае детей надежнее прибегать к методам обычной визуализации: представить ситуацию, вызывающую страх и волнение, и чтобы ребенок мысленно проиграл свое поведение в такой ситуации», — указала эксперт.

Важно, чтобы в этот момент рядом присутствовал взрослый, который, например, держал бы ребенка за руку. Затем — также в присутствии взрослого — можно начать постепенно приучать ребенка к реальной ситуации высоты. Марина Розенова

Когнитивно-поведенческая терапия против боязни высоты Экспозицию часто сочетают с когнитивно-поведенческой терапией. Работа идет с мыслями: катастрофические убеждения («я упаду и разобьюсь») заменяются реалистичными («я стою устойчиво, падения редки»). Пациент ведет дневник, где фиксирует мысли до, во время и после экспозиции, анализируя изменения.

Дополняют подход техники релаксации: глубокое диафрагмальное дыхание, прогрессивная мышечная релаксация по Джекобсону — для снижения физиологического накала. В некоторых протоколах добавляют терапию принятия и ответственности (ACT): человек учится принимать тревогу, не борясь с ней, а продолжая действовать. Как подтверждают метаанализы, комбинация методов дает долгосрочный эффект — улучшения сохраняются годами.

Советы для борьбы со страхом высоты При умеренном страхе можно начинать с домашних заданий. Сначала стоять у окна второго этажа, отмечая изменения дыхания и пульса. Затем подниматься на один пролет лестницы и оставаться там минуту, повторяя ежедневно. Важно не отвлекаться, не хвататься за перила слишком сильно, фиксировать реальность («тревога снизилась, тело привыкло»). Постепенно можно усложнять задачи: прогулки по мосту, подъем на смотровую площадку. Главное правило — постепенность и отслеживание прогресса. Однако самолечение без поддержки психолога рискованно, ведь неправильный подход может усилить страх. Профилактика акрофобии и закрепление результата Чтобы не допустить усиления страха, полезно с детства давать опыт безопасной высоты: спортивные комплексы, невысокие горки, походы под контролем. Взрослым стоит включать небольшие вызовы, такие как подъем по лестнице вместо лифта, прогулки по холмам. После терапии эффект сохраняется долго: исследования показывают, что через пять-шесть лет более 80% пациентов живут без прежней акрофобии. Чтобы закрепить результат, избегайте возврата к избеганию и периодически напоминайте себе о победе — это укрепляет новые нейронные связи.