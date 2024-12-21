Сегодня 19:40 Клиника Hadassah потребовала от сына умершей пациентки 4,5 млн. Он отказался платить за обман Частная клиника Москвы выставила многомиллионный счет сыну умершей пациентки 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Мать Алексея Бичуцкого скончалась в московском филиале израильской клиники Hadassah. Женщину госпитализировали с четвертой стадией рака. По словам сына, врачи обещали ее спасти. Но после 12 дней в больнице пациентка умерла, а мужчине выставили счет на 4,5 миллиона рублей. Для погашения долга клиника через суд добилась ареста счетов сына умершей. Алексей с таким решением не согласился. Кто прав в этой истории — разбирался 360.ru.

Неоправданные надежды

Бичуцкий привез мать в московскую клинику Hadassah по рекомендации специалистов из Санкт-Петербурга, где она проходила обследование, 12 июля прошлого года. Уже тогда врачи говорили, что у пациентки четвертая стадия рака.

В беседе с 360.ru сын женщины пояснил, что в больнице у матери случился инфаркт и ее ввели в искусственную кому, из которой она так и не вышла.

Нам дали надежду, что она выживет. <…> Но, уже находясь в реанимации, она была мертва. В ней поддерживали жизнь искусственно. К ней заходила тетя и говорила, что мама вся черная. Алексей Бичуцкий сын умершей пациентки клиники Hadassah

По его словам, врач, который занимался лечением матери, регулярно связывался с ним по видеосвязи и показывал кадры с пациенткой. Сын умершей считает, что в день ее смерти ему показывали труп, хотя медик утверждал, что женщина жива. «В последний раз, когда мне показали маму по видео, она умерла. Тот же врач мне позвонил и сообщил об этом. После этого начались требования выплаты денег. Но меня фактически обманули, потому что сказали, что мама будет жить. А сейчас говорят, что оказывали паллиативную помощь. То есть просто поддерживали жизнь», — рассказал Бичуцкий.

Фото: Pixabay

Он добавил, что получил медицинские документы, из которых следует, что матери провели две операции, одна из которых связана с непроходимостью кишечника. А когда женщина находилась в искусственной коме, ей делали гемодиализ.

Свои услуги клиника оценила в 4,5 миллиона рублей, из которых 700 тысяч Бичуцкий отдал в самом начале.

Я клинике отписывал и говорил, что со счетами не согласен, потому что фактически меня обманули. <…> После этого клиника замолчала на полгода и без уведомления провела суд. Через полгода после решения у меня арестовали счет в банке. Алексей Бичуцкий

Бичуцкий добавил, что об аресте счета узнал случайно, когда зашел в приложение банка. Проблема в том, что с этого же счета он оплачивает ипотеку, отдавая по 82 тысячи рублей ежемесячно. «Она проходила лечение и умерла. Я не буду платить за смерть матери. Я вообще не понимаю, что сейчас происходит. Но, думаю, клинику это не особо волнует. Им нужно вернуть свои деньги, а остальное — это мои проблемы», — отметил он. Вместе с адвокатом Светланой Гобозовой Алексей добивается пересмотра судебного решения, чтобы снять арест с банковского счета.

Фото: Pixabay

Поиск компромисса

Представляющая интересы Бичуцкого адвокат Светлана Гобозова заявила, что ее клиент предлагал клинике пойти на мировое соглашение, чтобы они отозвали финансовые претензии. А он не станет копаться в причинах смерти матери и выяснять, насколько квалифицированную медицинскую помощь та получила. «Результатом этой медицинской помощи должно было быть лечение. Понятно, что никто не может обещать, спланировать какой-то срок жизни человека и заранее сказать, что и как пойдет», — заявила она.

Гобозова пояснила, что из предоставленных клиникой Бичуцкому документов можно сделать вывод, что его матери могли оказать только паллиативную помощь, чтобы облегчить состояние.

Когда Алексей обращался в это медицинское учреждение, менеджеры компании обещали лечение и прямо сказали о том, что у нее есть перспективы с четвертой стадией онкологии. Светлана Гобозова адвокат

Она подчеркнула, что с юридической точки зрения необходимо оценить, насколько достоверно предоставлялась информация о возможности лечения и насколько квалифицированную помощь получила мать пациента. Адвокат добавила, что также ее смутили еще два фактора.

«Когда вся эта ситуация произошла, по словам Алексея, ему очень долго не выдавали тело покойной матери. То есть только на третьи сутки медицинское учреждение ему предоставило тело, что вызывает ряд определенных вопросов», — рассказала Гобозова.

Еще одним странным моментом адвокат назвала отсутствие реакции клиники на предложенный клиентом компромисс, когда Бичуцкий предложил отказаться от финансовых претензий в обмен на проведение экспертизы причин смерти матери и расследование действий медучреждения. Вместо этого клиника подала в суд без уведомления ответчика, хотя у них были все контакты.

В общем, множество вопросов к данному медицинскому учреждению. Более того, пока мы всю эту ситуацию разбирали, к нам множество людей обратилось, у которых были не очень приятные моменты с этой клиникой. Светлана Гобозова

Гобозова подчеркнула, что сейчас подала в суд об отмене заочного решения по поводу ее клиента с просьбой предоставить время для обжалования. По ее словам, она рассчитывает на то, что клиника все же проявит благоразумие и откажется от требования денег.

Фото: Телеканал «360»

Лечение без гарантий выздоровления

Из представленных 360.ru материалов адвоката Светланы Гобозовой следует, что клиника готова пойти на компромисс, который устроит обе стороны, а не просто отказаться от получения оплаты за оказанные услуги. То, что заболевание пациентки невозможно было вылечить, в Hadassah не отрицали, но настояли на том, что она получила паллиативную помощь, которая продлила женщине жизнь.

Основной задачей врачей в клинике назвали сохранение здоровья пациента, но никаких гарантий медицинские специалисты дать не могут, потому что есть множество не зависящих от них факторов.

В частности, это обострение хронических патологий при тяжелых заболеваниях. Они тянут за собой другие болезни, и общая клиническая картина приводит в том числе к летальному исходу. Поэтому, когда врачи видят перед собой смертельно больного, они делают все, чтобы продлить его жизнь. Из этого следует, что обещаний и гарантий о выздоровлении матери медики дать не могли, потому что никто не может сказать, сколько человек с тяжелым заболеванием проживет. Выставленный счет на несколько миллионов в Hadassah объяснили утвержденным прейскурантом. За высокие цены пациенты получают услуги от специалистов высокого уровня и использование качественной техники. Кроме того, клиника является коммерческой структурой и должна зарабатывать средства.