16 апреля 2025 14:58 От эйфории до инсульта. Диетолог рассказала, почему молодые люди могут умереть от БАДов 0 0 0 Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com Эксклюзив

Здоровье

Наркотики

Инсульт

Врачи

Диеты

В популярном БАДе для похудения «Молекула» и «Молекула плюс» нашли наркотики — сибутрамин. Доза этого вещества в содержимом составила 16,7 миллиграмма при максимально допустимой в 15 миллиграммов. Подробности — в материале 360.ru

Запрещен ли сибутрамин? «Бывает такое, особенно в том, что идет из Китая. <… > Они пытаются пропихнуть растения с эфедроподобным эффектом, поэтому на эфедру мы натыкаемся время от времени. <… > Для похудения ее добавляют часто», — отметила в беседе с 360.ru врач диетолог, нутрициолог Анна Белоусова. По ее словам, сибутрамин, который обнаружили в «Молекуле», — само по себе не запрещенное вещество, однако его нельзя добавлять в БАД. Средство входит в состав лекарственных препаратов, его прописывают врачи для похудения. Без консультации со специалистом применять не стоит.

Фото: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa / www.globallookpress.com

Чем опасен сибутрамин?

Один из эффектов сибутрамина — снижение аппетита, объяснила Белоусова. Он работает как антидепрессант. В комбинации с другими препаратами или при передозировках может вызвать эффект эйфории. Из-за внезапной радости и снижения аппетита люди, принимающие это лекарство, легко переносят диету. Кроме того, они ощущают себя неадекватно и не контролируют реальность. Принимающим такие препараты лучше не садиться за руль и не выполнять опасную работу. «Неприятные исходы даже не от сибутрамина, а от того, что человек себе урезает диету по максимуму и это чревато дефицитом витаминов, минералов. <… > идет нарушение водно-солевого баланса и идет нарушение со стороны сердечно-сосудистой системы. <… > гипертония, гипертонические кризы. Даже у молодых людей инсульты и инфаркты», — объяснила нутрициолог.

Фото: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa / www.globallookpress.com

Вредны ли жиросжигатели?

По словам эксперта, прежде чем принимать БАДы, нужно убедиться в безопасности состава пищевой добавки. Только разрешенные вещества в допустимом количестве помогут человеку похудеть без негативных последствий. Чтобы обезопасить себя, следует сверить состав добавки с разделом «О регистрации БАД» на сайте Роспотребнадзора. Если там окажутся компоненты, которых нет в списке разрешенных, то от товара лучше избавиться.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

Какие последствия бывают от БАДов?

Белоусова объяснила, что прием БАДов с запрещенными веществами грозит суровыми последствиями — аритмия, повышение артериального давления и даже смерть. «Иногда в [БАДы добавляют] большие дозы кофеина. Это будет достаточно опасно из-за воздействия на сердечно-сосудистую систему. Здесь могут быть тахикардия, аритмия, повышение артериального давления и все это вплоть до летальных исходов», — заявила диетолог. По ее словам, во многих добавках для похудения содержится комбинация мочегонных и слабительных веществ. Прием таких БАДов грозит истощением организма.