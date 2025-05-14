От аллергии до рака. Почему картошка фри так опасна для детей

Трехлетняя девочка погибла в Ленобласти, отравившись картошкой фри в кафе. О вреде фастфуда (и некоторых мифах вокруг этого вреда) известно уже очень много, вместе с тем все хорошо знают, как дети обожают такую еду, особенно многим нравится именно картофель. Есть ли безопасные порции фри, как часто ее можно есть и, конечно, в чем главные риски подобных продуктов, разбирался 360.ru.

Угроза для детей из-за фастфуда

По словам диетолога, кандидата медицинских наук Дарьи Русаковой, картофель фри и другие блюда фастфуда в принципе не подходят для детского рациона, так как перегружают поджелудочную железу и печень. К тому же картофель обрабатывается от потемнения сульфитами, что может вызвать аллергию.

«Избыточная калорийность фастфуда, содержание в нем трансжиров приводит к повышению риска алиментарно-зависимых заболеваний и онкологических заболеваний в будущем», — рассказала эксперт.

Также она обратила внимание, что фастфуд у детей часто ассоциируется с праздниками и это формирует еще и психологическую зависимость. Плюс маркетинговые приемы ресторанов усиливают тягу к этой вредной, но вкусной еде.

«К сожалению, фастфуд — это такая неизбежность нашего времени, так как он на каждом шагу, и рано или поздно дети пробуют эти продукты и блюда. Но желательно все-таки дошкольникам не давать картофель фри и другую похожую еду», — подчеркнула Русакова.