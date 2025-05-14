От аллергии до рака. Почему картошка фри так опасна для детей
Диетолог Русакова: картошка фри может спровоцировать онкозаболевания у детей
Трехлетняя девочка погибла в Ленобласти, отравившись картошкой фри в кафе. О вреде фастфуда (и некоторых мифах вокруг этого вреда) известно уже очень много, вместе с тем все хорошо знают, как дети обожают такую еду, особенно многим нравится именно картофель. Есть ли безопасные порции фри, как часто ее можно есть и, конечно, в чем главные риски подобных продуктов, разбирался 360.ru.
Угроза для детей из-за фастфуда
По словам диетолога, кандидата медицинских наук Дарьи Русаковой, картофель фри и другие блюда фастфуда в принципе не подходят для детского рациона, так как перегружают поджелудочную железу и печень. К тому же картофель обрабатывается от потемнения сульфитами, что может вызвать аллергию.
«Избыточная калорийность фастфуда, содержание в нем трансжиров приводит к повышению риска алиментарно-зависимых заболеваний и онкологических заболеваний в будущем», — рассказала эксперт.
Также она обратила внимание, что фастфуд у детей часто ассоциируется с праздниками и это формирует еще и психологическую зависимость. Плюс маркетинговые приемы ресторанов усиливают тягу к этой вредной, но вкусной еде.
«К сожалению, фастфуд — это такая неизбежность нашего времени, так как он на каждом шагу, и рано или поздно дети пробуют эти продукты и блюда. Но желательно все-таки дошкольникам не давать картофель фри и другую похожую еду», — подчеркнула Русакова.
Как оградить детей от фастфуда
Если родители все же дают ребенку пробовать фастфуд, делать это нужно небольшими порциями. При этом невозможно точно определить, какая порция вредна, а какая полезна, отметила диетолог, ведь эти продукты изначально не предназначены для здорового питания. Поэтому вся ответственность лежит на родителях.
Если ребенок аллергик, есть проблемы с пищеварительной системой — незрелая поджелудочная железа, дефицит ферментов, какие-то проблемы с печенью, почками, то фастфуд не должен присутствовать в рационе.
Дарья Русакова
диетолог
Все начинается с семьи, напомнила доктор. Важно регулярно показывать ребенку на собственном примере, чем вреден фастфуд и чем его можно заменить. Для этого можно вовлекать детей в процесс приготовления пищи дома. Это пробудит у них интерес к еде и вызовет желание пробовать новые продукты.
«Также важно, чтобы у ребенка был определенный режим питания. Стоит вводить в рацион свежие фрукты, ягоды, овощи, рыбу, сделать акцент на более полезных продуктах и более полезных способах их приготовления. Потому что жарим ли мы дома или в общепите, это все не полезно для детской пищеварительной системы, да и взрослой», — указала Русакова.
Бутерброды вполне могут быть ПП-альтернативой бургерам. А картошку фри можно заменить на запеченный в духовке картофель. Это простое блюдо, которое легко приготовить дома с ребенком.
«Надо понимать, что дети копируют поведение взрослых, пищевые привычки в семье, и если вы хотите, чтобы ваш ребенок правильно и разнообразно питался, то вы должны в первую очередь стать для него примером», — рекомендовала собеседница 360.ru.