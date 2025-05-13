Опасность с Западного Нила. Все, что нужно знать о лихорадке в 2025 году
Инфекционист объяснила, кто находится в группе риска лихорадки Западного Нила
Пик заболеваемости лихорадки Западного Нила в России в 2025 году придется на период с июня по сентябрь, сообщили в московском управлении Роспотребнадзора. Что это за болезнь, какие у нее симптомы и кто в группе риска — в материале 360.ru.
Что такое лихорадка Западного Нила
Это острое инфекционное заболевание, которое передается человеку при укусе комара. Возбудителем считается вирус Западного Нила. Его относят к семейству флавовирусов. Он сохраняется в замороженном и высушенном состоянии, но погибает при температуре 56 градусов в течение получаса.
Вирус впервые обнаружили в 1937 году в Уганде. Самые эпидемиологически неблагоприятные районы расположены в Африке, некоторых областях Азии и Ближнего Востока.
Основными носителями выступают грызуны, летучие мыши, дикие и домашние животные, птицы: голуби, воробьи, серые вороны. Человек заражается при укусе кровососущих членистоногих: комаров, аргасовых и иксодовых клещей. Также регистрировали инфицирование при переливании крови, трансплантации органов, через материнское молоко, в лабораториях.
Лихорадка считается сезонной болезнью, так как связана с активностью ее переносчиков. Пик приходится на период с июня по сентябрь.
Последнюю самую большую вспышку зарегистрировали в США летом 1999 года. В дальнейшем случаи заболеваемости фиксировали в 48 государствах, в том числе в России.
«Комары любят тепло и влагу, а вирус в таких местах хорошо размножается. Он активно распространяется в Приволжье, где вода застаивается, вместо того чтобы течь. Эти районы наиболее подвержены заражению», — рассказала 360.ru инфекционист, профессор кафедры педиатрии, руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ имени Владимирского Елена Мескина.
Например, в России легче всего заразиться в Волгоградской или Астраханской областях.
Симптомы лихорадки Западного Нила
У 80% инфицированных заболевание протекает бессимптомно. У остальных встречаются следующие признаки:
- Беспричинное повышение температуры;
- Озноб и лихорадка;
- Головная боль;
- Слабость.
Редкими симптомами называют:
- Кожную сыпь;
- Увеличенные лимфоузлы;
- Глазную боль.
В тяжелых случаях больные сталкиваются с:
- Ригидностью мышц шеи;
- Дезориентацией и нарушением сознания;
- Тремором и мышечными подергиваниями;
- Нарушением координации;
- Судорогами;
- Частичным параличом конечностей.
Инкубационный период длится от трех до 16 дней, лихорадка — от пяти до семи. Описанные симптомы сопровождаются отсутствием аппетита, першением и сухостью в горле. Двигаться становится трудно из-за боли в суставах. Возможны запоры или диарея, тошнота, рвота и боли в животе. Очень редко вирус поражает нервную систему.
«Заболевание в большинстве случаев протекает как грипп и отличить его порой вообще невозможно, только с помощью обследования», — рассказала Мескина.
Часто их различают по наличию кожной сыпи, которой нет при гриппе.
Кто находится в группе риска
В группу риска по лихорадке Западного Нила входят:
- Люди старше 60 лет;
- Пациенты с сахарным диабетом;
- Больные артериальной гипертензией;
- Лица с вирусным гепатитом С;
- Люди с почечной или сердечно-сосудистой недостаточностью;
- ВИЧ-инфицированные;
- Онкобольные.
«Также туда попадают те, кто путешествует в теплые страны, особенно в летнее время, когда комары становятся активными. Необязательно в Африку. Среди европейских государств это Турция, Греция, Италия. Все они тоже могут быть местом распространения заболевания», — отметила Мескина.
В последнее время в западных странах заболевают люди, которые никуда не ездили. Скорее всего, вирус адаптировался в холодном климате, предположила инфекционист.
Насколько опасна лихорадка Западного Нила для человека
Заболевание может вызывать тяжелые инфекции головного мозга в виде энцефалита и миелита.
«К сожалению, эти случаи действительно несут риск для здоровья, потому что могут оставить серьезные последствия», — подчеркнула Мескина.
Самыми опасными осложнениями считаются отек и набухание головного мозга, церебральные кровоизлияния, пневмония, сердечно-сосудистая недостаточность. Все это может привести к острой дыхательной недостаточности, остановке сердца и неконтролируемой гиперпирексии.
Лечение и профилактика лихорадки Западного Нила
«Четких противовирусных препаратов против лихорадки нет. Поэтому пациенты получают лечение, направленное на поддержание и восстановление нарушенных функций», — рассказала Мескина.
Вакцинация тоже отсутствует. Единственный реальный способ повлиять на заболеваемость — бороться с комарами и их укусами.
Основные профилактические мероприятия:
- Устранение резервуаров со стоячей водой;
- Чистка сточных канав в частных домах, пустых бассейнах;
- Замена воды в водоемах с птицами.
Для борьбы с комариными укусами следует:
- надевать одежду с длинными рукавами и штанинами;
- в эпидемиологических районах не гулять вечером или на рассвете, когда комары особенно активны;
- использовать репелленты.