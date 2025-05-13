Сегодня 18:50 Опасность с Западного Нила. Все, что нужно знать о лихорадке в 2025 году Инфекционист объяснила, кто находится в группе риска лихорадки Западного Нила 0 0 0 Фото: Jan Woitas/dpa / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Лихорадка Западного Нила

Пик заболеваемости лихорадки Западного Нила в России в 2025 году придется на период с июня по сентябрь, сообщили в московском управлении Роспотребнадзора. Что это за болезнь, какие у нее симптомы и кто в группе риска — в материале 360.ru.

Что такое лихорадка Западного Нила Это острое инфекционное заболевание, которое передается человеку при укусе комара. Возбудителем считается вирус Западного Нила. Его относят к семейству флавовирусов. Он сохраняется в замороженном и высушенном состоянии, но погибает при температуре 56 градусов в течение получаса. Вирус впервые обнаружили в 1937 году в Уганде. Самые эпидемиологически неблагоприятные районы расположены в Африке, некоторых областях Азии и Ближнего Востока. Основными носителями выступают грызуны, летучие мыши, дикие и домашние животные, птицы: голуби, воробьи, серые вороны. Человек заражается при укусе кровососущих членистоногих: комаров, аргасовых и иксодовых клещей. Также регистрировали инфицирование при переливании крови, трансплантации органов, через материнское молоко, в лабораториях.

Фото: IMAGO/Zoonar.com/JOAO OLIVEIRA / www.globallookpress.com

Лихорадка считается сезонной болезнью, так как связана с активностью ее переносчиков. Пик приходится на период с июня по сентябрь. Последнюю самую большую вспышку зарегистрировали в США летом 1999 года. В дальнейшем случаи заболеваемости фиксировали в 48 государствах, в том числе в России. «Комары любят тепло и влагу, а вирус в таких местах хорошо размножается. Он активно распространяется в Приволжье, где вода застаивается, вместо того чтобы течь. Эти районы наиболее подвержены заражению», — рассказала 360.ru инфекционист, профессор кафедры педиатрии, руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ имени Владимирского Елена Мескина. Например, в России легче всего заразиться в Волгоградской или Астраханской областях.

Фото: IMAGO/Zoonar.com/rafapress / www.globallookpress.com

Симптомы лихорадки Западного Нила У 80% инфицированных заболевание протекает бессимптомно. У остальных встречаются следующие признаки: Беспричинное повышение температуры;

Озноб и лихорадка;

Головная боль;

Слабость. Редкими симптомами называют: Кожную сыпь;

Увеличенные лимфоузлы;

Глазную боль. В тяжелых случаях больные сталкиваются с: Ригидностью мышц шеи;

Дезориентацией и нарушением сознания;

Тремором и мышечными подергиваниями;

Нарушением координации;

Судорогами;

Частичным параличом конечностей.

Фото: Гемодиализный центр в Кашире / Медиасток.рф

Инкубационный период длится от трех до 16 дней, лихорадка — от пяти до семи. Описанные симптомы сопровождаются отсутствием аппетита, першением и сухостью в горле. Двигаться становится трудно из-за боли в суставах. Возможны запоры или диарея, тошнота, рвота и боли в животе. Очень редко вирус поражает нервную систему. «Заболевание в большинстве случаев протекает как грипп и отличить его порой вообще невозможно, только с помощью обследования», — рассказала Мескина. Часто их различают по наличию кожной сыпи, которой нет при гриппе.

Фото: Эпидемия гриппа и ОРВИ / Медиасток.рф

Кто находится в группе риска В группу риска по лихорадке Западного Нила входят: Люди старше 60 лет;

Пациенты с сахарным диабетом;

Больные артериальной гипертензией;

Лица с вирусным гепатитом С;

Люди с почечной или сердечно-сосудистой недостаточностью;

ВИЧ-инфицированные;

Онкобольные. «Также туда попадают те, кто путешествует в теплые страны, особенно в летнее время, когда комары становятся активными. Необязательно в Африку. Среди европейских государств это Турция, Греция, Италия. Все они тоже могут быть местом распространения заболевания», — отметила Мескина. В последнее время в западных странах заболевают люди, которые никуда не ездили. Скорее всего, вирус адаптировался в холодном климате, предположила инфекционист.

Насколько опасна лихорадка Западного Нила для человека Заболевание может вызывать тяжелые инфекции головного мозга в виде энцефалита и миелита. «К сожалению, эти случаи действительно несут риск для здоровья, потому что могут оставить серьезные последствия», — подчеркнула Мескина. Самыми опасными осложнениями считаются отек и набухание головного мозга, церебральные кровоизлияния, пневмония, сердечно-сосудистая недостаточность. Все это может привести к острой дыхательной недостаточности, остановке сердца и неконтролируемой гиперпирексии.

Фото: Ute Grabowsky/Photothek Media Lab / www.globallookpress.com

Лечение и профилактика лихорадки Западного Нила «Четких противовирусных препаратов против лихорадки нет. Поэтому пациенты получают лечение, направленное на поддержание и восстановление нарушенных функций», — рассказала Мескина. Вакцинация тоже отсутствует. Единственный реальный способ повлиять на заболеваемость — бороться с комарами и их укусами. Основные профилактические мероприятия: Устранение резервуаров со стоячей водой;

Чистка сточных канав в частных домах, пустых бассейнах;

Замена воды в водоемах с птицами. Для борьбы с комариными укусами следует: надевать одежду с длинными рукавами и штанинами;

в эпидемиологических районах не гулять вечером или на рассвете, когда комары особенно активны;

использовать репелленты.