Опасность с Западного Нила. Все, что нужно знать о лихорадке в 2025 году

Инфекционист объяснила, кто находится в группе риска лихорадки Западного Нила

Jan Woitas/dpa
Фото: Jan Woitas/dpa/www.globallookpress.com

Пик заболеваемости лихорадки Западного Нила в России в 2025 году придется на период с июня по сентябрь, сообщили в московском управлении Роспотребнадзора. Что это за болезнь, какие у нее симптомы и кто в группе риска — в материале 360.ru.

Что такое лихорадка Западного Нила

Это острое инфекционное заболевание, которое передается человеку при укусе комара. Возбудителем считается вирус Западного Нила. Его относят к семейству флавовирусов. Он сохраняется в замороженном и высушенном состоянии, но погибает при температуре 56 градусов в течение получаса.

Вирус впервые обнаружили в 1937 году в Уганде. Самые эпидемиологически неблагоприятные районы расположены в Африке, некоторых областях Азии и Ближнего Востока.

Основными носителями выступают грызуны, летучие мыши, дикие и домашние животные, птицы: голуби, воробьи, серые вороны. Человек заражается при укусе кровососущих членистоногих: комаров, аргасовых и иксодовых клещей. Также регистрировали инфицирование при переливании крови, трансплантации органов, через материнское молоко, в лабораториях.

IMAGO/Zoonar.com/JOAO OLIVEIRA
Фото: IMAGO/Zoonar.com/JOAO OLIVEIRA/www.globallookpress.com

Лихорадка считается сезонной болезнью, так как связана с активностью ее переносчиков. Пик приходится на период с июня по сентябрь.

Последнюю самую большую вспышку зарегистрировали в США летом 1999 года. В дальнейшем случаи заболеваемости фиксировали в 48 государствах, в том числе в России.

«Комары любят тепло и влагу, а вирус в таких местах хорошо размножается. Он активно распространяется в Приволжье, где вода застаивается, вместо того чтобы течь. Эти районы наиболее подвержены заражению», — рассказала 360.ru инфекционист, профессор кафедры педиатрии, руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ имени Владимирского Елена Мескина.

Например, в России легче всего заразиться в Волгоградской или Астраханской областях.

IMAGO/Zoonar.com/rafapress
Фото: IMAGO/Zoonar.com/rafapress/www.globallookpress.com

Симптомы лихорадки Западного Нила

У 80% инфицированных заболевание протекает бессимптомно. У остальных встречаются следующие признаки:

Редкими симптомами называют:

В тяжелых случаях больные сталкиваются с:

Гемодиализный центр в Кашире
Фото: Гемодиализный центр в Кашире/Медиасток.рф

Инкубационный период длится от трех до 16 дней, лихорадка — от пяти до семи. Описанные симптомы сопровождаются отсутствием аппетита, першением и сухостью в горле. Двигаться становится трудно из-за боли в суставах. Возможны запоры или диарея, тошнота, рвота и боли в животе. Очень редко вирус поражает нервную систему.

«Заболевание в большинстве случаев протекает как грипп и отличить его порой вообще невозможно, только с помощью обследования», — рассказала Мескина.

Часто их различают по наличию кожной сыпи, которой нет при гриппе.

Эпидемия гриппа и ОРВИ
Фото: Эпидемия гриппа и ОРВИ/Медиасток.рф

Кто находится в группе риска

В группу риска по лихорадке Западного Нила входят:

«Также туда попадают те, кто путешествует в теплые страны, особенно в летнее время, когда комары становятся активными. Необязательно в Африку. Среди европейских государств это Турция, Греция, Италия. Все они тоже могут быть местом распространения заболевания», — отметила Мескина.

В последнее время в западных странах заболевают люди, которые никуда не ездили. Скорее всего, вирус адаптировался в холодном климате, предположила инфекционист.

Насколько опасна лихорадка Западного Нила для человека

Заболевание может вызывать тяжелые инфекции головного мозга в виде энцефалита и миелита.

«К сожалению, эти случаи действительно несут риск для здоровья, потому что могут оставить серьезные последствия», — подчеркнула Мескина.

Самыми опасными осложнениями считаются отек и набухание головного мозга, церебральные кровоизлияния, пневмония, сердечно-сосудистая недостаточность. Все это может привести к острой дыхательной недостаточности, остановке сердца и неконтролируемой гиперпирексии.

Ute Grabowsky/Photothek Media Lab
Фото: Ute Grabowsky/Photothek Media Lab/www.globallookpress.com

Лечение и профилактика лихорадки Западного Нила

«Четких противовирусных препаратов против лихорадки нет. Поэтому пациенты получают лечение, направленное на поддержание и восстановление нарушенных функций», — рассказала Мескина.

Вакцинация тоже отсутствует. Единственный реальный способ повлиять на заболеваемость — бороться с комарами и их укусами.

Основные профилактические мероприятия:

Для борьбы с комариными укусами следует:

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