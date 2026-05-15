Сегодня 17:10 Опасная красота. Какую угрозу таят цветы сирени Биолог Ноздрина: сильный аромат сирени может провоцировать раздражение слизистых 0 0 0 Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press / www.globallookpress.com Эксклюзив

Ветки сирени с нежными фиолетовыми цветами не имеют шипов, но таят в себе опасность. Оказалось, что этот символ весны может оказаться токсичным и доставить проблемы тем, кто принесет его в дом.

Чем опасна сирень Доцент кафедры биоэкологии и биологической безопасности университета РОСБИОТЕХ Татьяна Ноздрина в беседе с 360.ru рассказала, что сирень вполне может навредить человеку и животным, хотя и не считается ядовитой. По словам специалиста, в растении содержатся биологически активные вещества, в том числе горькие гликозиды и соединения, способные раздражать слизистые желудочно-кишечного тракта.

Чаще всего проблемы возникают не при контакте с цветами, а при попытке съесть листья, молодые побеги или кору растения. Наибольшая концентрация потенциально раздражающих веществ обычно содержится в листьях, коре и семенах сирени.

Биолог уточнила, что цветы сирени нельзя употреблять в пищу — в большом количестве они могут вызывать дискомфорт, особенно у детей или животных с чувствительным пищеварением. «При этом тяжелые отравления сиренью встречаются редко — в большинстве случаев речь идет именно о раздражающем действии на желудочно-кишечный тракт», — подчеркнула она.

Симптомы отравления сиренью К симптомам отравления цветами Ноздрина отнесла тошноту, боли в животе, горечь во рту, расстройство пищеварения, головную боль или слабость. Он призвала не увлекаться слишком сильно букетами сирени и не ставить их в помещениях, где люди проводят много времени. Интенсивный аромат может провоцировать раздражение слизистых, головокружение или приступы мигрени, особенно в плохо проветриваемых комнатах. Особо опасным растение может быть для молодых собак и кошек, которые любят грызть листья и ветки. «Если питомец съест части сирени, чаще всего появляются симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта: слюнотечение, тошнота, рвота, отказ от еды, диарея, вялость», — отметила специалист. Сирень не представляет серьезной угрозы для жизни домашних животных, но при ухудшении состояния питомца желательно обратиться к ветеринарному врачу. Биолог добавила, что растение не считается смертельно опасным кустарником, но бесконтрольно пробовать на вкус его точно не стоит.