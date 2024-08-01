Онколог оценил риск возникновения рака при употреблении продуктов с метионином

Американские ученые обнаружили связь между высоким потреблением метионина, который содержится в креветках, говядине и яйцах, и развитием агрессивных форм рака головы и шеи. Врач-онколог Евгений Черемушкин рассказал 360.ru, действительно ли это вещество опасно для человека.

Что такое метионин?

Метионин — это аминокислота, которая входит в состав белков. Она содержится во многих продуктах

«Эта аминокислота не может быть опасна, потому что она входит во все структурные элементы организма» — уточнил Черемушкин.

Врач сравнил усвоение метионина с приемом витаминов. По его словам, опасность может представлять только избыточное потребление продуктов, содержащих эту аминокислоту. Поэтому не стоит злоупотреблять ими, чтобы не нарушать баланс веществ и не провоцировать защитную систему организма.

Что такое агрессивная форма рака?

Черемушкин объяснил, что степень агрессивности рака определяется поведением его клеток: если они быстро делятся, если они склонны к миграции. У клеток есть система элементов, которые связывают их в определенную структуру.

«Если клетка „лысая“, то есть у нее не вырабатываются поверхностные элементы, то она просто делится и плывет куда хочет. Вот это агрессивная форма. Она быстро метастазирует, быстро развивается, и это представляет большую проблему» — объяснил он.

По словам врача, если при появлении шаровидных образований на поверхности слизистой или кожи препараты, содержащие гормоны или антибиотики, не помогли, то стоит обратиться к онкологу для обследования.

Что действительно может способствовать развитию рака головы и шеи?

Черумушкин объяснил, что рак шеи и головы отличается только особенностями воздействия. Например, пожилые люди из-за солнечных лучей часто подвержены возникновению базалиомы — опухоли слоя эпителия кожи.

Врач уточнил, что к опухолям головы и шеи также относятся воспаления в верхних дыхательных и пищеварительных путях: слизистые полости рта и глотка. Так как курящие и алкоголики испытывают массивное воздействие канцерогенов, эти люди больше остальных подвержены риску возникновения агрессивных форм рака головы и шеи.

«Ешьте все, что угодно, но то, что входит в обычный рацион человека. Не ешьте продукты, содержащие явные токсины, канцерогены, подверженные радиоактивному воздействию. Таких экстремалов мало, и они быстро заканчиваются», — заключил он.