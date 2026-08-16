Сегодня 16:12 «Мы писали, мы писали». Чем опасно онемение в руках и как себе помочь Невролог Комаров: для профилактики онемения нужно соблюдать гигиену труда Фото: IMAGO/CHASSENET / BSIP / www.globallookpress.com Эксклюзив

Здоровье

Здоровье

Гаджеты

Болезни

Врачи

Блогеры

Россия

Работа

Чувство онемения в кистях знакомо тем, кто подолгу пишет, печатает или слишком длительное время пользуется какими-либо гаджетами. Как избавиться от этого ощущения, о чем оно сигнализирует и когда пора обращаться к специалисту — в материале 360.ru.

Почему возникает онемение в руках На онемение часто жалуются офисные работники, любители гаджетов и те, кто много времени проводит за набором текстов. Руководитель реабилитационного центра «Доверие» и врач-невролог Александр Комаров отметил, что подобные проблемы, к которым прибавляется ощущение мурашек, — довольно частая история, связанная с туннельным синдромом. «Удержание гаджета в одной руке приводит к избыточному мышечному напряжению и зажимает сосудистые нервные пучки, проходящие в запястном — карпальном — локтевом либо плечевом суставах», — пояснил невролог.

Интересно Туннельный синдром — состояние, при котором нерв сдавливается в узком анатомическом канале (туннеле), образованном костями, связками и сухожилиями. Чаще всего речь идет о синдроме запястного канала, когда защемляется срединный нерв.

Временное нарушение чувствительности от симптома серьезного заболевания можно отличить по длительности чувства онемения, отметил врач. Если неприятные ощущения уменьшаются и исчезают полностью, если опустить гаджет и размять руки, то это временная позиционная составляющая. «Если передержать, то будет возникать позиционный синдром, и это может нарушить проведение по нервному волокну из-за ишемии нервного пучка. И это может вырасти в так называемую невропатию — мононевропатию или полиневропатию — по определенному сегменту и привести к длительному нарушению функции этого нерва», — предупредил Комаров.

Фото: Custom Medical Stock Photo / www.globallookpress.com