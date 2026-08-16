«Мы писали, мы писали». Чем опасно онемение в руках и как себе помочь
Невролог Комаров: для профилактики онемения нужно соблюдать гигиену труда
Чувство онемения в кистях знакомо тем, кто подолгу пишет, печатает или слишком длительное время пользуется какими-либо гаджетами. Как избавиться от этого ощущения, о чем оно сигнализирует и когда пора обращаться к специалисту — в материале 360.ru.
Почему возникает онемение в руках
На онемение часто жалуются офисные работники, любители гаджетов и те, кто много времени проводит за набором текстов. Руководитель реабилитационного центра «Доверие» и врач-невролог Александр Комаров отметил, что подобные проблемы, к которым прибавляется ощущение мурашек, — довольно частая история, связанная с туннельным синдромом.
«Удержание гаджета в одной руке приводит к избыточному мышечному напряжению и зажимает сосудистые нервные пучки, проходящие в запястном — карпальном — локтевом либо плечевом суставах», — пояснил невролог.
Интересно
Туннельный синдром — состояние, при котором нерв сдавливается в узком анатомическом канале (туннеле), образованном костями, связками и сухожилиями. Чаще всего речь идет о синдроме запястного канала, когда защемляется срединный нерв.
Временное нарушение чувствительности от симптома серьезного заболевания можно отличить по длительности чувства онемения, отметил врач. Если неприятные ощущения уменьшаются и исчезают полностью, если опустить гаджет и размять руки, то это временная позиционная составляющая.
«Если передержать, то будет возникать позиционный синдром, и это может нарушить проведение по нервному волокну из-за ишемии нервного пучка. И это может вырасти в так называемую невропатию — мононевропатию или полиневропатию — по определенному сегменту и привести к длительному нарушению функции этого нерва», — предупредил Комаров.
Что делать, если немеют руки
Если онемение длится более полутора-двух часов и сопровождается нарушением двигательных функций, то необходимо обратиться за медицинской помощью.
Причину онемения и покалывания можно установить тремя видами обследования:
- неврологический осмотр;
- электронейромиография (ЭНМГ): позволяет оценить состояние периферической нервной системы и электрическую активность мышц;
- УЗИ нерва: показывает воспаление, отек или компрессию нерва.
Снизить риск появления онемения и мурашек можно, подчеркнул невролог. И этими методами не стоит пренебрегать, в том числе и блогерам.
«Гигиена труда и отдыха — не больше 15-20 минут в неудобном положении и производственная гимнастика. После того, как поработал, надо встать, размять руки. <…> „Мы писали, мы писали, наши пальчики устали“ — вот эту историю нужно выполнять», — резюмировал невролог.