Это не то, чем кажется. Почему осенью одолевает хандра и ничего не хочется

С наступлением осени многие чувствуют упадок сил и апатию. Иногда это обыкновенная лень, но случается и сезонное аффективное расстройство, которое многие называют осенней хандрой. Как отличить желание полениться от серьезных проблем, существуют ли эффективные методы самопомощи и как понять, что пора бежать к врачу, выяснил 360.ru.

Существует ли осенняя хандра? Сезонное аффективное расстройство (САР) — реальное медицинское состояние, которое связано с изменениями настроения в определенные сезоны. Это далеко не каприз, рассказал 360.ru психолог-педагог, клинический психолог Антон Коровин. Симптомы САР: Устойчивое подавленное настроение;

Потеря интереса ко всему;

Изменение аппетита;

Проблемы со сном;

Постоянная усталость;

Низкий уровень энергии;

Трудности с концентрацией внимания;

Чувство бесполезности;

Негативные мысли о себе. «Эти симптомы отличаются от обычной усталости или депрессии тем, что появляются в определенный сезон и могут исчезнуть с приходом весны или лета. Солнечного света становится больше, человек получает повышенную дозу витамина D, и состояние улучшается. В осенне-зимний период этого мало, так что организму сложнее справляться с трудностями», — отметил психолог.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru/Витамин D в капсулах / www.globallookpress.com

Некоторые специалисты отказываются принимать тот факт, что осенняя хандра в принципе существует. «Это миф, за которым удобно спрятаться и полениться: посмотреть сериальчик, полежать под одеялком, попить какао или глинтвейн. Потому что существует негласное осуждение лени и безделья, замедления осенью. Особенно в столице, где нужно постоянно куда-то бежать», — рассказала 360.ru клинический психолог Ксения Петрова. Специалист объяснила, что люди — такие же живые существа, которые зависят от биологических ритмов и светового дня.

Интересно Летом больше солнца и света, значит повышенная активность, так как на улице тепло и длинный день. Можно даже меньше спать, чтобы чувствовать себя хорошо. Многие проводят время на свежем воздухе и у воды. После такой жизнедеятельности организму нужно сделать паузу и замедлиться вместе с природой. Летом больше солнца и света, значит повышенная активность, так как на улице тепло и длинный день. Можно даже меньше спать, чтобы чувствовать себя хорошо. Многие проводят время на свежем воздухе и у воды. После такой жизнедеятельности организму нужно сделать паузу и замедлиться вместе с природой.

Наступает период подумать, подвести итоги, и тут нет ничего страшного — это естественно, уточнила Петрова. «У нас есть рецепторы, которые реагируют на дневной свет. На этом завязаны все эндокринные процессы, то есть происходит выработка определенных гормонов, в том числе мелатонина. Он участвует во многих обменных процессах и вырабатывается, когда темно, давая мозгу сигнал „спать“», — объяснила специалист.

Фото: Rosseforp/imageBROKER.com / www.globallookpress.com

Состояние людей ухудшается, потому что они неправильно используют эту паузу. Вместо того чтобы пройтись по парку, подышать свежим воздухом, пошуршать опавшей листвой, сделать красивую фотосессию, пофотографировать природу на свой телефон, просто посидеть у окна и посмотреть на дождь, они садятся дома за сериалы или погружаются в соцсети, смартфоны. Этим самым вгоняют себя в дофаминовую яму. «Сначала мы получаем очень много дофамина от чего-то яркого и классного, что движется на экране, а потом проваливаемся», — объяснила Петрова. Действие гаджетов похоже на эффект кофеина. В первые два часа мозг активен, однако спустя время хочется еще больше спать, активность снижается еще сильнее. Так рецепторы реагируют на переизбыток вещества — его защитный механизм.

Фото: Konstantin Kokoshkin / www.globallookpress.com

Как себе помочь при осенней хандре Коровин рассказал, что самопомощью при САР может стать: прием витамина D в качестве биодобавки. Перед этим нужно сдать анализы и проконсультироваться с врачом;

физическая активность. Упражнения помогают повысить уровень серотонина и улучшить общее самочувствие;

здоровое и сбалансированное питание. Также не следует переедать или голодать. Петрова посоветовала: лучшее, что можно предпринять осенью, — снизить активность. «Если ранее человек ходил в спортзал четыре раза в неделю и совершал 15 тысяч шагов, то можно сократить спорт до двух раз в неделю и заменить шаги на плавание в теплой воде бассейна», — отметила психолог. Ведь если летом 15 тысяч шагов было сделать легко, то под осенним дождем это звучит уже не так заманчиво. Вместо сериала можно включить музыку и потанцевать, заварить облепиховый чай, добавить в интерьер ярких красок, например желтые лампочки.

Фото: Мещерский парк осенью 2025 / Медиасток.рф

Как понять, что пора идти к врачу Самый явный признак, который говорит о том, что человеку пора пойти к специалисту, — трудности с пробуждением даже после длительного сна в 9-10 часов, рассказала Петрова. Это своего рода спячка, которую трудно преодолеть самостоятельно. В таком случае нужно сдать анализы и пройти чекап.

Возможно, элементарно не хватает каких-то микроэлементов. Может быть, присутствует серьезное гормональное нарушение, и это скажет только врач. Ксения Петрова

Еще один нехороший признак — человек не может выспаться, сколько бы не спал. Энергии хватает буквально на несколько часов, а далее нужны внешние стимуляторы в виде кофе или энергетиков. Избыточная раздражительность без причины также указывает на то, что хорошо бы показаться врачу. Это состояние, когда человек не может сдержать себя, срывается на коллегах и близких, хотя ранее не отличался вспыльчивым характером. Если симптомы сохраняются в течение двух недель и более, пора бежать к специалисту, подчеркнул Коровин. «Если появляются суицидальные мысли или причинение себе вреда, то откладывать на потом не стоит — лучше сразу обращаться к врачу», — отметил психолог.