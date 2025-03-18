«Очень сложная ситуация». Врач развеял мифы о комбо-аллергии из-за потепления
Сезон аллергий может зависеть не только от климата, но и от текущей погоды, поэтому нет ничего удивительного сдвиге цветений и обострениях у аллергиков. Подробности — в материале 360.ru.
Ранее потепление: какие аллергены появляются весной
Врач-аллерголог, иммунолог Владимир Болибок в беседе с 360.ru прокомментировал сообщения в Сети о раннем начале сезона аллергий из-за плесневелого грибка, а также одновременного цветения ольхи и орешника. Специалист объяснил, что график цветения сбивается из-за непредсказуемой погоды с оттепелями и заморозками. По этой же причине в воздухе появляются сразу несколько аллергенов.
«В конце марта, скорее всего, береза будет цвести вместе с орешником и ольхой. Я уже видел и готовые почки осины», — отметил врач.
Он подтвердил, что в марте уже выстроились очереди к аллергологам. Также многие пациенты не могут отличить аллергию от ОРВИ, и обращаются к терапевтам. При вирусной инфекции тоже используются антигистаминные препараты, поэтому аллергик при приеме противовирусных лекарств чувствует облегчение и даже не подозревает, что у него аллергия.
Некоторые пациенты пять лет подряд лечат каждую весну лечат ОРВИ <…>. Человек выпил лекарство, у него все прошло. «Ага, значит у меня ОРВИ», — думает пациент.
Владимир Болибок
врач-аллерголог, иммунолог
Чем опасны комбо-аллергии
По словам врача, так называемые комбо-аллергии часто встречались у пациентов как в этом сезоне, так и раньше. Запущенное заболевание лечится долго и сложно, поэтому идти к врачу при симптомах аллергии следует как можно раньше.
«Это очень сложная ситуация. В таком случае, конечно, и долго, и дорого получается. <… > А когда симптомы только начались, и там один-единственный аллерген, тогда проблем с лечением никаких нет», — отметил Болибок.
Мультивалентная аллергия развивается в том случае, если человек испытывает симптомы из года в год и не проходит аллергоспецифическую иммунотерапию. В результате у заболевшего происходит аллергическая реакция сразу на несколько видов аллергенов.
«То есть он будет не только на пыльцу березы реагировать, но и на ольху. Потом аллергия пойдет на сосну, в вслед за этим — уже на траву», — объяснил врач.
Он призвал не откладывать лечение и внимательно относиться к симптомам аллергии. Если болезнь запустить, придется потратить много денег и сил для выздоровления.