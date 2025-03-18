«Очень сложная ситуация». Врач развеял мифы о комбо-аллергии из-за потепления

Сезон аллергий может зависеть не только от климата, но и от текущей погоды, поэтому нет ничего удивительного сдвиге цветений и обострениях у аллергиков. Подробности — в материале 360.ru.

Ранее потепление: какие аллергены появляются весной

Врач-аллерголог, иммунолог Владимир Болибок в беседе с 360.ru прокомментировал сообщения в Сети о раннем начале сезона аллергий из-за плесневелого грибка, а также одновременного цветения ольхи и орешника. Специалист объяснил, что график цветения сбивается из-за непредсказуемой погоды с оттепелями и заморозками. По этой же причине в воздухе появляются сразу несколько аллергенов.

«В конце марта, скорее всего, береза будет цвести вместе с орешником и ольхой. Я уже видел и готовые почки осины», — отметил врач.

Он подтвердил, что в марте уже выстроились очереди к аллергологам. Также многие пациенты не могут отличить аллергию от ОРВИ, и обращаются к терапевтам. При вирусной инфекции тоже используются антигистаминные препараты, поэтому аллергик при приеме противовирусных лекарств чувствует облегчение и даже не подозревает, что у него аллергия.