Сегодня 18:34 Новое обследование для курильщиков запустили в Подмосковье: как его можно пройти Онколог Долгополов объяснил, почему рак легких трудно выявить на ранних стадиях

В Московской области стартовал пилотный проект по ранней диагностике рака легких, ориентированный на мужчин и женщин старше 45 лет с длительным стажем курения: минимум пачка в день в течение 10 лет. Где и как можно пройти обследование, разбирался 360.ru.

Проект для курильщиков в Подмосковье Курение бьет по многим системам организма, но в первую очередь страдают органы дыхания. В Подмосковье запустили пилотный проект по раннему выявлению рака легких у курильщиков со стажем старше 45 лет. Теперь при прохождении диспансеризации пациентам проводят низкодозную КТ легких. Это более точное исследование, которое помогает выявить даже минимальные изменения и диагностировать заболевание на ранней стадии, что повышает эффективность лечения.

«Вместо флюорографии им будет выполняться компьютерная томография, которая позволяет выявить мельчайшие изменения в легочных тканях. При обнаружении патологии высокого риска — подозрительных узлов — пациент будет направлен к торакальному онкологу-хирургу для определения тактики дообследования и лечения», — отметил зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Максим Забелин.

Пока в проекте участвуют четыре больницы: Солнечногорская, Истринская, Клинская и Красногорская. В перспективе планируем тиражировать его и на другие медучреждения. Максим Забелин министр здравоохранения Подмосковья

Записаться на диспансеризацию можно через чат-бот в МАХ, портал «Здоровье», по номеру телефона 112 и кабинет профилактики или центр здоровья.

Когда курильщик должен срочно обратиться к врачу Активное курение — более 20 сигарет в день — значительно повышает риск развития рака легких. Однако это лишь один из факторов воспаления в бронхах, который постоянно мешает тканям восстановиться, рассказал 360.ru врач-онколог высшей категории, доктор медицинских наук, профессор Игорь Долгополов. «Это как частный случай, потому что честно — если не курить и жить где-нибудь в Челябинске около металлургического завода, где цветной снег, то риск ничуть не меньше, чем если курить. То есть курение здесь просто как фактор внешнего постоянного раздражения и воспаления», — объяснил он.

В современном мире в городских условиях и так хватает факторов воздействия на органы дыхания, включая выбросы, выхлопы и сажу, а курение становится дополнительным фактором риска для бронхо-легочной системы.

К сожалению, ранних признаков рака легких нет, особенно если это не центральный рак, то есть не в крупных бронхах и сразу чувствуется, что мешает, а когда это что-то на периферии. Там, конечно, выявлять только рентгенологически. Игорь Долгополов онколог

Срочно обратиться к врачу необходимо при следующих симптомах: длительный нарастающий кашель;

кровь в мокроте, кровохарканье;

одышка.

Курильщики со стажем минимум 10 лет после 40 должны хотя бы раз в два года делать флюорографию, КТ или рентген, подчеркнул Долгополов. «Рак легкого — это рак не раннего обнаружения, потому что это не полость, куда можно залезть. И поэтому фактически, если у тебя есть нарастающий кашель, если появилась отдышка, тем более кровохарканье, это прямо повод идти к врачу», — призвал специалист. Новообразование в легких может развиваться долго и незаметно, и без методов визуализации его легко пропустить. «Ты его можешь пропустить до тех размеров, когда уже рак будет трудно излечим», — заключил врач.