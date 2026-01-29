29 января 2026 01:03 «Никакой железы не удалили». Московский хирург изуродовал многодетной коллеге грудь Жительница Москвы потребовала от клиники 3,9 млн рублей на восстановление груди 0 0 0 Фото: Robert Michael/dpa / www.globallookpress.com Эксклюзив

Многодетная мать из Москвы подала в суд на частную клинику за две неудачно проведенные операции. Вместо удаления молочной железы она заработала новую опухоль и постоянные боли. Лечение обойдется ей почти в четыре миллиона рублей.

Неудачные операции Женщина родила близнецов и впервые обратилась в клинику, чтобы устранить диастаз. Хирурга выбрала по рекомендации знакомой. Операцию провели в марте 2024 года, почти сразу собеседница 360.ru обратила внимание на кривой шов. «На что он мне сказал, что вы хотите, это всего лишь третья неделя после операции, и такое будет. Он будет выравниваться. Я не профессионал в этой области, хорошо — мы ждали», — сказала она.

В мае маммография показала новообразование в груди. Лечащий врач посоветовал постоянно наблюдаться или удалить молочную железу, чтобы не упустить развитие рака. Женщина выбрала второй вариант и опять обратилась к тому же хирургу. Второе вмешательство прошло в июле.

«После операции сразу у меня правая грудь болела. Они мне сделали какие-то манипуляции, у меня была высокая температура. <…> В конце сентября я у него была на осмотре, она уже была деформированная. Один сосок смотрит на север, другой — на юг», — пожаловалась пациентка. Клиника предложила вернуть деньги Хирург успокоил пациентку и предложил снова прийти через полгода. Но в декабре состояние ухудшилось: под грудью свисала кожа, болела рука. Это мешало женщине работать врачом-стоматологом, она решила пройти МРТ.

Мне находят там новое образование большого размера, какой-то воспалительный процесс. <…> Я ходила на многочисленные консультации к именитым хирургам, они сказали, что меня обманули — никакой железы не удалили, а поднадкусали и еще сделали воспаление. Пострадавшая пациентка

Из-за последствий операции, которая призвана обезопасить пациентку от рака, в ее груди появилось еще одно новообразование, постоянно увеличивающееся и грозящее переродиться в злокачественное. Первая операция, на животе, тоже принесла осложнения в виде спаек и повреждения нерва. Женщина прошла судебно-медицинскую экспертизу и направила досудебную претензию, после чего руководство клиники предложило частями вернуть потраченные деньги — 1,3 миллиона рублей. Она же потребовала выплатить больше, так как на устранение последствий необходимо 3,9 миллиона рублей. После отказа пришлось обратиться в суд.