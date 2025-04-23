Нет поводов для отказа. Как сделать ходьбу полезной для здоровья

От природы человек выносливее животных, поскольку способен ходить почти весь день без остановок. В древности такая выносливость нужна была нашим предкам, чтобы найти пропитание. Как сделать ходьбу полезной для здоровья, рассказал рассказал врач-реабилитолог, кандидат медицинских наук Александр Шишонин.

Также врач рекомендовал пользоваться лестницами вместо лифтов и эскалаторов, ставить машину за два-три квартала до нужного места, чтобы проходить пешком, а по вечерам вместо лежания на диване смотреть телевизор или видео в гаджете с беговой дорожки.

Более интенсивно, по словам врача, ходить стоит по утрам — и перед этим ничего не есть. Тогда организм будет интенсивнее сжигать жир, улучшит кровообращение и поменяет всю биохимию. При этом не имеет значения, ходите вы просто по улице или по беговой дорожке спортивного зала.

Как ходить

Скорость ходьбы индивидуальна для каждого человека. Исходить следует из того, чтобы пульс был от 120 до 140 ударов в минуту, а сама прогулка могла занимать не меньше часа.

«Кто-то может ходить часами со скоростью шесть километров в час, а пульс не поднимается до 120 ударов в минуту. Значит, вы уже не набираете здоровье, а просто его поддерживаете», — заявил Шишонин.

В таком случае он рекомендовал увеличить скорость либо усложнить маршрут — поднять беговую дорожку или выбрать путь в горку. Также ускориться нужно, если прекратилось потоотделение.

При этом никакой зависимости от возраста не существует. Более того, чем старше человек, тем, как правило, больше у него свободного времени. Тем, кто никогда не занимался спортом, Шишонин рекомендовал начать ходить в комфортном темпе.

«Это не должно быть время, когда вы идете по магазинам, по каким-то делам, а именно прогулка для здоровья. Так вы втянетесь и будете ходить больше», — подчеркнул врач.

Он добавил, что даже больные суставы, лишний вес или хронические заболевания не должны стать поводом отказываться от ходьбы.