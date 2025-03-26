Сегодня 20:30 «Не разрывайте ложкой рот!» Что надо знать об эпилепсии и правилах помощи при приступе Эпилептолог Голубинская рассказала о нехарактерных приступах эпилепсии 0 0 0 Здоровье

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Каждый год 26 марта во всем мире отмечают День больных эпилепсией. Другое его название — «фиолетовый день». Придумала праздник маленькая жительница Канады, которой хотелось объяснить окружающим, чем она болеет и почему люди с таким недугом не должны сталкиваться с предвзятым отношением к себе.

Людей с диагнозом словно выбраковывают Хоть в это и сложно поверить, но в современном обществе, несмотря на весь прогресс и доступность самых разных источников информации, до сих пор есть заблуждения касательно эпилепсии, отметила в беседе с 360.ru невролог и эпилептолог Ольга Голубинская. Один из главных мифов — «это не лечится совсем». И часто, по словам врача, больные эпилепсией сталкиваются с социальной изоляцией из-за своего диагноза. Проявляться это может по-разному.

«Например, людей с диагнозом „эпилепсия“ в коллективах у нас словно выбраковывают. И многие стесняются диагноза», — пояснила она.

Сложно бывает у таких пациентов и с личной жизнью: всем подавай хорошую наследственность, не очень хотят брать в спутники жизни этих людей. Ольга Голубинская

Основные признаки эпилепсии Как правило, самый первый и основной признак эпилепсии — судороги, говорит Голубинская. Но не всегда припадки выражаются лишь в такой форме.

Это могут быть не только конвульсии, но и менее тяжелые мышечные спазмы, незначительные провалы в памяти, потеря сознания или ориентации, нарушение координации движений и так далее — признаки приступов могут разниться в зависимости от того, в каком участке мозга происходит нарушение и как оно распространяется.

Интересно Людей с эпилепсией часто сталкиваются с другими проблемами со здоровьем из-за приступов. Это могут быть ушибы и даже переломы. Кроме того, нередко у пациентов выявляют депрессию и тревожные расстройства. Людей с эпилепсией часто сталкиваются с другими проблемами со здоровьем из-за приступов. Это могут быть ушибы и даже переломы. Кроме того, нередко у пациентов выявляют депрессию и тревожные расстройства.

Болезнь может поражать людей в любом возрасте. Но вместе с тем значительно чаще (п орядка 47-68% от общего числа больных) ее диагностируют в детском и юношеском возрасте. Детское начало недуга, как правило, выявляют в возрасте двух-трех лет, указывает врач. И чаще всего речь идет об абсансной эпилепсии.

Фото: РИА «Новости»

«Это такие замирашки — дети просто замирают на месте и отсутствуют как бы секундочку, а там в это время идет корреляция, пик-волна, так скажем. А внешне человек сидит, но в это время он как бы не с нами», — пояснила эксперт.

Как помочь человеку при эпилептическом припадке Характерные судороги при эпилептическом припадке с пеной изо рта перепутать с какими-то другими болезнями довольно сложно, хотя порой их все равно могут принимать за инсульт или проблемы из-за опухоли головного мозга.

«Путают и с обмороком обычным, ведь, повторюсь, бывают приступы без судорог. Путают с началом кровоизлияния в мозг, приступом из-за новообразования в мозге — под острую симптоматику можно перепутать», — перечислила Голубинская.

Но врачи знают, что приступ эпилепсии — это всегда неблагополучие в мозге, потому что в нем разряд неправильно идет и, соответственно, проявляется приступ. Поэтому первое правило при эпилепсии — делать МРТ. Ольга Голубинская

Если вы видите, что у человека начался приступ эпилепсии, в первую очередь надо обезопасить его, чтобы он не травмировал себя из-за конвульсий.

Фото: РИА «Новости»

«Не надо тыкать ему нитроглицерин, неизвестные препараты, кладите человека на бок, поворачивайте голову. Главное, чтобы он не ударился о предметы рядом. То есть должно быть охранительное поведение», — перечислила врач.

Не стремитесь разрывать больному ложкой рот. Вызывайте скорую. Приступ, как правило, проходит через минуту, и дыхание налаживается. Но все обычно пытаются схватить человека и разжать ему рот, ломают зубы. Ольга Голубинская

Спровоцировать приступ могут самые разные факторы, продолжила специалист, в том числе употребление алкоголя. Поразить недуг способен и тех, кто увлекается запрещенными веществами. «То есть токсические факторы самые первые стоят. Потом уже острые процессы — последствия черепно-мозговых травм, инсультов. Это называется симптоматическая эпилепсия. Даже герпес может привести к эпилепсии, если повреждены клетки мозга», — добавила собеседница 360.ru.

Интересно Риск преждевременной смерти среди пациентов с эпилепсией в три раза выше показателя среди общей массы населения. Самые высокие показатели фиксировали в странах с низким и средним уровнем дохода и сельской местности. Риск преждевременной смерти среди пациентов с эпилепсией в три раза выше показателя среди общей массы населения. Самые высокие показатели фиксировали в странах с низким и средним уровнем дохода и сельской местности.

Почему День больных эпилепсией называют «фиолетовым днем» Символом праздника 26 марта считают фиолетовый цвет. Считается, что он может оказывать успокаивающе действие на нервную систему и снижать тревожность. В этот день любой желающий может надеть одежду фиолетового цвета в знак поддержки больных эпилепсией. Также по всему миру проводят мероприятия разного формата, главная цель которых — повысить осведомленность об этой болезни.