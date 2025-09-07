Сегодня 14:11 Национальный календарь прививок: как проходит вакцинация детей и взрослых в 2025 году Врач Кондрахин объяснил, как подготовиться к вакцинации 0 0 0 Фото: Robert Michael/dpa / www.globallookpress.com Эксклюзив

Вакцинация детей и взрослых в 2025 году проводится по Национальному календарю, утвержденному приказом Минздрава. Какие прививки вошли перечень, как их сделать бесплатно детям и взрослым — в материале 360.ru.

Обязательная вакцинация в России В России вакцинация от некоторых инфекций обязательна. Прививки, необходимые для обеспечения коллективного иммунитета и защиты населения от серьезных инфекционных болезней, включены в «Национальный календарь профилактических прививок» и «Календарь профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям». Дети и взрослые от 18 лет имеют право на бесплатную вакцинацию по полису ОМС. У взрослого человека или родителя ребенка есть право отказаться от прививки, но это может повлечь некоторые социальные ограничения.

Фото: РИА «Новости»

Ограничения для непривитых Перечень ограничений для тех, кто отказывается от прививок, содержится в федеральном законе «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»: запрет на въезд в страны, где требуются определенные прививки;

отказ в приеме в образовательные и оздоровительные учреждения во время эпидемий;

отказ в приеме на работу или отстранение от нее, если профессия связана с высоким риском заражения.

Фото: РИА «Новости»

Национальный календарь прививок — 2025 Для взрослых Взрослым в России положены шесть прививок от разных инфекций: ревакцинация против дифтерии — каждые 10 лет от момента последней прививки;

ревакцинация от столбняка — каждые 10 лет от момента последней прививки;

вакцинация против вирусного гепатита В — для не привитых ранее;

вакцинация против краснухи — женщинам до 26 лет при планировании беременности, которые не болели инфекцией и не были вакцинированы;

вакцинация и ревакцинация против кори — взрослым от 18 до 35 лет, не болевшим, не привитым, привитым однократно, не имеющим сведений о прививках против кори. Также вакцинироваться могут взрослые от 36 до 55 лет, если они относятся к группам риска;

вакцинация против гриппа — ежегодно взрослым, работающим по отдельным профессиям и должностям, беременным женщинам, людям старше 60 лет. «Традиционно прививаемся от гриппа, потому что это основная вирусная инфекция, которая нам досаждает больше всего, и от него больше всего проблем мы имеем. Второе — это новая коронавирусная инфекция», — рассказал 360.ru терапевт, кардиолог, врач функциональной диагностики, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Фото: РИА «Новости»

Для детей Вакцинация против вирусного гепатита B: первая вакцинация в первые 24 часа жизни, вторая — в один месяц, третья — в два месяца (группы риска), в шесть месяцев, четвертая — в 12 месяцев (группа риска);

вакцинация против туберкулеза: новорожденные — на третий-седьмой день жизни (при необходимости), ревакцинация в шесть-семь лет;

пневмококковая инфекция: первая вакцина — в два месяца, вторая — в 4,5 месяца, ревакцинация — в 15 месяцев;

вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка: первая — в три месяца, вторая — в 4,5 месяца, третья — в шесть месяцев, ревакцинация — в 18 месяцев, вторая ревакцинация — в шесть-семь лет, третья ревакцинация — в 14 лет;

вакцинация против полиомиелита: первая — в три месяца, вторая — в 4,5 месяца, третья — в шесть месяцев, ревакцинация — в 18 месяцев, вторая ревакцинация — в 20 месяцев, третья ревакцинация — в шесть лет;

вакцина против гемофильной инфекции группы b: первая — в три месяца, вторая — в 4,5 месяца, третья — в шесть месяцев, ревакцинация — в 18 месяцев;

вакцинация против кори, краснухи, эпидемического паротита — в 12 месяцев, ревакцинация — в шесть лет;

вакцинация против гриппа — дети с шести месяцев, школьники и студенты колледжей и вузов.

Фото: РИА «Новости»

Как подготовиться к вакцинации Перед вакцинацией необходимо посетить врача, чтобы исключить возможную текущую инфекцию. Время и место нужно выбрать заранее, отметил Кондрахин. «Если начинается рост заболеваемости, снижается процент эффективности прививки, потому что люди начинают болеть, потихонечку начинается увеличиваться количество заболевших. Чтобы иммунитет сформировался, нужно минимум 14 дней. Поэтому минимум за 14 дней мы должны обязательно отсчитать в обратную сторону до вероятных осложнений заболеть», — рассказал врач.

Фото: РИА «Новости»

Перед прививкой специалист осмотрит на предмет инфекционных процессов, на которые человек мог не обратить внимание. «Покраснение горла, насморк. Поэтому могут отложить на пять дней, чтобы стабилизироваться. Проблем никаких нет. Привиться можно буквально „в течение любого дня и ночи“», — подчеркнул специалист. По его словам, сейчас идеальный момент для вакцинации.

И погода приятная, хорошая, и возможности у людей должны быть для прививки, потому что все уже отдохнувшие приехали, с хорошим иммунитетом. Сейчас идеальное время, чтобы прийти и привиться. Андрей Кондрахин врач

Где можно сделать прививку Взрослые и дети могут привиться в поликлинике по месту жительства. «Обращаемся в поликлинику, может быть, рядом с работой. Хотите — рядом с домом, не должны отказать абсолютно, потому что прививка за счет государства делается, и это только на пользу всем», — отметил Кондрахин.

Фото: РИА «Новости»

Почему важно прививаться Первую прививку сделала еще Екатерина II, когда бушевала черная оспа. Вакцину доставили из Франции, но ни крестьяне, ни дворянство не хотели прививаться, напомнил врач. «Екатерина поставила впервые прививку. Это лишний раз доказывает, что уже тогда задумывались о том, что люди погибают от вирусных инфекций», — подчеркнул Кондрахин. С тех пор начался синтез вакцин и для других болезней. Например, благодаря вакцинации от полиомиелита человек может получить стойкий иммунитет.

А ведь полиомиелит приносит очень серьезные проблемы, вплоть до инвалидизации. Андрей Кондрахин врач

Вакцинация защищает от кори, краснухи и ветряной оспы. В первые дни и месяцы жизни ребенок получает прививку от туберкулеза и гепатитов. «Надо понимать, что прививка — это не какая-то прихоть или злой умысел для того, чтобы повлиять на иммунную систему ребенка и сделать ему что-то нехорошее, или взрослому человеку. Прививка — это возможность защитить себя от возможных последствий болезни», — объяснил врач.

Фото: РИА «Новости»

Вирус хитрее человеческого организма, и заболеть может даже привитый. Но благодаря вакцинации появляются антитела. «Поэтому вирусу неуютно, он быстро уходит из организма. Вакцинация — это способ защитить себя и других рядом от того, чтобы не было резкой передачи. Чем больше в популяции людей привитых, тем вероятность заболеть ниже», — добавил специалист. Если популяционный иммунитет будет достигать 50-60%, то болеть будут все, предупредил Кондрахин. Чтобы никто не болел, должны привиться от 80% населения.

Эти 20% не смогут нанести вред. <…> Гарантия выжить будет как раз у привитых. А вот тех, кто не привился, в связи с тем, что вирус будет очень быстро перемещаться, очень сложно будет лечить. Андрей Кондрахин врач

Врач привел в пример коронавирусную инфекцию. «Мы не имели популяционного иммунитета, и очень здорово это дело начало покорять все страны. Эта ситуация — классический пример. Если не делать прививку, примерно будет так же, как новая коронавирусная инфекция: нет иммунитета — нет антител, вот она, болезнь. Поэтому если мы говорим, что прививка — это благо, то не прививка — это сплошные риски», — заключил Кондрахин.