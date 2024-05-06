Модафинил от нарколепсии: почему его нет в России, чем заменить | 360°

Здоровье 06 мая 2024, 01:46 Сонливость как приговор. Больные нарколепсией обратились к Путину Невролог Царева: для людей с нарколепсией модафинил — шанс на нормальную жизнь Телеканал «360»

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Люди, страдающие нарколепсией и другими расстройства сна, обратились к президенту России. Они просят снять ограничения с модафинила — единственного действенного препарата, помогающего преодолеть неконтролируемую сонливость. Проблема довольна серьезна: любые проблемы со сном могут обернуться психическими заболеваниями.

Путина попросили вернуть лекарство от сонливости

Россияне с тяжелыми нарушениями сна записали открытое обращение к президенту Владимиру Путину. Они попросили разрешить ввоз в страну единственного лекарства, которое позволяет бороться с приступами резкой дневной сонливости, — модафинила, рассказал «Коммерсант».

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Ранее препарат привозили из-за границы. В 2012 году его включили в список наркотических и психотропных веществ, оборот которых в России ограничен: дело в том, что воздействие модафинила на мозг человека до конца не изучено. Но никакой столь же действенной альтернативы людям, нуждающимся в лекарстве, не предложили.

В Европе, США и некоторых странах СНГ модафинил отпускают как рецептурный препарат. Впрочем, еще недавно его можно было найти и в России как основную составляющую БАДов для спортсменов.

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Посылки вне закона

Ввозить препарат в Россию могут лишь непосредственно те, кому показан данный препарат и есть российский рецепт. Пересылка почтой модафинила также запрещена. В мае прошлого года астраханские таможенники обнаружили в двух посылках из Индии более двух тысяч таблеток, содержащих почти полкило психотропного вещества.

Получателем был 34-летнего россиянин, который признал, что заказал и оплатил цифровой валютой БАДы и витамины через интернет-магазин в Индии. По словам мужчины, все препараты он выписал исключительно для себя, вот только медицинский рецепт и показания для приема модафинила у него отсутствовали.

Еще шесть посылок из Индии с 500 таблетками модафинила сотрудники Центральной почтовой таможни перехватили в Москве и Подмосковье в прошлом июне. Получатели также уверяли, что приобрели лекарства для личного пользования, однако подтвердить его необходимость назначением врача не смогли.

Таблетки из индийских посылок / ФТС России

Можно ли заменить модафинил

Модафинил действительно не применяют в России, подтвердила 360ru врач-сомнолог, невролог, кандидат медицинских наук Елена Царева. По ее словам, этот препарат назначался при нарколепсии.

Один из симптомов этого заболевания — избыточная неконтролируемая сонливость, при которой человек может заснуть во время работы или езды за рулем. Встречается редко, есть упоминания о частоте в один случай на две тысячи человек, 40-50 на 100 тысяч, то есть примерно 0,03-0,16% населения. Елена Царева

Невролог уточнила, что, как у любого лекарства, у модафинила есть нежелательные эффекты. Но его польза для людей с нарколепсией очевидна — это может быть их шансом на нормальную жизнь.

Найти замену возможно: есть еще несколько препаратов, дающих эффект при нарколепсии.

Нарколепсия — заболевание нервной системы, которое характеризуется дневными приступами непреодолимой сонливости и внезапного засыпания. Обычно нарколепсия развивается у молодых людей, чаще у мужчин. Медики предполагают, что болезнь имеет наследственный характер в сочетании с внешним провоцирующим фактором, например — вирусными заболеваниями. На сегодняшний день лечение может лишь смягчить симптомы болезни и улучшить качество жизни. Но полностью излечить нарколепсию медицина пока не может.

Перенапряжение нарушает сон

Если человек находится в постоянном стрессе, эмоциональной нагрузке, то его психика тоже подвергается напряжению и это напрямую влияет на сон, рассказал психолог, кандидат медицинских наук Андрей Миронов.

Человек нервничает. Соответственно, он не может уснуть и расслабиться. Человек думает о своей работе, бизнесе, каких-то делах и не может расслабиться, переключиться. Таким образом нарушается его сон. То есть факторы перенапряжения напрямую могут влиять на человека и его возможность уснуть, или не уснуть. Андрей Миронов

Эксперт пояснил, что изначально сон необходим для организма, чтобы восстанавливать свои силы, в том числе и психическое состояние. Чтобы организм восстановился, нужно спать минимум восемь часов в прохладном, темном и тихом помещении.

«Если же сон нарушается, то это крайне негативно может сказаться на состоянии человека: организм не восстанавливается, растет перенапряжение и в дальнейшем при бодрствовании человек начинает испытывать дополнительное напряжение», — рассказал Миронов.

Восьмилетний Лукас из Великобритании, страдающий нарколепсией. Фото: Mercury Press / Global Look Press

Плохой сон нарушает психику

Нарушение сна — одна из самых распространенных и частых жалоб на приемах у терапевтов, рассказала 360ru психолог, гипнотерапевт Анастасия Валуева. Одно из частых таких нарушений — инсомния или бессонница.

Нарушение сна нередко бывает предвестником психических расстройств. Например, нейродегенеративные заболевания, болезни Альцгеймера и Паркинсона, биполярные расстройства, деменция. Также нарушение сна приводит к психозам, привычно при шизофрении и шизотипическом расстройстве. Анастасия Валуева

Психолог добавила, что нарушение сна может быть связано с посттравматическим стрессовым расстройством или быть побочным эффектом психофармакотерапии.