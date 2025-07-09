Сегодня 17:47 На маркетплейсах распространились палочки мисвак. Замена зубной щетки или угроза здоровью? Стоматолог Антипенко: палочки мисвак не смогут заменить чистку зубов щеткой 0 0 0 Фото: Jochen Tack/imageBROKER.com / www.globallookpress.com Эксклюзив

Здоровье

Врачи

Правила

Маркетплейсы

Витрины маркетплейсов заполонил новый, стремительно набирающий популярность товар — палочки мисвак. Продавцы уверяют, что это экзотическое средство для ухода за полостью рта способно заменить и пасту, и обычную щетку, а также сможет отбелить зубы и даже «вылечить» кариес. Так ли полезен, а главное, безопасен новый тренд — разбирался 360.ru.

Что такое Мисвак? Мисвак (или сивак) — это палочка из ветвей или корней дерева Сальвадоры персидской. Она стала древнейшим средством гигиены, традиционно используемой в арабских странах для чистки полости рта. Палочка представляет собой веточку с мягким расщепленным концом, напоминающим щетку. Один конец палочки разжевывают, превращая его в подобие кисточки, а другой затачивают для удаления налета.

Фото: Соцсети

Эффективны ли палочки для гигиены рта? Эксперт в медицинской сфере, врач-стоматолог, преподаватель Алексей Антипенко рассказал 360.ru, что исторически мисвак действительно использовался как средство гигиены, но сейчас использовать его как полноценную замену щетке и пасте не стоит. «Когда не было зубных щеток и паст, мисвак был единственным и, наверное, на тот момент самым эффективным средством. Мы живем в XXI веке, поэтому такие вот экзотические штуковины могут использоваться для реконструкции древнего мира, для археологических экспериментов, как прикольный сувенир, но в повседневном быту современного человека я использовать их не рекомендую», — сказал он. Антипенко подчеркнул, что палочки точно не отбеливают зубы. Этот эффект, демонстрируемый жителями южных стран, связан с контрастом темной кожи и десен. С кариесом он тоже не борется — его профилактика требует коррекции питания и использования зубной нити.

Фото: NielsDK/imageBROKER.com / www.globallookpress.com

«У жителей южных регионов темная кожа и темные десны, как правило, с большим количеством меланина, поэтому желтые зубы на фоне темной кожи всегда будут выглядеть просто кристально белыми. <…> Современные, произведенные ведущими брендами щетки, в тысячу раз лучше этой деревянной палочки. Регулярная чистка зубов с использованием межзубных нитей — более эффективных средств не придумал никто. Волшебная палочка тут точно не будет играть никакой роли», — добавил врач. Стоматолог также предупредил о рисках, существующих при использовании мисвака. «Возникают к производству данного изделия, его чистоте и безопасности для здоровья. Если человек, который продает эту палочку, разжевал ее самостоятельно во рту — это как минимум неприятно, а как максимум — можно получить какие-то не очень приятные заболевания», — заключил он.